Analyse des prix 23/7 : BTC, ETH, BNB, ADA, XRP, DOGE, DOT, UNI, BCH, LTC

Bitcoin et la plupart des principaux altcoins rencontrent une résistance à des niveaux plus élevés, mais le sentiment baissier des deux derniers mois semble s’estomper.

La reprise du Bitcoin (BTC) fait face à une résistance proche de 32 500 $, suggérant que le rallye pourrait ne pas être facile. Cependant, un signe positif est que la demande de crypto-monnaies reste forte et que les niveaux inférieurs continuent d’attirer les acheteurs.

Une enquête menée auprès de 150 clients du family office de Goldman Sachs montre que 15% ont déjà investi dans des actifs cryptographiques et 45% souhaitent franchir le pas. Les family offices gèrent plus de 6 000 milliards de dollars d’actifs, ce qui signifie que même un petit pourcentage de l’entrée de ce secteur pourrait éventuellement faire grimper les prix des crypto-monnaies.

Il n’y a pas que les riches qui investissent dans les crypto-monnaies. Un récent sondage Gallup montre que la propriété de Bitcoin parmi les investisseurs américains, avec 10 000 $ ou plus investis dans des actions, des obligations ou des fonds communs de placement, est passée de 2% en 2018 à 6% en juin 2021.

JPMorgan Chase permettra bientôt à ses clients particuliers d’investir dans des crypto-monnaies. Les conseillers de la banque peuvent ne pas être en mesure de recommander des crypto-monnaies à leurs clients, mais ils peuvent exécuter les transactions demandées par eux.

Tout cela montre que l’intérêt des investisseurs pour le secteur des crypto-monnaies continue de croître. Cela pourrait-il se traduire par une reprise durable ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le savoir.

BTC / USDT

Bitcoin assiste à une rude bataille entre les taureaux et les ours près de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (32 569 $). Les taureaux n’ont pas beaucoup cédé du terrain le 22 juillet, ce qui est un signe positif.

L’indice de force relative (RSI) a augmenté juste en dessous du point médian, indiquant que la dynamique baissière s’affaiblit. Si les acheteurs poussent et maintiennent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire BTC / USDT pourrait atteindre la moyenne mobile simple de 50 jours (34 352 $).

Ce niveau peut attirer les ventes des ours, mais si les taureaux peuvent surmonter la résistance et pousser le prix au-dessus, le rallye de soulagement pourrait atteindre 36 670 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport à l’EMA à 20 jours ou à la SMA à 50 jours, les baissiers tenteront à nouveau de faire chuter la paire à 28 000 $. En cas de succès, la paire pourrait assister à une vente de panique, ouvrant la voie à une éventuelle chute à 20 000 $.

ETH / USDT

L’éther (ETH) rebondit sur le support critique de 1 728,74 $ et a dépassé l’EMA à 20 jours (2 014 $) le 22 juillet. Cela suggère que les ours pourraient perdre le contrôle. L’EMA de 20 jours s’est stabilisée et le RSI a atteint le point médian, indiquant que les taureaux tentent de revenir.

Les acheteurs vont maintenant tenter de défier le SMA de 50 jours (2 184 $) à partir duquel le précédent rallye de secours s’était refusé le 7 juillet. Si le prix baisse à nouveau de cette résistance, les baissiers tenteront de baisser le prix à 1 728,74 $. Une cassure en dessous de ce support pourrait amorcer la prochaine étape de la tendance baissière.

Inversement, si les acheteurs portent le prix au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours, la paire ETH / USDT pourrait remonter jusqu’à la ligne de tendance baissière. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance signaleront un possible renversement de tendance. La paire peut prendre de l’élan sur une cassure au-dessus de 3 000 $.

BNB / USDT

Les baissiers tentent d’arrêter le rallye de soulagement sur Binance Coin (BNB) près de la ligne de tendance baissière, mais un avantage mineur est que les taureaux n’ont pas cédé beaucoup de terrain. L’altcoin a formé un chandelier dans la journée du 22 juillet, indiquant une indécision entre les taureaux et les ours.

Si les taureaux portent le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière et de la SMA à 50 jours (319 $), cela suggérera un possible changement de sentiment à court terme. La paire BNB/USDT pourrait monter à 380$ puis 433$.

D’un autre côté, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, les baissiers tenteront de baisser le prix à 251,41 $. Une cassure en dessous de ce support suggérera que les baissiers ont absorbé la demande et la paire pourrait tomber vers le support critique à 211,70 $.

ADA / USDT

Le rebond Cardano (ADA) de 1$ a du mal à monter et à rester au-dessus de 1,19$. Cela indique que les ours n’ont pas baissé les bras et tentent d’arrêter le rallye à ce niveau.

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel, la paire ADA / USDT pourrait tomber jusqu’au support critique à 1 $. Un rebond à ce niveau peut maintenir la paire dans la fourchette de 1 $ à 1,19 $ pendant quelques jours.

Une cassure et une clôture au-dessus de l’EMA de 20 jours (1,23 $) ouvriront la voie à un possible rallye vers la ligne de tendance baissière.

La paire deviendra négative et commencera une nouvelle tendance baissière si les baissiers s’enfoncent et maintiennent le prix en dessous de 1 $. Le prochain support à surveiller à la baisse est de 0,80 $ puis de 0,68 $.

XRP/USDT

Le rebond de XRP sur le support critique à 0,50 $ a atteint l’EMA de 20 jours (0,61 $). Cela peut s’avérer être un obstacle difficile à franchir pour les taureaux, car l’altcoin n’a pas clôturé au-dessus de l’EMA de 20 jours depuis le 18 mai.

Si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours, la paire XRP / USDT pourrait tomber jusqu’au support critique à 0,50 $. Il s’agit d’un niveau important à défendre pour les taureaux car s’il casse, la glissade peut s’étendre jusqu’à 0,45 $ et 0,40 $.

Contrairement à cette hypothèse, si les taureaux portent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait se rallier à la SMA de 50 jours (0,70 $) puis à 0,75 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau suggéreraient le début d’un mouvement vers la ligne de tendance baissière du canal descendant.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a formé un modèle de chandelier dans la journée du 22 juillet, indiquant une indécision entre les taureaux et les ours. Les vendeurs défendent agressivement la résistance des frais généraux à 0,21 $, mais les taureaux ne cèdent pas beaucoup de terrain.

Si la consolidation serrée près de la résistance des frais généraux à 0,21 $ se poursuit, cela indiquera que les taureaux ne ferment pas leurs positions car ils anticipent un mouvement haussier. Une cassure et une clôture au-dessus de 0,21 $ pourraient ouvrir la porte à un passage à la SMA à 50 jours (0,25 $).

Alternativement, si les taureaux ne parviennent pas à franchir l’obstacle de 0,21 $, la paire DOGE / USDT pourrait retomber à 0,15 $. Si le support se maintient, la paire peut prolonger son séjour entre 0,15 $ et 0,21 $ pendant quelques jours supplémentaires.

Une cassure et une clôture en dessous de 0,15 $ signaleront la reprise de la tendance baissière. Le prochain support à la baisse est de 0,10 $.

POINT / USDT

Les taureaux ont poussé Polkadot (DOT) au-dessus du niveau de cassure à 13 $ le 22 juillet, mais il a fait face à une forte résistance à l’EMA de 20 jours (13,78 $). Si le prix baisse de cette résistance, cela suggérera que le sentiment est toujours négatif.

Les baissiers feront une nouvelle tentative pour faire chuter la paire DOT/USDT sous le support psychologique à 10 $. En cas de succès, la paire pourrait reprendre sa tendance baissière et passer au prochain support à 7,80 $.

Contrairement à cette hypothèse, si les taureaux portent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, cela suggérerait que les ours perdent le contrôle. Cela pourrait entraîner un mouvement vers la résistance des frais généraux à 16,93 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau pourraient initier un rallye de soulagement soutenu à 20 $ puis à 26,50 $.

UNI / USDT

Le rebond Uniswap (UNI) a atteint l’EMA de 20 jours (17,85 $), où les ours peuvent monter une forte résistance. Si le prix chute de ce niveau, cela suggérera que le sentiment est toujours négatif.

Les baissiers feront une nouvelle tentative pour faire chuter le prix vers le support solide à 13 $. Une cassure et une clôture en dessous de ce support achèveront la configuration en triangle descendant, entamant la prochaine étape de la tendance baissière.

Inversement, si les acheteurs portent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire UNI / USDT pourrait atteindre la ligne de tendance baissière. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance invalideraient la configuration baissière. Cela pourrait commencer un mouvement jusqu’à 25 $ puis 30 $.

BCH / USDT

Le rebond de Bitcoin Cash (BCH) a atteint l’EMA de 20 jours (461 $), qui a agi comme une forte résistance ces derniers jours. Les ours tenteront à nouveau d’arrêter le rallye de soulagement à cette résistance.

Si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours, la paire BCH/USDT pourrait retomber sur le support critique à 370 $. Une cassure et une clôture en dessous de ce support signaleront la reprise de la tendance baissière.

D’un autre côté, si les taureaux portent le prix au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 20 jours, la paire pourrait atteindre la résistance élevée de 538,11 $. Si le prix baisse à partir de ce niveau, la paire pourrait rester coincée entre la large fourchette de 370 $ à 538,11 $ pour les prochains jours.

LTC / USDT

Le litecoin (LTC) a dépassé le niveau de 118 $ le 22 juillet, suggérant un achat agressif à des niveaux inférieurs. Les taureaux vont maintenant tenter de prolonger le rallye de soulagement et de repousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (126 $).

S’ils y parviennent, ce sera le signe que la tendance baissière pourrait s’essouffler. La paire LTC/USDT pourrait alors remonter jusqu’à la SMA de 50 jours (142 $) où les baissiers pourraient remonter une forte résistance. Une cassure au-dessus de cette résistance pourrait signaler le début d’un rallye de soulagement plus fort.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse à nouveau par rapport à l’EMA de 20 jours, cela indiquera que le sentiment est toujours négatif. Les ours feront une autre tentative pour prolonger le mouvement vers le bas. Une cassure en dessous de 100$ pourrait ouvrir les portes d’une chute à 70$.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

