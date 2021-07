Analyse des prix 16/7 : BTC, ETH, BNB, ADA, XRP, DOGE, DOT, UNI, BCH, LTC

in

Les taureaux Bitcoin ont à nouveau défendu le niveau de 31 000 $, mais les données montrent que la demande de BTC et d’altcoins est faible, ce qui augmente la poursuite de plus d’inconvénients.

Bitcoin (BTC) assiste à une bataille acharnée entre les taureaux et les ours à près de 31 000 $, ce qui en fait un niveau important à surveiller. Les données de Glassnode montrent que la zone de 31 000 $ à 34 300 $ a suscité un vif intérêt de la part des acheteurs et des vendeurs, car 9,93 % de l’offre de Bitcoin s’est déplacée dans cette zone.

L’échec de Bitcoin à rebondir rapidement après de forts niveaux de support indique une faible demande. La preuve du désintérêt actuel vient du PDG de BlackRock, Larry Fink, qui a déclaré dans une récente interview à CNBC que la demande des investisseurs pour les crypto-monnaies avait récemment diminué. Fink a déclaré qu’au cours de ses deux dernières semaines de voyage d’affaires, aucune question ne lui avait été posée sur Bitcoin et l’investissement dans les crypto-monnaies.

Un autre signe de baisse de la demande est que les flux de 90 jours vers les fonds Bitcoin basés aux États-Unis et au Canada ont plongé de 93,49 %, passant de 191 846 BTC en janvier à 12 485 BTC, selon les données compilées par ByteTree Asset Management.

Dans une interview avec CNBC le 14 juillet, le PDG de DoubleLine, Jeffrey Gundlach, a déclaré que Bitcoin pourrait tomber en dessous de 23 000 $ en raison du modèle d’échange de tête et d’épaules, qui "semble assez convaincant".

Bitcoin va-t-il passer en dessous du support et commencer la prochaine étape vers le bas ou un rebond est-il attendu ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour déterminer les niveaux critiques à surveiller.

BTC / USDT

Bitcoin s’est négocié près du support de 31 000 $ au cours des deux derniers jours. Le fait qu’il ne se soit pas fortement remis de ce support critique est un signe faible car il suggère un manque de demande forte à ces niveaux.

Les moyennes mobiles décroissantes et l’indice de force relative (RSI) en territoire négatif indiquent que les ours ont le dessus. Une cassure et une clôture en dessous de 31 000 $ pourraient ouvrir la porte à une chute vers le prochain support à 28 000 $.

Si le prix rebondit fortement autour de la zone de 31 000 $ à 28 000 $, cela suggérera une accumulation à des niveaux inférieurs. Les taureaux essaieront de pousser le prix au-dessus des moyennes mobiles. Une cassure et une clôture au-dessus de la moyenne mobile simple de 50 jours (35 084 $) seront le premier signe d’un éventuel renversement de tendance.

A l’inverse, si le cours tombe en dessous de 28 000 $, la dynamique baissière pourrait rebondir et la paire BTC/USDT pourrait chuter à 20 000 $.

ETH / USDT

Le rallye de secours de l’Ether (ETH) le 14 juillet n’a pas dépassé la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (2 097 $). Cela suggère que le sentiment reste négatif et que les traders vendent à chaque rallye mineur. Le plus gros altcoin pourrait désormais tomber sur un support critique à 1 728,74 $.

Les deux moyennes mobiles sont en baisse et le RSI est inférieur à 41, ce qui indique que les ours ont le contrôle. Si les baissiers glissent le prix en dessous de 1 728,74 $, la paire ETH / USDT complétera une configuration en triangle descendant.

Cela pourrait indiquer la reprise de la tendance baissière avec le prochain support à 1 536,92 $ puis 1 293,18 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix rebondit sur le support de 1 728,74 $, les taureaux tenteront encore une fois d’effacer les moyennes mobiles. S’ils réussissent, la paire pourrait se rallier à la ligne de tendance baissière.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) s’est négocié près de l’EMA de 20 jours (313 $) au cours des derniers jours. Bien que le prix soit tombé en dessous de l’EMA de 20 jours le 14 juillet, la longue queue de la bougie du jour montrait des achats à des niveaux inférieurs.

Les acheteurs ont tenté de pousser le prix au-dessus du SMA de 50 jours (329 $) le 15 juillet, mais ont échoué. Cela montre que les ours n’ont pas encore abandonné et défendent agressivement la SMA de 50 jours. Les moyennes mobiles plates et le RSI juste en dessous du point médian indiquent un équilibre entre l’offre et la demande.

Une cassure et une clôture au-dessus de la SMA à 50 jours seront le premier signe de force. Les taureaux tenteront de pousser le prix à 379,58 $ puis à 400 $. Inversement, une cassure en dessous de la zone de support de 276,40 $ à 264,26 $ indiquera un avantage pour les ours. Cela pourrait faire baisser le prix à 211,70 $.

ADA / USDT

Le rebond de Cardano (ADA) de 1,19 $ le 14 juillet n’a pas dépassé 1,28 $, ce qui suggère que les ours défendent ce niveau de manière agressive. Le prix a chuté de 1,28 $ le 15 juillet et est tombé en dessous de 1,19 $ aujourd’hui.

La longue queue de la bougie d’aujourd’hui suggère que les haussiers tentent à nouveau d’arrêter la baisse et de commencer un rallye de soulagement. Une cassure et une clôture au-dessus de l’EMA de 20 jours (1,32 $) seront le premier signe de force. La paire pourrait alors passer à la SMA de 50 jours (1,44 $).

En revanche, si les baissiers maintiennent le prix en dessous de 1,19 $, la paire ADA/USDT pourrait poursuivre sa baisse à 1,10 $. Une cassure en dessous de ce support peut retester le support critique à 1 $. Ce niveau s’est maintenu à plusieurs reprises depuis le 26 février, donc les taureaux tenteront à nouveau de le défendre.

Un fort rebond de 1 $ indiquera une accumulation à des niveaux inférieurs, mais les taureaux sont susceptibles de faire face à une forte résistance à 1,19 $. Si le prix baisse à partir de ce niveau, la possibilité d’une cassure en dessous de 1 $ augmente. Si cela se produit, la paire pourrait amorcer une nouvelle tendance baissière avec le prochain support à 0,80 $.

XRP/USDT

Les taureaux tentent de défendre le support de 0,59 $ au cours des deux derniers jours, mais n’ont pas été en mesure de rebondir fortement. Cela suggère un manque d’urgence chez les commerçants pour acheter du XRP aux niveaux actuels.

Les moyennes mobiles en baisse et le RSI inférieur à 39 suggèrent que les ours ont le dessus. Une cassure et une clôture en dessous de 0,59 $ pourraient faire baisser le prix jusqu’au support critique de 0,50 $.

Si le prix rebondit fortement sur 0,50 $, les taureaux tenteront à nouveau de pousser la paire XRP / USDT au-dessus de l’EMA à 20 jours (0,65 $). S’ils réussissent, la paire pourrait grimper à 0,75 $.

D’un autre côté, si les baissiers baissent le prix en dessous de 0,50 $, la paire pourrait chuter jusqu’au prochain support à 0,45 $ puis à 0,40 $.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a continué de baisser vers le support critique à 0,15 $. Ce niveau avait eu lieu à deux reprises, les taureaux tenteront donc à nouveau de le défendre de manière agressive.

Si le prix rebondit de 0,15 $, les taureaux essaieront de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (0,22 $). S’ils y parviennent, cela suggérera le début d’un rallye de soulagement pouvant atteindre la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours (0,27 $).

Inversement, si les baissiers abaissent le prix en dessous de 0,15 $, la vente pourrait s’intensifier à mesure que les commerçants se précipitent. Cela pourrait entraîner une baisse à 0,10 $ puis à 0,07 $. Les moyennes mobiles en baisse et le RSI près de la zone de survente suggèrent que la possibilité d’une cassure est plus grande.

POINT / USDT

L’échec des taureaux à propulser Polkadot (DOT) au-dessus de 14,50 $ au cours des deux derniers jours indique un manque de demande à des niveaux plus élevés. Cela a entraîné davantage de ventes aujourd’hui, faisant chuter l’altcoin en dessous du support critique à 13 $.

Les deux moyennes mobiles sont en baisse et le RSI est proche du territoire de survente, ce qui suggère que les ours sont aux commandes. Si le prix se maintient en dessous de 13 $, la paire DOT / USDT pourrait baisser jusqu’au prochain support à 10 $.

Les taureaux peuvent tenter d’arrêter la baisse au niveau psychologique de 10 $, mais tout rallye de soulagement est susceptible de rencontrer une résistance à 13 $. Si les ours modifient ce niveau en résistance, la possibilité d’une baisse à 7 $ augmente. la force sera une cassure et clôturera au-dessus de l’EMA de 20 jours (15,38 $).

UNI / USDT

La tentative d’Uniswap (UNI) de rebondir depuis le support de 16,93 $ le 14 juillet n’a trouvé aucun acheteur à des niveaux plus élevés. L’altcoin était en baisse le 15 juillet et est passé en dessous de 16,93 $ aujourd’hui, mais la longue traîne de la bougie du jour suggère d’acheter à des niveaux inférieurs.

Si le prix se maintient au-dessus de 16,93 $, les haussiers tenteront à nouveau de pousser le prix vers la ligne de tendance baissière. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance suggéreraient un possible renversement de tendance.

Inversement, si le prix se maintient en dessous de 16,93 $, la paire UNI / USDT pourrait chuter à 15 $ puis au support critique de 13 $. Les deux moyennes mobiles sont en baisse et le RSI est tombé en dessous de 40. , indiquant que les ours ont le le dessus.

Si le prix tombe en dessous de 13 $, la paire achèvera une configuration en triangle descendant baissier. Cela pourrait reprendre la tendance baissière avec le prochain support à 10$ puis à 7$.

BCH / USDT

Les taureaux ont tenté de ramener Bitcoin Cash (BCH) au-dessus de 475,69 $ le 14 juillet, mais ils ont échoué. Cela suggère que les ours ont transformé le niveau de 475,69 $ en résistance. L’altcoin a refusé et a repris sa tendance à la baisse le 15 juillet.

Il y a un support mineur à 428 $. Si le prix rebondit sur ce niveau, les haussiers tenteront à nouveau de pousser la paire BCH / USDT au-dessus de 475,69 $. S’ils réussissent, la paire peut monter à 538,11 $. Une cassure de cette résistance indiquera un possible renversement de tendance.

Alternativamente, si el precio continúa su movimiento hacia abajo y se rompe por debajo de $ 428, el par podría caer al nivel psicológico en $ 400 y luego $ 370. Los promedios móviles decrecientes y el RSI por debajo de 36 sugieren que los bajistas tienen le contrôle. Une cassure sous les 370 $ pourrait amorcer la prochaine étape de la tendance baissière.

LTC / USDT

Le rebond du Litecoin (LTC) sur le support de 118 $ le 14 juillet s’est éteint à la ligne de tendance baissière le 15 juillet. Cela suggère que les ours défendent agressivement la ligne de tendance baissière.

Les moyennes mobiles décroissantes et le RSI inférieur à 36 suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la baisse. Si les ours descendent et maintiennent le prix en dessous de 118 $, la paire LTC / USDT pourrait tomber dans la zone de support de 104,92 $ à 100 $.

Cette zone peut attirer des acheteurs, mais si les taureaux ne parviennent pas à repousser le prix au-dessus de 118 $, la vente pourrait se poursuivre. Une cassure en dessous de 100 $ pourrait prolonger la chute jusqu’au prochain support à 70 $. Cette vue négative sera invalidée si le prix rebondit par rapport au niveau actuel et dépasse la ligne de tendance baissière.

