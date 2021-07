Analyse des prix 12/7 : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, BCH, LTC

in

Le prix du Bitcoin est en baisse, poussant les altcoins à des niveaux de support critiques et testant la détermination des commerçants à la recherche d’un renversement haussier.

Le sommet du Bitcoin (BTC) a chuté ces derniers jours, ce qui est un signe négatif car cela montre que les ours se vendent à chaque rallye mineur. La faiblesse de Bitcoin affecte les principaux altcoins, car la plupart diminuent progressivement.

Joel Kruger, stratège Forex chez LMAX, a récemment déclaré :

"Il serait insensé d’exclure la possibilité d’une chute en dessous du plus bas de juin, et nous pensons qu’il y aurait un risque dans ce scénario où le prix du Bitcoin pourrait revoir l’ancien record d’environ 20 000 $.".

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Cependant, les fondamentaux de Bitcoin semblent s’améliorer. Le hashrate du réseau avait pris un coup dur en raison de la récente répression chinoise contre les mineurs, mais il revient progressivement à la normale selon les données de diverses sources de la chaîne. Cela montre comment le réseau a été équilibré sans avoir besoin de l’aide d’un organisme extérieur.

Le prix du Bitcoin suivra-t-il le hashrate plus élevé ou le sentiment négatif prévaudra-t-il ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le savoir.

BTC / USDT

Bitcoin a du mal à dépasser la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (34 245 $). C’est un signe négatif car cela montre que les ours défendent agressivement cette résistance. Le prix est en baisse par rapport à l’EMA de 20 jours aujourd’hui et les ours vont maintenant essayer de le ramener à 31 000 $.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

L’EMA de 20 jours a recommencé à baisser et l’indice de force relative (RSI) est tombé en dessous de 45, indiquant que les ours tentent de prendre le dessus. Une cassure et une clôture sous les 31 000 $ seront le premier signe d’une éventuelle reprise de la tendance baissière.

La vente pourrait encore s’intensifier si le support de 28 000 $ venait à se rompre. Cela pourrait entraîner une vente prolongée, ce qui peut faire baisser le prix à 20 000 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix augmente par rapport au niveau actuel et dépasse l’EMA de 20 jours, cela indiquera une accumulation par les taureaux. Une cassure au-dessus de la moyenne mobile simple de 50 jours (35 594 $) et de la zone de résistance de 36 670 $ indiquera la force.

ETH / USDT

Les acheteurs ont du mal à pousser l’Ether (ETH) au-dessus de l’EMA de 20 jours (2,17 $) au cours des trois derniers jours, indiquant une forte résistance des ours à ce niveau.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Les vendeurs tentent de faire chuter la paire ETH / USDT en dessous du support psychologique à 2 000 $. S’ils y parviennent, la paire peut chuter à 1 728,74 $. Une cassure en dessous de ce support pourrait indiquer la reprise de la tendance baissière.

Inversement, si le prix augmente par rapport au niveau actuel et dépasse l’EMA de 20 jours, cela indiquera que les taureaux tentent de revenir. Ensuite, les acheteurs tenteront de pousser le prix au-dessus du SMA de 50 jours (2 339 $).

Ce niveau peut agir comme une forte résistance, mais si la paire monte au-dessus, le prochain arrêt pourrait être la ligne de tendance baissière.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) s’échange entre les moyennes mobiles au cours des cinq derniers jours. Cette consolidation serrée suggère que les taureaux achètent sur des baisses vers l’EMA de 20 jours (313 $) et les ours défendent la SMA de 50 jours (333 $).

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Cependant, il est peu probable que ce commerce à fourchette étroite se poursuive longtemps. Si les taureaux poussent le prix au-dessus de la SMA de 50 jours, la paire BNB/USDT pourrait prendre de l’élan et grimper vers 379,58 $. Si les taureaux franchissent cet obstacle, le mouvement haussier pourrait atteindre 433 $.

D’un autre côté, si les baissiers baissent et maintiennent le prix en dessous de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait glisser vers la zone de support de 276,40 $ à 264,26 $. Une cassure en dessous de cette zone pourrait pousser le prix vers le support critique à 211,70 $.

ADA / USDT

Cardano (ADA) s’échange entre l’EMA à 20 jours (1,37 $) et le support horizontal à 1,28 $ au cours des trois derniers jours. Cette consolidation serrée suggère que les taureaux et les ours attendent une direction claire avant de faire de gros paris.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles sont presque plates et le RSI est supérieur à 44, indiquant un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Cet avantage penchera en faveur des ours si le support à 1,28 $ cède. Cela ouvrira la voie à une éventuelle baisse à 1,20$ puis à 1,10$.

Inversement, si le prix rebondit sur 1,28 $, les haussiers tenteront de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours. En cas de succès, la paire ADA/USDT pourrait remonter jusqu’à la SMA à 50 jours (1,47 $) puis jusqu’à la ligne de tendance baissière. Une cassure au-dessus de cette résistance sera le premier signe que la correction pourrait être terminée.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a du mal à rester au-dessus du support de 0,21 $, suggérant un manque d’achat car les commerçants ne sont pas confiants quant à un rallye. Cela augmente la possibilité d’une cassure en dessous de 0,21 $.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Si cela se produit, la paire DOGE / USDT pourrait chuter au prochain niveau important à 0,15 $. Une cassure en dessous de ce support pourrait déclencher une vente panique. Les moyennes mobiles en baisse et le RSI inférieur à 38 indiquent que les ours ont le contrôle.

Inversement, si le prix rebondit par rapport au niveau actuel, les haussiers tenteront de propulser la paire au-dessus de l’EMA de 20 jours. S’ils y parviennent, la paire peut se rallier à la SMA à 50 jours (0,28 $) puis à la ligne de cou.

XRP/USDT

Le XRP s’est négocié entre l’EMA de 20 jours (0,67 $) et le support horizontal à 0,59 $. Cela suggère que les ours se vendent en dessous de l’EMA de 20 jours.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

La baisse de l’EMA à 20 jours et le RSI en territoire négatif suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la baisse. Si les baissiers s’enfoncent et maintiennent le prix en dessous de 0,59 $, la paire XRP / USDT pourrait retester le support critique à 0,50 $.

Il s’agit d’un niveau important pour les taureaux car s’il s’effondre, la paire pourrait entamer la prochaine étape de la tendance baissière. Pour annuler cette possibilité, les taureaux devront pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours et de la résistance horizontale à 0,75 $.

POINT / USDT

La gamme Polkadot (DOT) a encore baissé et le prix a calé entre 14,50 $ et 16,93 $. Le signal négatif est que le prix s’est négocié près du support de cette consolidation, indiquant que les haussiers ne sont pas pressés d’acheter aux niveaux actuels.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

L’EMA à 20 jours (16,37 $) est en légère baisse et le RSI est dans la zone négative, suggérant que les ours ont le dessus. Si les ours glissent le prix en dessous de 14,50 $, la paire DOT / USDT pourrait chuter à 13 $.

C’est un support important à surveiller car s’il cède, la paire pourrait amorcer la prochaine étape de la tendance baissière. A l’inverse, si le prix rebondit sur 14,50 $, les taureaux tenteront à nouveau de surmonter l’obstacle à 16,93 $. S’ils réussissent, la paire pourrait passer au SMA de 50 jours (19,59 $).

UNI / USDT

Uniswap (UNI) a négocié entre les moyennes mobiles. Les taureaux achètent sur les creux de l’EMA de 20 jours (20,21 $) mais n’ont pas été en mesure de surmonter l’obstacle de la SMA de 50 jours (22,07 $). Cela suggère que la demande s’épuise à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles plates et le RSI près du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande. Une cassure et une clôture au-dessus de la SMA à 50 jours fausseront cet avantage en faveur des haussiers. Cela pourrait ouvrir la voie à un passage jusqu’à 25 $ puis 27 $.

D’un autre côté, si le prix glisse et clôture en dessous de l’EMA de 20 jours, ce sera le signe d’un avantage pour les ours. La paire UNI/USDT pourrait chuter vers le prochain support à 16,93 $. Si ce support craque aussi, la baisse peut s’étendre jusqu’à 15$.

En rapport: Synthetix atteint un sommet en un mois alors que SNX récupère 25 % avant le lancement du swap de couche 2

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) est coincé entre l’EMA de 20 jours (512 $) et le support horizontal à 475 $ au cours des quatre derniers jours. Cela suggère que les ours défendent agressivement l’EMA de 20 jours.

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

L’EMA de 20 jours continue de baisser progressivement et le RSI est inférieur à 41, indiquant que les ours ont le dessus. Si les baissiers abaissent le prix en dessous de 475,69 $, les haussiers à court terme peuvent abandonner leurs positions. Cela pourrait faire baisser le prix à 428 $.

Si ce support tombe également en panne, la paire BCH / USDT peut chuter jusqu’au support critique de 370 $. Alternativement, si le prix rebondit sur 475,69 $, les taureaux tenteront de propulser la paire au-dessus de l’EMA de 20 jours. S’ils y parviennent, la paire peut monter à 538,11 $.

Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance seront le premier signe de force. La paire pourrait alors grimper jusqu’au SMA de 50 jours (578$) puis à 650$.

LTC / USDT

Litecoin (LTC) a fait face à une forte résistance à l’EMA de 20 jours (139 $) au cours des derniers jours, mais le signe positif est que les taureaux n’ont pas permis aux ours de maintenir le prix en dessous du support critique à 118 $.

Graphique journalier LTC / USDT. Source : TradingView

Cela suggère que la vente s’épuise à des niveaux inférieurs. Le RSI a essayé de dépasser 46, et si cela se produit, l’élan haussier pourrait rebondir. Actuellement, les haussiers tentent de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours.

En cas de succès, la paire LTC/USDT pourrait monter jusqu’au SMA de 50 jours (156 $) suivi d’un rallye à 180 $. Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, la paire pourrait chuter à 118 $. Une cassure et une clôture en dessous de ce support pourraient indiquer la reprise de la prochaine étape de la tendance baissière.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.

