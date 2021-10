Analyse des prix 24/10 : BTC, ETH, BNB, ADA, SOL, XRP, DOT.

Beaucoup de choses se sont passées dans l’espace crypto au cours des sept derniers jours. Selon le rapport de Coinfomania, le premier Bitcoin Futures EFT a été lancé mardi. Le rapport est arrivé un jour avant d’annoncer que le gestionnaire de fonds ProShares lancera un fonds négocié en bourse pour suivre les contrats à terme sur bitcoins à la Bourse de New York. Le prospectus final soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) n’a rencontré aucune opposition, ouvrant la voie à un début de négociation mardi. Fort de cette nouvelle, BTC a enregistré des nouvelles de tous les temps. Le nouvel ATH de la pièce la plus appréciée est de 67 016 $. L’industrie de la cryptographie a également enregistré

Lien source

Vues de la publication : 1