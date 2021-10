Analyse des prix 1Inch : 1INCH tombe en dessous du support à 2,95 $, un retracement baissier à suivre ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix 1Inch est baissière pour aujourd’hui, les prix baissent de 1%. La résistance des prix 1INCH/USDT reste ininterrompue à 3,2 $. Le support le plus proche est actuellement à 2,54 USD.

L’analyse des prix de 1 pouce pour aujourd’hui est baissière, car le prix de la pièce a ouvert aujourd’hui à 2,905 $ alors que le prix au moment de la rédaction est de 2,8 USD. Les données de CoinmarketCap suggèrent que le volume des transactions de la devise est en baisse de 0,45%, s’établissant à 310 millions USD. Le rang de marché de la devise est de 129 tandis que la capitalisation de la pièce a chuté de 2,95%, s’établissant à 517 millions USD.

Compte tenu du mouvement des prix du Bitcoin, le roi des crypto-monnaies a augmenté de 5,15% hier, atteignant un sommet quotidien de 57,8 000 USD. Cependant, aujourd’hui, nous pouvons assister à une baisse du prix du BTC de 2%, à 56 000 USD.

Mouvement récent des prix

Selon l’analyse des prix 1Inch au cours des derniers jours, 1INCH/USDT a augmenté de 5,3% le 29 septembre, suivi de 14,1% le 1er octobre. Le 2 octobre, nous avons constaté une hausse des prix de 4,53% pour 1INCH/USDT.

Cependant, les prix 1INCH/USDT ont chuté de 4,77% le 6 octobre et une autre baisse de 7,69% a été enregistrée le 10 octobre. Le prix le plus élevé pour aujourd’hui est de 2,905 $, tandis que le plus bas est de 2,701 $.

Analyse des prix de 1 pouce : les indicateurs techniques deviennent baissiers sur un graphique en 4 heures

Les indicateurs techniques du graphique en 4 heures deviennent haussiers bien que nous puissions également assister à plusieurs bougies rouges consécutives. Selon l’analyse des prix 1Inch, le prix de la pièce est inférieur aux moyennes mobiles de 50 et 100 jours, mais les taureaux tentent de regagner la moyenne mobile de 100 jours.

De plus, les bandes de Bollinger montrent que l’action des prix est toujours dans l’extrémité inférieure des bandes et si cela continue, une cassure par rapport à l’extrémité inférieure sera observée.

Analyse des prix de 1 pouce sur le graphique en 4 heures par TradingView

Les niveaux de RSI suggèrent que les prix sont dans la zone baissière car le gradient est positif. Cela suggère que les taureaux se battent et que des prix plus élevés pourraient être observés à court terme.

En comparant le RSI au MACD, ce dernier montre que la ligne MACD est assez proche de la ligne de signal. Cela signifie que si la ligne bleue passe au-dessus de la ligne orange ou de la ligne de signal, nous connaîtrons une divergence haussière sur le graphique en 4 heures.

Analyse des prix de 1 pouce sur le graphique en 4 heures par TradingView

Analyse des prix 1Inch : Conclusion

La conclusion de l’analyse des prix 1Inch est baissière pour aujourd’hui, bien que nous puissions connaître des prix plus élevés à court terme comme le suggèrent les indicateurs RSI et MACD. Si vous cherchez à passer vos ordres d’achat, ce serait le meilleur moment. Cependant, si vous voulez plus d’informations, rendez-vous ici.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.