Analyse des prévisions des éliminatoires des Milwaukee Bucks Atlanta Hawks 2021

Le bruit médiatique et les prédictions des gourous n’ont pas entouré la marche de ces deux équipes tout au long de la saison et même pas en Playoffs NBA 2021 ils sont partis avec la bande des candidats fermes à la gloire, mais tous deux dollars de Milwaukee Quoi Atlanta Hawks Ils ont élevé leur niveau de jeu en séries éliminatoires à un statut supérieur, s’établissant comme des équipes très complètes, solides et fiables aux moments de pointe, pour renverser les grandes stars et l’agitation qui entouraient les projets Nets et Sixers. Cette finale inattendue suppose le triomphe de la rigueur tactique, de la régularité défensive, mais aussi du sens du spectacle et du talent offensif, dans deux équipes aux styles opposés, mais la même vigueur et le même enthousiasme dans la recherche du ring.

Milwaukee Bucks, l’incapacité à régler

Au cours des trois dernières années, le projet des Bucks semblait aller pour le mieux, mais il a toujours succombé aux moments de pointe et il semblait qu’Antetokounmpo n’était pas complètement entouré et son jeu s’est essoufflé dans les rencontres décisives. Tout cela a changé dans ces playoffs, où le Grec n’est pas arrivé avec autant d’yeux rivés sur lui, mais sa performance individuelle est restée splendide. Il n’a parfois eu aucun scrupule à abandonner le triple, mais sa capacité à attaquer la zone dans diverses positions et à doubler le ballon à ses coéquipiers est bien supérieure à celle des tentatives précédentes.

Jrue Holiday, Khris Middleton et Brook Lopez sont à la hauteur des deux côtés du terrain et PJ Tucker a apporté ce bonus bien nécessaire d’expérience, de ténacité défensive et de fiabilité dans les coins. Leur confiance est à son comble après avoir battu les Brooklyn Nets, mais il y aura aussi une fatigue physique et émotionnelle notable qu’ils devront savoir gérer maintenant qu’ils commencent avec l’avantage du terrain et la vitole favorite.

Atlanta Hawks, bien plus qu’une équipe de révélation

Ils sont ici prêts à montrer qu’ils ne sont pas de simples pom-pom girls pour la compétition, mais de solides candidats pour le ring. La capacité qu’ils ont eu à surmonter des matchs qui semblaient perdus pour les Sixers et à effondrer leur attaque a été énorme. Le projet a été conçu pour atteindre de grands sommets de succès à moyen terme, mais ils ont raccourci tous les pronostics avec un Nate McMillan qui a touché la touche et donnera à son équipe la possibilité de se battre pour quelque chose de grand sans pression particulière.

Ils dépendent fortement de Trae Young et de sa capacité à engager des joueurs comme Huerter, Collins, Gallinari ou Capela, mais aussi de la capacité de Bogdan Bogdanovic à continuer à tirer et à être ce vers libre indispensable pour marquer. La franchise géorgienne n’avait pas été en mesure de se battre pour le ring depuis longtemps, et beaucoup de ses joueurs manquent d’expérience, mais ils regorgent de talent et de confiance en eux.

Les clés de la cravate

La logique est de penser à une longue série, les deux équipes défendant à tout prix leur terrain et essayant de trouver des failles tactiques pour réduire tous les arguments du rival. La puissance intimidante et rebondissante de Capela et López déclenchera entre eux une bataille qui pourrait être décisive, même si le Portoricain devra chercher à s’ouvrir pour tirer à trois et dégager la zone de la présence suisse. Cela peut amener Antetokounmpo à attaquer la jante plus fermement, bien que John Collins et peut-être Onyeka Okongwu feront certainement une défense très physique.

Le pourcentage de réussite du triple de spécialistes comme Forbes et Huerter sera déterminant, ainsi que la capacité de déséquilibre dont disposent Middleton et Bogdanovic. L’un des duels les plus excitants aura lieu au poste de meneur, avec Jrue Holiday essayant d’élargir sa légende défensive avec une étiquette de fer sur un homme indéfendable, comme Trae Young. Tout peut arriver, même si les Bucks semblent quelque peu favoris.