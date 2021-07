Analyse des groupes, favoris et pronostics basket Tokyo 2021

Le basket-ball est l’un des sports vedettes de chaque épreuve olympique et cette fois, il ne pouvait pas être moins dans le Jeux Olympiques de Tokyo 2021. L’équipe américaine a formé une Dream Team très particulière, avec Kevin Durant comme référence offensive, mais beaucoup d’autres joueurs avec une coupe variée et très compétitive. L’objectif est de retrouver la fierté et la domination du basket mondial après la chute rougissante de la Coupe du monde, quelque chose pour lequel ils auront besoin de leur meilleur niveau puisque des équipes comme l’Espagne, l’Australie ou la France semblent avoir de nombreux bulletins de vote pour pouvoir chercher un grosse surprise.

Structuré en trois groupes de quatre membres chacun, le tournoi olympique de basket-ball est composé de 12 équipes nationales. Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs tiers se qualifient, la différence de points de chaque match semble donc essentielle pour déterminer qui se qualifiera pour les quarts de finale. Il commence le 25 juillet et se termine le 8 août, étant l’un des sports qui dure pendant les deux semaines de l’événement olympique.

Groupe A : États-Unis, France, Iran et République tchèque

Une combinaison de luxe présentée par les Américains, qui voudront éviter toute frayeur face à la France, leur rivale du premier jour. Les Gaulois arrivent avec Gobert comme le grand rempart d’une équipe pleine de talent et d’expérience, qui aspire au maximum. Peu d’options pour surprendre l’Iran et la République tchèque de Satoransky et Vesely, qui tenteront d’explorer les options de passage en troisième groupe, même si cela semble compliqué.

Groupe B : Australie, Nigeria, Allemagne et Italie

Impressionnant groupe de la mort avec quatre équipes très équilibrées les unes avec les autres et dans lesquelles tout peut arriver. Nul doute que l’Australie part du besoin de confirmer sa tendance haussière et voudra montrer qu’elle est capable d’un grand succès qui résiste de justesse, mais elle aura très peu de marge d’erreur face à un Nigeria plein de joueurs NBA, et deux équipes européennes pleines de talent, les Italiens de Gallinari étant candidats à la surprise.

Groupe C : Espagne, Slovénie, Argentine et Japon

“La Familia” veut se rendre un nouvel hommage et dire au revoir à ses membres les plus illustres comme ils le méritent. Ils sont présentés comme de grands favoris dans une boîte dans laquelle ils devraient gagner avec solvabilité contre le Japon et profiter des faiblesses du jeu intérieur de l’Argentine, qui s’appuiera sur Laprovittola et Campazzo, ainsi que sur l’expérience de Scola et la polyvalence de Deck, pour croire au miracle. Et c’est qu’une équipe avec Luka Doncic commence toujours avec des options pour quelque chose de grand, même si elle n’a pas toute la compagnie qu’elle voudrait pour un défi de cette entité.