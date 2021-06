Analyse des prix 25/6 : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, BCH, LTC

in

Les vendeurs sautent sur chaque cassure de Bitcoin et d’altcoins, indiquant que les ours ne sont pas pressés de lâcher leur avance.

Le prix du Bitcoin (BTC) reste nerveux et au cours de cette semaine, tous les rassemblements de secours sont vendus. Il s’agit d’une réaction classique du marché baissier et cela peut ne pas se terminer rapidement. Cependant, l’action actuelle des prix ne devrait pas inquiéter les investisseurs, car plus vous passez de temps dans une formation inférieure, plus les bases de la prochaine étape du mouvement haussier sont solides.

Dans une récente note aux investisseurs, JPMorgan a déclaré que la juste valeur du Bitcoin peut rester entre 23 000 $ et 35 000 $ à moyen terme. La banque a noté que les sorties de fonds crypto Bitcoin depuis l’automne du 19 mai montrent un manque de demande de la part des investisseurs institutionnels. Une autre raison qui peut limiter le prix du Bitcoin est le déblocage massif de Bitcoin du fonds fiduciaire Bitcoin en niveaux de gris à la fin de la période de verrouillage de six mois.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Aucun des événements de ces derniers jours n’a changé la vision à long terme de Bitcoin. Jason Urban, le co-directeur de l’exploitation de Galaxy Digital, a déclaré que Bitcoin peut " voir quelque chose de plus de 70 000 $ d’ici la fin de l’année ".

Bien qu’il ne change pas la donne, le fonds négocié en bourse Purpose Bitcoin a enregistré une entrée moyenne de 86,15 Bitcoin entre le 15 mai et le 24 juin, selon les données de Glassnode. Cela a propulsé les actifs sous gestion des ETF à 21 114 BTC. Cela montre que les investisseurs avisés réduisent plutôt que d’essayer de chronométrer le fond.

Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour déterminer les niveaux de support critiques qui pourraient être touchés si la tendance à la baisse se poursuit.

BTC / USDT

Le rebond de Bitcoin de la zone de support de 31 000 $ à 28 000 $ s’est rétréci par rapport à la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (35 788 $) aujourd’hui. Les moyennes mobiles décroissantes et l’indice de force relative (RSI) en territoire négatif indiquent un avantage pour les ours.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Les vendeurs feront maintenant une nouvelle tentative pour faire baisser le prix en dessous de la zone de support. En cas de succès, la paire BTC/USDT pourrait entamer la prochaine étape du mouvement baissier et chuter à 20 000 $.

Cependant, les taureaux n’abandonneront pas facilement. Ils sont susceptibles de défendre agressivement la zone de support. Si le prix rebondit à nouveau sur cette zone, les haussiers tenteront de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours.

S’ils y parviennent, la paire BTC/USDT pourrait poursuivre sa consolidation entre 28 000 $ et 42 451,67 $ pour les prochains jours. Une cassure et une clôture au-dessus de cette fourchette seront le premier signe que la tendance baissière pourrait être terminée.

ETH / USDT

Le rebond de l’éther (ETH) par rapport au support de 1 728,74 $ s’est estompé à 2 045 $ le 23 juin. Cela suggère un manque d’acheteurs à des niveaux plus élevés. Les deux moyennes mobiles sont en baisse et le RSI est proche de la zone de survente, indiquant que le chemin de moindre résistance est à la baisse.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Si le prix baisse et passe en dessous du support de 1 728,74 $, la paire ETH / USDT pourrait amorcer la prochaine étape de la tendance baissière. La paire pourrait alors chuter à 1 536,92 $ puis à 1 293,18 $. Plus la baisse est profonde, plus il faudra de temps aux taureaux pour entamer la prochaine étape de la tendance haussière.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix rebondit à 1 728,74 $, cela suggérera que les taureaux défendent ce niveau de manière agressive. Une cassure et une clôture au-dessus de l’EMA de 20 jours (2248 $) seront la première indication qu’une formation de fond peut avoir commencé.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) rebondissant sur le support de 211,70 $ fait face à une forte résistance à l’EMA de 20 jours (332 $). Cela suggère que le sentiment reste négatif et que les traders vendent sur les rallyes.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Les ours vont maintenant tenter une nouvelle fois de faire chuter le prix en dessous du support de 211,70 $. S’ils y parviennent, la paire BNB/USDT pourrait amorcer la prochaine étape de la tendance baissière. Le prochain support à la baisse est de 200 $ puis de 126,75 $.

Alternativement, si le prix rebondit sur le support à 211,70 $, cela suggérera une forte accumulation des taureaux à ce niveau. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait remonter à 433 $. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance seront le premier signe que la tendance baissière pourrait être terminée.

ADA / USDT

Cardano (ADA) s’est redressé depuis le support de 1 $ le 22 juin, mais les taureaux semblent avoir heurté un mur à l’EMA de 20 jours (1,42 $). Cela suggère que les ours n’ont pas encore jeté l’éponge et essaient de garder le dessus.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Les vendeurs tenteront de baisser le prix à 1 $. Il s’agit d’un support important à surveiller car il n’a pas rompu à la clôture depuis le 23 février. Par conséquent, une cassure en dessous de 1 $ peut entraîner une longue vente.

La paire ADA/USDT pourrait chuter à 0,68 $ et si la vente s’intensifie, la baisse pourrait même s’étendre à 0,40 $.

Cependant, les taureaux auront d’autres plans. Ils vont réessayer de défendre le support de 1 $. En cas de succès, la paire peut sortir de l’EMA de 20 jours et passer à la moyenne mobile simple de 50 jours (1,61 $).

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) s’est redressé depuis le support de 0,15 $ le 22 juin et a atteint l’EMA de 20 jours (0,28 $) aujourd’hui. Après le fort rallye de soulagement des trois derniers jours, les baissiers vont probablement défendre agressivement la zone entre l’EMA de 20 jours et la ligne de cou.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Si le prix baisse de la zone de résistance supérieure, les baissiers tenteront de baisser le prix à 0,15 $. Une cassure et une clôture en dessous de ce niveau suggéreraient que les traders ont vendu leurs positions pendant le rallye actuel. La paire DOGE/USDT pourrait chuter à 0,10$.

D’un autre côté, si les taureaux défendent la prochaine baisse jusqu’au support de 0,21 $, cela signalera la force. Une cassure et une clôture au-dessus de la ligne de cou seront le premier signe que la correction de la paire pourrait être terminée et qu’une formation de fond pourrait commencer.

XRP/USDT

Le rebond de XRP sur le support de 0,50 $ ces derniers jours n’a même pas pu atteindre le niveau de rupture de 0,75 $. Cela suggère un manque d’urgence chez les commerçants à acheter à ces niveaux.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Les baissiers peuvent désormais vendre de manière agressive et tenter de ramener le prix en dessous du niveau psychologique de 0,50 $. S’ils le font, la paire XRP / USDT pourrait descendre jusqu’à la ligne de support du canal descendant.

Inversement, si les acheteurs achètent la prochaine baisse jusqu’au support de 0,50 $, cela suggérera une accumulation à des niveaux inférieurs. Les haussiers devront pousser et maintenir le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours pour suggérer que la pression de vente s’atténue.

POINT / USDT

Le rebond de 13 $ Polkadot (DOT) a été faible car les taureaux n’ont même pas été en mesure de pousser le prix jusqu’à l’EMA de 20 jours (20 $). Cela suggère que les traders ne sont pas très pressés d’acheter aux niveaux actuels.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles en baisse et le RSI inférieur à 36 indiquent que les ours ont le dessus. Si les baissiers glissent le prix en dessous de 13 $, la paire DOT / USDT peut reprendre la tendance baissière et chuter à 10 $ puis 7,50 $.

Inversement, si le prix rebondit sur 13 $ et dépasse 17 $, la paire peut passer à l’EMA de 20 jours. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance ouvriront les portes pour un mouvement à 26,50 $. Si le prix chute de ce niveau, la paire peut se consolider entre 13$ et 26,50$ au cours des prochains jours.

UNI / USDT

Le rebond d’Uniswap (UNI) de 13 $ a atteint un mur à 18,60 $ le 24 juin. Cela suggère que la demande s’assèche à des niveaux plus élevés. Les moyennes mobiles en baisse et le RSI dans la zone négative indiquent que les ours ont le contrôle.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Les baissiers vont maintenant essayer de faire chuter le prix en dessous du support de 13 $. S’ils parviennent à maintenir le prix en dessous du support, la paire UNI / USDT pourrait assister à de nouvelles ventes. Cela peut entraîner une diminution à 10 $ puis à 7 $.

Alternativement, si les taureaux défendent à nouveau le support de 13 $, cela suggérera une accumulation à des niveaux inférieurs. Ensuite, les acheteurs essaieront de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (20 $). En cas de succès, la paire pourrait se rallier au SMA de 50 jours (26 $) puis à 30 $.

En rapport: Elon Musk accepte de parler au PDG de Twitter, Jack Dorsey, lors d’un événement Bitcoin

BCH / USDT

Les taureaux ont du mal à pousser Bitcoin Cash (BCH) au-dessus du niveau de rupture à 538,11 $, suggérant un manque d’urgence parmi les taureaux pour atteindre les niveaux actuels.

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles sont en baisse et le RSI est proche du territoire de survente, ce qui suggère que les ours sont aux commandes. Les vendeurs vont désormais tenter de consolider leur avance en faisant chuter le prix sous le support de 370$.

S’ils le font, la paire BCH / USDT pourrait tomber sur un support psychologique à 300 $ puis à 270 $. Contrairement à cette hypothèse, si le prix rebondit à 370 $, cela indiquera un achat fort à des niveaux inférieurs. Ensuite, les taureaux essaieront de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (565 $). Si cela se produit, la paire peut passer à la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours (782 $).

LTC / USDT

Le rebond du Litecoin (LTC) sur le support de 118 $ manque de force. Cela suggère que les commerçants ne sont pas convaincus que le fond a été atteint. Les moyennes mobiles décroissantes et le RSI en territoire négatif suggèrent que les ours sont aux commandes.

Graphique journalier LTC / USDT. Source : TradingView

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de 118 $, la paire LTC/USDT pourrait reprendre sa tendance baissière. Le prochain support à la baisse est à 100$ et si ce niveau psychologique tombe également en panne, la baisse peut s’étendre jusqu’à 70$.

Inversement, si le prix rebondit à nouveau sur 118 $, les haussiers tenteront à nouveau de pousser le prix vers la ligne de tendance baissière. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance suggéreraient que les vendeurs perdent le contrôle. La paire pourrait alors passer à la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours (206 $).

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.

L’entrée Analyse des prix 25/6: BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, BCH, LTC a été publiée en premier dans Bitcoin, Cryptocurrency et Blockchain News.