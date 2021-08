Analyse des jetons BNB. Où va-t-il ?

Le positivisme généralisé sur le marché de la cryptographie, ainsi que d’excellents fondamentaux, accélèrent la montée en puissance du jeton Binance coin (BNB), et pour savoir où il se dirige, il en a effectué une analyse ci-dessous.

Au moment de la rédaction de cet article, le BNB se négocie à 423,40 $, accumulant un gain de 5,20 % au cours des dernières 24 heures et de 21,46 % au cours des 7 derniers jours.

Étant le plus grand jeton d’échange natif au monde, l’augmentation de son prix au cours de l’année en cours est étroitement liée à la croissance de l’adoption de Binance et de l’écosystème crypto en général.

Dans une analyse de 2021 réalisée depuis Binance, ils assurent que cette année a été le tournant entre l’avant et l’après l’utilisation des monnaies numériques.

Pour vous donner une idée de la vitesse de croissance des derniers mois, Binance a mis 9 mois pour passer de 65 millions à 100 millions d’utilisateurs. Mais ce n’est qu’en 2021 que ce chiffre a atteint 300 millions.

BNB brûler

Un autre facteur fondamental pertinent derrière la hausse du prix de ce jeton est la combustion constante de pièces.

Lors de la dernière, survenue en juillet dernier, 1,3 million de BNB ont été envoyés dans un portefeuille bloqué, afin de faire pression sur l’offre. Ce montant de jetons équivaut aujourd’hui à plus de 550 millions de dollars.

Rappelons que le livre blanc de Binance coin indique que 50% de la monnaie sera incinérée progressivement, à une vitesse qui est déterminée par le volume trimestriel des échanges.

Analyse technique des jetons BNB

La semaine qui vient de commencer cherche déjà à poursuivre le rallye haussier qu’elle apporte. Aujourd’hui la résistance à 428$ est remise en cause, et si elle est franchie, la reprise de la tendance haussière à moyen/long terme se confirmerait.

Dans le cas où les taureaux parviennent à dépasser ce niveau d’offre, le terrain sera libre jusqu’au maximum historique, situé à 680$.

Après de longs mois bloqués dans une période baissière, nous voyons enfin le prix déterminé à poursuivre son cours. Tout comme il l’a fait pendant les premiers mois de l’année.

Analyse technique du graphique hebdomadaire du token Binance coin (BNB). Source : TradingView.

Graphique journalier des pièces de monnaie Binance

Grâce à de petits creux et à des sommets de plus en plus élevés, le prix du jeton BNB est haussier. Il semble maintenant qu’un élan en développement vous mènera plus haut dans les prochaines heures/jours.

Si la résistance à 428$ est cassée, le terrain sera clair à 602$.

Pour que les ours prennent le contrôle à court terme, le support à 400 $ doit être franchi. Même avec cela, les taureaux pourraient rapidement reprendre le contrôle, car la tendance majeure est sans aucun doute haussière.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

