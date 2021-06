Analyse des prix 16/6 : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, LTC, BCH

in

Le récent rejet de Bitcoin à 41 000 $ pourrait prolonger l’action de limite de portée actuelle de quelques jours supplémentaires et les altcoins devraient suivre.

Le prix du Bitcoin (BTC) est tombé juste au-dessus de la barre des 41 000 $ le 15 juin, suggérant que les commerçants suspendent leurs achats à des niveaux plus élevés. Les traders semblent hésiter à placer de gros paris jusqu’à ce que la Réserve fédérale américaine publie ses dernières projections économiques et le calendrier des hausses de taux proposées aujourd’hui.

Cependant, Jurrien Timmer, directeur de la macro globale chez Fidelity Investments, estime que Bitcoin a touché le fond.

Un autre signe positif provient d’une enquête sur l’investissement dans le commerce de détail du deuxième trimestre menée par la société de cryptographie Voyager digital auprès de traders à haute fréquence, qui montre que 81% des participants sont confiants dans l’avenir de la cryptomonnaie.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Une autre enquête d’Intertrust Global auprès de 100 directeurs financiers de hedge funds montre qu’environ 98% des personnes interrogées s’attendent à ce que les hedge funds investissent 7,2% de leurs actifs dans des crypto-monnaies d’ici 2026.

Avec de grandes quantités de fonds prêtes à être injectées dans les crypto-monnaies, une autre baisse massive est peu probable. Cependant, cela ne signifie pas qu’un nouveau marché haussier démarrera rapidement. La plupart des principales crypto-monnaies peuvent entrer dans une formation de fond avant de commencer le prochain mouvement de tendance.

Analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour déterminer les niveaux critiques à surveiller.

BTC / USDT

Bitcoin s’est maintenu au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 20 jours (38 274 $) au cours des trois derniers jours, mais les taureaux n’ont pas été en mesure de pousser le prix au-dessus de la moyenne mobile simple de 200 jours (42 678 $). Cela suggère un manque de demande à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

La moyenne mobile exponentielle plate sur 20 jours (EMA) et l’indice de force relative (RSI) près du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande. Si les baissiers glissent le prix en dessous de l’EMA de 20 jours, la paire BTC / USDT pourrait chuter à 31 000 $ où l’achat pourrait émerger.

Un fort rebond de 31 000 $ indiquera que la paire pourrait prolonger sa consolidation de quelques jours supplémentaires.

Cette vue neutre sera invalidée si le prix rebondit sur le niveau actuel et que les acheteurs franchissent le cap au-dessus de la SMA de 200 jours. Un tel mouvement sera le premier signe que la correction est peut-être terminée. Si les taureaux maintiennent le prix au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours pendant trois jours, la paire pourrait remonter à 51 483 $.

Alternativement, une cassure en dessous de 31 000 $ suggérera que les baissiers ont dominé les taureaux et que la tendance baissière pourrait reprendre.

ETH / USDT

L’éther (ETH) s’est négocié à l’intérieur d’un triangle symétrique au cours des derniers jours, indiquant une indécision entre les taureaux et les ours. Les taureaux achètent près de la ligne de support du triangle, tandis que les ours vendent près de la ligne de résistance.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Une cassure au-dessus ou en dessous du triangle peut entraîner un mouvement de tendance fort, mais il est difficile de prédire la direction de la cassure avec certitude.

Si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus de la ligne de résistance du triangle, cela indiquera que la correction est peut-être terminée. La paire ETH/USDT pourrait alors remonter vers son objectif de configuration à 3 684 $.

Inversement, si les baissiers font baisser le prix en dessous de la ligne de support, la tendance baissière peut reprendre. Les taureaux tenteront d’arrêter la baisse au SMA de 200 jours (1 831 $), mais si ce support se brise également, le prochain objectif est de 1 347 $.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) est coincé entre la ligne de tendance et l’EMA de 20 jours (372 $) au cours des derniers jours. L’EMA à 20 jours en baisse progressive et le RSI inférieur à 44 suggèrent que les ours ont le dessus.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Si les baissiers baissent le prix en dessous de la ligne de tendance, la paire BNB / USDT pourrait chuter jusqu’à la SMA de 200 jours (253 $). Une cassure et une clôture en dessous de ce support pourraient intensifier la vente, et la paire pourrait étendre la glissade à 200 $.

Inversement, si les taureaux poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait défier la résistance des frais généraux à 433 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau compléteront un modèle de triangle ascendant haussier, qui a un objectif de 609 $.

ADA / USDT

Cardano (ADA) s’échange entre 1,33 $ et 94 $ ces derniers jours. L’altcoin a récupéré du support le 12 juin, mais les taureaux ont du mal à pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (1,58 $).

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

L’EMA à 20 jours en baisse progressive et le RSI juste en dessous du point médian suggèrent un avantage mineur pour les ours. Si le prix baisse par rapport au niveau actuel, les baissiers tenteront à nouveau de faire chuter la paire ADA / USDT en dessous de 1,33 $.

En cas de succès, la paire pourrait chuter jusqu’au prochain support critique à 1 $. Les haussiers devraient défendre ce niveau de manière agressive. Un fort rebond de ce support suggérera que la paire peut se consolider dans la large fourchette de 1 $ et 1,94 $ pendant quelques jours.

A l’inverse, si les acheteurs élèvent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait remonter à 1,94 $. Une cassure de cette résistance augmentera la possibilité que la prochaine étape de la tendance haussière commence.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) s’est négocié en dessous de l’EMA de 20 jours (0,34 $) au cours des derniers jours, mais les ours n’ont pas pu faire baisser le prix en dessous de la ligne de cou du motif de la tête et des épaules. Cela suggère un manque de vendeurs à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Cependant, l’EMA de 20 jours est en baisse et le RSI est en territoire négatif, indiquant que le chemin de moindre résistance est à la baisse. Les ours feront une nouvelle tentative pour baisser et maintenir le prix en dessous de la ligne de cou.

En cas de succès, la paire DOGE/USDT pourrait amorcer sa descente vers le support critique à 0,21 $ puis vers le SMA à 200 jours (0,14 $). Cette opinion négative sera invalidée si les haussiers poussent et maintiennent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours.

XRP/USDT

Le XRP s’échange entre 1,07 $ et 0,75 $ au cours des derniers jours. L’échec des taureaux à pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (0,93 $) ces derniers jours suggère un manque de demande à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Les baissiers vont maintenant tenter de faire baisser le prix jusqu’au support de 0,75$. La SMA à 200 jours (0,72 $) est juste en dessous du support, les haussiers devraient donc défendre ce niveau de manière agressive.

Cependant, si la vente s’intensifie et que les baissiers baissent le prix en dessous de la SMA de 200 jours, la paire XRP / USDT pourrait amorcer une baisse plus profonde à 0,56 $.

D’un autre côté, si les taureaux poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait remonter à 1,07 $. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance indiqueront que la tendance baissière est peut-être terminée. Ensuite, la paire pourrait remonter jusqu’à la ligne de tendance baissière.

POINT / USDT

Polkadot (DOT) a grimpé jusqu’à la ligne de résistance du triangle symétrique le 14 juin, mais les haussiers n’ont pas pu pousser le prix au-dessus. Cela suggère que les ours n’ont pas encore abandonné et vendent des rallyes vers la ligne de résistance.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Si les baissiers baissent le prix en dessous de l’EMA de 20 jours (23 $), la paire DOT / USDT pourrait prolonger son séjour dans le triangle symétrique de quelques jours supplémentaires. Les moyennes mobiles plates et le RSI juste en dessous du point médian signalent également quelques jours de consolidation.

Une cassure et une clôture au-dessus du triangle seront la première indication que la correction est peut-être terminée. La paire peut alors grimper à 31,28 $ puis atteindre l’objectif du motif à 39,78 $. Inversement, si les baissiers font baisser le prix en dessous de la ligne de support, la paire peut entamer la prochaine étape de la tendance baissière qui pourrait ouvrir la porte à une chute à 15 $.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) a refusé l’EMA à 20 jours (24,79 $) le 15 juin, suggérant que le sentiment reste négatif et que les baissiers se vendent lors de rallyes contre les résistances aériennes.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Les vendeurs tenteront désormais de baisser le prix en dessous du SMA de 200 jours (21,87 $). S’ils y parviennent, la paire UNI/USDT pourrait chuter à 16,49 $ puis 13,04 $ car les traders qui ont acheté ces derniers jours pourraient se précipiter vers la sortie.

Alternativement, si le prix rebondit sur la SMA de 200 jours, les acheteurs essaieront de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours. S’ils réussissent, la paire peut monter jusqu’à 30 $.

Si le prix chute de ce niveau, la paire peut rester dans la fourchette entre 21,50 $ et 30 $ pendant encore quelques jours. Une cassure et une clôture au-dessus de 30 $ suggéreront que la correction est peut-être terminée.

LTC / USDT

Litecoin (LTC) a refusé l’EMA de 20 jours (180 $) le 15 juin, montrant que les ours sont vendus lors de rassemblements. L’EMA de 20 jours continue de baisser et le RSI est en territoire négatif, indiquant un avantage pour les ours.

Graphique journalier LTC / USDT. Source : TradingView

Les vendeurs essaieront de baisser le prix en dessous de la ligne de support. S’ils le font, la paire LTC / USDT pourrait retester le plus bas du 23 mai à 118,03 $. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait déclencher une vente panique qui pourrait faire glisser le prix à 70 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix rebondit sur la ligne de support, les haussiers tenteront à nouveau de pousser le prix au-dessus des moyennes mobiles. En cas de succès, la paire pourrait monter à 225$. Une cassure au-dessus de cette résistance pourrait attirer les acheteurs.

BCH / USDT

Les taureaux n’ont pas été en mesure de pousser Bitcoin Cash (BCH) au-dessus de la ligne de tendance baissière au cours des deux derniers jours, indiquant que les ours défendent agressivement l’EMA de 20 jours (662 $).

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Les ours vont maintenant essayer de maintenir le prix en dessous de la SMA de 200 jours (603 $) et défier le support à 538,11 $. C’est un niveau important à surveiller car s’il se fissure, le triangle descendant se terminera et la paire BCH/USDT pourrait reprendre son mouvement à la baisse.

Le prochain support à la baisse se situe à 400$ puis à 370$. A l’inverse, si les haussiers poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait remonter à 864,28$, où les baissiers pourraient revenir pour monter une forte résistance.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.

