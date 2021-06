Analyse des prix 11 juin : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, LTC, BCH

in

Bitcoin et la plupart des altcoins pourraient se préparer à quelques jours d’action à portée limitée, car les taureaux achètent des creux et les ours vendent des rallyes.

L’échec de Bitcoin (BTC) à dépasser la zone de résistance critique de 40 000 $ à 42 000 $ maintient les commerçants de crypto sur leurs gardes. Certains analystes voient le fort rebond du niveau de 31 000 $ comme un signe d’accumulation à des niveaux inférieurs, tandis que d’autres pensent que le fait de ne pas dépasser la résistance supérieure indique que Bitcoin n’est pas encore sorti d’affaire.

Les analystes du marché des crypto-monnaies de JPMorgan, dirigés par le stratège du marché mondial Nikolaos Panigirtzoglou, ont noté qu’après le récent krach, le marché à terme du Bitcoin est passé du contango au déport pour la première fois depuis 2018. Les analystes pensent qu’il s’agit d’un avertissement d’un possible marché baissier. . , similaire à celui vu en 2018.

Alors que le prix du Bitcoin reste bas, l’une des raisons fondamentales de posséder Bitcoin a été abattue lorsque les chiffres de l’inflation américaine ont atteint leur plus haut niveau depuis 2008. Si l’inflation reste élevée, les investisseurs institutionnels peuvent envisager d’investir dans Bitcoin pour couvrir leurs portefeuilles. .

Quels sont les niveaux qui peuvent suggérer que la tendance baissière est peut-être terminée ? Jetons un coup d’œil aux graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le savoir.

BTC / USDT

Bitcoin a refusé de la ligne de résistance le 10 juin, mais les ours n’ont pas été en mesure de maintenir le prix en dessous de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (36 604 $). Cela suggère que les acheteurs tentent de défendre l’EMA de 20 jours.

Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de la ligne de résistance, cela annulera le développement de la configuration en triangle descendant baissier. L’échec d’une configuration baissière est un signe haussier car il piège plusieurs ours agressifs qui sont obligés de fermer leurs positions courtes, entraînant une courte contraction.

Cela pourrait entraîner un rallye à 42 451,67 $, puis à la moyenne mobile simple de 50 jours (45 271 $). Contrairement à cette hypothèse, si le prix tombe en dessous de 42 451,67 $, la paire BTC/USDT pourrait corriger à 31 000 $ et se consolider dans cette large fourchette pendant quelques jours.

La tendance tournera en faveur des ours si la paire baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de la zone de support de 31 000 $ à 28 000 $.

ETH / USDT

L’éther (ETH) a dépassé l’EMA de 20 jours (2 581 $) le 9 juin, mais les taureaux n’ont pas pu profiter de cette force. Le prix a de nouveau chuté le 10 juin, suggérant que les ours se vendent à chaque rallye mineur.

Si les baissiers descendent et maintiennent le prix en dessous du triangle, la paire ETH / USDT pourrait assister à une nouvelle vente qui pourrait abaisser le prix à 2 079 $, puis à 1 728,74 $.

Cependant, l’EMA de 20 jours s’est stabilisée et l’indice de force relative (RSI) a reçu un soutien proche de 40, suggérant une action dans la fourchette à court terme.

Si le prix augmente par rapport au niveau actuel, la paire peut passer à l’EMA de 20 jours, puis prolonger son séjour à l’intérieur du triangle pendant quelques jours supplémentaires. Une cassure et une clôture au-dessus de la SMA à 50 jours (2 929 $) suggérera que la tendance baissière est peut-être terminée.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a dépassé l’EMA de 20 jours (358 $) le 9 juin, mais les haussiers n’ont pas pu maintenir la cassure. Les ours ont poussé le prix en dessous de l’EMA de 20 jours le 10 juin. Cependant, le point positif est que les taureaux ont réussi à maintenir le support de la ligne de tendance.

Les taureaux vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de 378,77 $. S’ils parviennent à le faire, la paire BNB / USDT pourrait atteindre la résistance aérienne rigide à 433 $. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance pourraient pousser le prix à la SMA de 50 jours (478 $).

Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau suggèrent que la tendance baissière est peut-être terminée. Cette opinion positive sera inversée si le prix baisse par rapport aux niveaux actuels ou à la résistance globale et s’effondre en dessous de la ligne de tendance. Cela pourrait ramener le prix à 291,06 $ puis à 211,70 $.

ADA / USDT

Cardano (ADA) a refusé l’EMA de 20 jours (1,61 $) le 10 juin, indiquant que le sentiment reste négatif. Les baissiers vont maintenant essayer de s’enfoncer et de maintenir le prix en dessous du support de la ligne de tendance.

S’ils réussissent, le motif en triangle ascendant en développement sera invalidé. Cela pourrait entraîner une chute à 1,24 $ puis vers le support critique à 1 $. Un fort rebond à 1 $ pourrait maintenir la paire ADA / USDT dans la fourchette pendant quelques jours.

Alternativement, si le prix rebondit par rapport au niveau actuel et dépasse 1,63 $, la paire pourrait remonter à 1,94 $. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance indiqueront que les taureaux sont de retour aux commandes. Cela pourrait entraîner un nouveau test du plus haut historique de 2,47 $.

DOGE / USDT

Le Dogecoin (DOGE) rebondit sur l’encolure de la tête et des épaules refusée par rapport à l’EMA de 20 jours (0,34 $) le 10 juin, suggérant que les ours se vendent à chaque rallye de secours mineur.

Si les baissiers baissent le prix en dessous de la ligne de cou, cela complétera la figure baissière de la tête et des épaules qui pourrait entraîner une chute à 0,21 $. Les taureaux sont susceptibles de défendre ce support de manière agressive.

Si le cours rebondit fortement à partir de ce niveau, le DOGE/USDT pourrait retester la ligne de cou. Si le prix baisse de cette résistance, la possibilité d’une cassure en dessous de 0,21 $ augmente. Cela pourrait entraîner une baisse à 0,10 $.

Cette vue négative sera invalidée si le prix rebondit par rapport au niveau actuel et dépasse les moyennes mobiles. Cela pourrait ouvrir les portes à une hausse à 0,47 $.

XRP/USDT

XRP a refusé l’EMA de 20 jours (0,93 $) le 10 juin, mais le signe positif est que les taureaux n’ont pas cédé beaucoup de terrain. Cela indique que les taureaux achètent à chaque baisse mineure.

L’EMA de 20 jours s’aplatit et le RSI essaie de rester au-dessus de 40, indiquant que la pression de vente s’atténue. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire XRP / USDT pourrait remonter à 1,10 $.

Une cassure au-dessus de cette résistance pourrait remettre en cause la SMA à 50 jours (1,20 $). Cette vue sera invalidée si le prix ne dépasse pas l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement suggérera que les ours ne veulent pas bouger. Cela pourrait entraîner une chute dans la zone de support de 0,75 $ à 0,65 $.

POINT / USDT

Les taureaux ont tenté de repousser Polkadot (DOT) dans le canal ascendant le 10 juin, mais ont échoué. Cela montre que les ours se vendent à des niveaux plus élevés. Les ours vont maintenant essayer de faire chuter le prix en dessous de 19,60 $.

S’ils y parviennent, la paire DOT/USDT pourrait amorcer sa baisse à 17,50 $ puis vers la zone de support critique à 15 $ à 13,63 $. Un rebond dans cette zone pourrait maintenir la paire à portée pendant encore quelques jours.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix rebondit par rapport au niveau actuel et dépasse l’EMA de 20 jours (22,81 $), un nouveau test de 26,50 $ est possible. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance aérienne pourraient entraîner un rallye à 31,28 $.

UNI / USDT

Les taureaux ont tenté de propulser Uniswap (UNI) au-dessus de l’EMA de 20 jours (25,58 $) les 9 et 10 juin, mais ont échoué. Cela montre que les ours n’ont pas encore jeté l’éponge. Les vendeurs vont maintenant essayer de faire baisser le prix en dessous de la zone de support de 21,50 $ à 20,46 $.

S’ils réussissent, cela suggérera que l’offre dépasse la demande et que la paire UNI / USDT pourrait se diriger vers 16,49 $ puis 13,04 $.

Inversement, si le prix rebondit sur 21,50 $, la paire peut réessayer de grimper au-dessus de l’EMA de 20 jours. Si cela se produit, il est susceptible de passer à 30 $. Si la paire sort de cette résistance, l’action dans la fourchette peut se poursuivre pendant quelques jours de plus.

Les taureaux devront pousser et maintenir le prix au-dessus de 30 $ pour signaler la fin de la tendance baissière.

LTC / USDT

Litecoin (LTC) s’est négocié près de l’EMA de 20 jours (176 $) au cours des derniers jours, mais les taureaux n’ont pas été en mesure de pousser le prix au-dessus. Cela suggère que les ours défendent agressivement l’EMA de 20 jours.

L’action des prix des derniers jours a formé un triangle symétrique, indiquant l’indécision entre les taureaux et les ours.

Si les acheteurs soulèvent le prix au-dessus de la ligne de résistance du triangle, la paire LTC/USDT pourrait se rallier au SMA à 50 jours (241 $). L’EMA de 20 jours s’aplatit et le RSI essaie de rester au-dessus de 40, ce qui suggère que la pression de vente s’atténue.

Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la résistance supérieure et passe en dessous du triangle. Cela pourrait faire chuter la paire à 118,03 $ puis 100 $.

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) assiste à une lutte acharnée entre les taureaux et les ours près du niveau critique à 616,04 $. Les taureaux achètent la baisse en dessous de 616,04 $, mais les ours défendent l’EMA de 20 jours (667 $).

L’EMA de 20 jours s’aplatit, mais le RSI est en territoire négatif, ce qui suggère que les haussiers tentent de faire marche arrière. Une cassure et une clôture au-dessus de la ligne de tendance baissière indiqueront que la demande dépasse l’offre. Cela peut entraîner un rallye vers la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours (905 $).

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la ligne de tendance baissière, cela suggérera que les baissiers vendent à chaque reprise mineure. Une cassure sous les 542,63 $ ouvrira les portes d’une nouvelle baisse à 468,13 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

