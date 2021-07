Analyse des prix 21/7 : BTC, ETH, BNB, ADA, XRP, DOGE, DOT, UNI, BCH, LTC

in

La forte reprise du Bitcoin et des altcoins montre des achats agressifs à des niveaux inférieurs, mais il est peu probable que les ours abandonnent sans se battre.

Bitcoin (BTC) mène la reprise sur les marchés des crypto-monnaies aujourd’hui après que le prix a dépassé le niveau de 32 000 $. Sam Trabucco, un commerçant quantitatif chez Alameda Research, a déclaré que la société avait acheté la baisse de Bitcoin le 20 juillet.

Trabucco a déclaré que la forte reprise des marchés boursiers, la diminution des longues liquidations sur le marché des dérivés cryptographiques et la fin possible du FUD causée par l’interdiction de l’exploitation minière et le déverrouillage en niveaux de gris de la Chine pourraient agir comme des catalyseurs de reprise qui pourraient alimenter davantage le rallye cryptographique.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Cependant, l’analyste et animateur de podcast Nebraskan Gooner considère le rallye de Bitcoin comme une opportunité de vente à découvert. Le trader vétéran Peter Brandt s’attend également à ce que Bitcoin assiste à une autre récession avant un renversement de tendance.

La correction peut ouvrir des opportunités pour un certain nombre de nouveaux investisseurs d’entrer sur les marchés de la cryptographie.

La directrice de la gestion d’actifs et de patrimoine de JPMorgan, Mary Callahan Erdoes, a déclaré dans une récente interview avec Bloomberg que plusieurs clients de la banque souhaitent investir dans Bitcoin car ils le considèrent comme une classe d’actifs.

Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour déterminer les niveaux auxquels la résistance peut apparaître.

BTC / USDT

Les ventes agressives des ours ont fait chuter le prix en dessous de 31 000 $ le 19 juillet, suivi d’un autre mouvement à la baisse le 20 juillet. Cependant, les taureaux ont acheté la baisse en dessous de 30 000 $ aujourd’hui, ce qui a entraîné un fort rebond.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Les ours tenteront d’arrêter la reprise à la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (32 643 $). Si le prix baisse à cause de cette résistance, les vendeurs tenteront à nouveau de faire chuter la paire BTC / USDT en dessous du support critique à 28 000 $.

S’ils réussissent, la paire pourrait entamer la prochaine étape de la tendance baissière qui pourrait ramener le prix à 20 000 $.

Inversement, si les taureaux portent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait défier la moyenne mobile simple de 50 jours (34 599 $). Une cassure au-dessus de cette résistance sera le premier signe de force et ouvrira les portes d’un éventuel rallye à 36 670 $.

ETH / USDT

La longue queue de la bougie du 20 juillet suggère que les haussiers ont acheté le creux vers un support solide à 1 728,74 $. C’est la troisième fois qu’Ether (ETH) est passé de ce niveau depuis le 23 mai.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Le rebond a pris de l’ampleur aujourd’hui et les acheteurs vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (2 008 $). En cas de succès, la paire ETH/USDT pourrait se rallier au SMA à 50 jours (2 213 $), ce qui pourrait constituer une forte résistance.

Si le prix baisse par rapport à la SMA de 50 jours, les baissiers tenteront à nouveau de baisser le prix en dessous de 1 728,74 $. S’ils y parviennent, la paire pourrait entamer la prochaine étape de la tendance baissière qui peut atteindre 1 536,92 $.

Les acheteurs devront franchir l’obstacle de la ligne de tendance baissière pour signaler un éventuel renversement de tendance.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a rebondi sur le support de 251,41 $ aujourd’hui, ce qui est un signe positif. Cela suggère que les haussiers n’attendent pas une correction plus profonde pour acheter.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Les acheteurs vont maintenant essayer de pousser et de maintenir le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière. S’ils y parviennent, cela suggérera que les ours perdent le contrôle. La paire BNB / USDT pourrait commencer son voyage vers la résistance aérienne à 433 $.

Inversement, si le prix descend de la ligne de tendance baissière, cela indiquera que les ours vendent dans des rallyes. Les vendeurs tenteront à nouveau de baisser le prix jusqu’au support critique à 211,70 $. Une cassure en dessous de ce support pourrait compléter une configuration en triangle descendant baissier et entamer la prochaine étape de la tendance baissière.

ADA / USDT

Cardano (ADA) est tombé sur un support critique à 1 $ le 20 juillet, mais les haussiers ont agressivement acheté cette baisse, entraînant un fort rebond aujourd’hui. Le rallye de soulagement pourrait maintenant atteindre l’EMA de 20 jours (1,25 $) où les ours peuvent offrir une forte résistance.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire ADA / USDT pourrait se rallier à la SMA de 50 jours. Si l’élan surmonte cet obstacle, la paire pourrait remonter jusqu’à la ligne de tendance baissière. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance invalideraient la configuration en triangle descendant baissier, ce qui pourrait ouvrir la porte à un rallye à 1,94 $.

Inversement, si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours, les baissiers tenteront à nouveau de faire chuter la paire en dessous de 1 $. Si cela se produit, une vente de panique peut se produire et la paire pourrait commencer son voyage jusqu’à 1, 0,80 $ et puis à 0,68 $.

XRP/USDT

XRP a rebondi sur le support critique à 0,50 $ aujourd’hui, indiquant que les taureaux tentent de défendre ce niveau de manière agressive. Le rebond pourrait atteindre l’EMA de 20 jours (0,61 $), ce qui est susceptible de constituer un obstacle de taille.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Si le prix baisse à nouveau par rapport à l’EMA de 20 jours, cela suggérera que le sentiment est toujours négatif et que les traders vendent lors de rallyes. Les ours tenteront de ramener le prix en dessous du support de 0,50 $.

Si cela se produit, la paire XRP/USDT pourrait reprendre la tendance baissière. Le prochain support est à 0,45$ puis à 0,40$. Alternativement, si les taureaux portent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, cela indiquera que les ours perdent le contrôle. La paire peut alors grimper jusqu’à la résistance des frais généraux à 0,75 $.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a de nouveau rebondi sur le support de 0,15 $ aujourd’hui, suggérant que les taureaux tentent de défendre agressivement ce niveau. Le rallye de soulagement pourrait maintenant atteindre la résistance aérienne à 0,21 $.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles descendantes et le RSI dans la zone négative indiquent que les baissiers tenteront d’arrêter le rallye à 0,21 $. Si le prix baisse de cette résistance, la paire DOGE/USDT pourrait redescendre à 0,15 $ et rester dans la fourchette pendant quelques jours.

Une cassure de 0,21 $ sera le premier signe de force et pourrait entraîner un rallye vers la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours (0,26 $). Inversement, si le prix baisse et tombe en dessous de 0,15 $, la paire peut assister à une vente de panique et pourrait chuter à 0,10 $.

POINT / USDT

Polkadot (DOT) a plongé près du niveau psychologique à 10 $ le 20 juillet, où l’achat a émergé. Cela s’est traduit par une forte reprise aujourd’hui.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Les acheteurs peuvent faire face à une forte résistance à l’EMA de 20 jours (14 $). Si le prix baisse de cette résistance, les baissiers tenteront à nouveau de faire chuter la paire DOT / USDT en dessous de 10 $. En cas de succès, la tendance baissière pourrait s’étendre à 7,80 $.

Contrairement à cette hypothèse, si les haussiers poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait passer à la SMA de 50 jours (17,82 $). Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance signaleront un possible renversement de tendance.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) a rejeté la résistance aérienne à 16,93 $ le 19 juillet et a commencé sa marche vers le sud vers le prochain support critique à 13 $, mais les haussiers avaient d’autres plans. Aujourd’hui, ils ont acheté à des niveaux inférieurs, ce qui a entraîné une forte reprise.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Le mouvement haussier pourrait faire face à une forte résistance à l’EMA de 20 jours (17,89 $). Si le cours baisse à cause de cette résistance, les baissiers peuvent imaginer leurs chances et tenteront à nouveau de faire chuter la paire UNI/USDT en dessous de 13 $.

En cas de succès, la paire pourrait entamer la prochaine étape de la tendance baissière et glisser vers le support psychologique à 10 $. Inversement, si les acheteurs poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire peut atteindre la ligne de tendance baissière. Une cassure de cette résistance indiquera que les ours perdent le contrôle.

En rapport: Il est temps pour les États-Unis de créer un “test d’ondulation” pour la crypto

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) est tombé à 383,53 $ le 20 juillet, d’où il tente de lancer un rallye de secours. Cela suggère que les taureaux se construisent à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Le retrait pourrait atteindre l’EMA de 20 jours (465 $), où les ours sont susceptibles de monter une forte résistance. Si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours, les vendeurs feront une nouvelle tentative pour faire chuter la paire BCH / USDT en dessous de 370 $.

S’ils y parviennent, la baisse pourrait s’étendre jusqu’au prochain support à 330 $. D’un autre côté, si les taureaux poussent le prix au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 20 jours, la paire peut monter jusqu’à la résistance aérienne. de 538. , 11 $.

LTC / USDT

Le litecoin (LTC) a chuté en dessous du support de 118 $ le 19 juillet, complétant ainsi un modèle de triangle descendant baissier. La chute avait poussé le RSI en territoire de survente, suggérant que la vente était exagérée à court terme.

Graphique journalier LTC / USDT. Source : TradingView

La paire LTC / USDT a entamé une reprise aujourd’hui et peut retester le niveau de cassure à 118 $. Si les baissiers modifient ce niveau en résistance, la paire pourrait faire une nouvelle tentative pour reprendre la tendance baissière. Une cassure en dessous du support psychologique à 100$ pourrait amorcer la prochaine étape du mouvement baissier qui peut atteindre 70$.

Inversement, si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus de 118 $, la paire pourrait se rallier à l’EMA de 20 jours (127 $), où les baissiers pourraient tenter d’arrêter à nouveau le rallye de soulagement. S’ils réussissent, la paire pourrait à nouveau baisser, mais si les taureaux portent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, un rallye vers la SMA de 50 jours (145 $) est possible.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.

L’entrée Analyse des prix 21/7 : BTC, ETH, BNB, ADA, XRP, DOGE, DOT, UNI, BCH, LTC a été publiée pour la première fois dans Bitcoin, Cryptocurrency et Blockchain News.