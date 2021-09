Analyse des jetons Axie Infinity : la fièvre est-elle terminée ?

Alors que le marché de la cryptographie commence à se redresser, le prix du jeton AXS le fait au même niveau, laissant apparemment derrière lui la période de correction. La fièvre du jeu blockchain n’est-elle pas encore terminée ? Ci-dessous, nous le découvrons avec une analyse de la situation actuelle d’Axie Infinity et de son token.

Au moment d’écrire ces lignes, AXS se négocie à 67,56 $, accumulant un gain de 11,67% au cours des dernières 24 heures. Les pertes résultant du récent crash flash ont déjà été enveloppées, maintenant le jeton accumule un léger gain de 0,12% au cours des 7 derniers jours.

Comme on peut le voir sur le graphique hebdomadaire des prix, le comportement semble annoncer le début d’un nouvel élan.

L’EMA de 8 semaines et la SMA de 18 semaines sont croisées à la hausse et fonctionnent actuellement comme des supports dynamiques.

Le rejet des prix bas et l’incroyable force haussière qui reste, nous dit qu’il n’est pas déraisonnable de penser à des sommets historiques à venir. Mais les données fondamentales soutiennent-elles cette projection ? Nous le découvrirons dans les prochains paragraphes.

Analyse technique du jeton Axie Infinity. Graphique hebdomadaire AXS vs USDT. Source : TradingView.

Analyse : L’activité dans le jeu Axie Infinity s’effondre

Le nombre d’utilisateurs actifs, le volume et les transactions sont revenus à des niveaux jamais vus depuis la fin du mois de juin de cette année, le mois au cours duquel la fièvre a commencé à augmenter de façon exponentielle.

Les utilisateurs actifs quotidiens sont en baisse de plus de 70% par rapport au record historique de 32 000, tandis que le volume de transactions a chuté à 10 millions de dollars, après avoir culminé à 48 millions de dollars.

Sans aucun doute, la correction est une conséquence naturelle de la croissance parabolique, que ce jeu de blockchain a connue au cours de la première moitié de cette 2021.

Maintenant, penser que la baisse de l’activité dans le jeu va baisser beaucoup plus ne semble pas trop raisonnable. Une nouvelle onde de choc est plus susceptible de se déclencher, peut-être un peu plus lente au début, mais aussi plus saine.

Utilisateurs, volume et nombre de transactions dans Axie Infinity. Source : DappRadar.

Le jeton SLP, qui est le moyen par lequel les récompenses du jeu sont payées, a été affecté par le grand effondrement des utilisateurs actifs ; cependant, après avoir atteint un plus bas historique et rejeté un support historique, le moment semble désormais venu de songer à une reprise majeure.

L’action des prix du jeton AXS nous indique que les investisseurs tiennent bon, en s’appuyant sur les fondations du jeu, sa communauté et son équipe de développement. Néanmoins, il est clair que la baisse de popularité est pertinente, et il faut encore attendre les confirmations de la reprise de la tendance.

Ce à quoi les taureaux doivent s’attendre

Comme nous pouvons le voir sur le graphique journalier, la tendance à court terme est toujours entre les mains des baissiers.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 jours SMA sont croisées à la baisse, et aujourd’hui elles sont remises en question.

Le prix du jeton Axie Infinity cherche à tester la résistance à 70,89 $. Le traverser est un bon premier signe que les taureaux ont effectivement repris le contrôle.

La forte pression d’achat que nous avons connue hier et aujourd’hui sont déjà de bons signes précurseurs, mais il existe toujours un risque baissier important.

Les acheteurs doivent s’attendre à ce que les plus bas continuent de monter et de descendre sur le graphique journalier pour confirmer que la tendance principale a repris.

Analyse technique du token Axie Infinity vs Tether US. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport