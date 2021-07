Analyse des prix 26/7 : BTC, ETH, BNB, ADA, XRP, DOGE, DOT, UNI, BCH, LTC

Les commerçants espèrent que le rebond de Bitcoin de 29 000 $ à 40 000 $ et la forte reprise observée dans les altcoins sont un signe que le marché haussier a repris.

Le Bitcoin (BTC) est passé de 29 482,61 $ le 21 juillet à 40 000 $ aujourd’hui, son plus haut niveau depuis le 16 juin. Ce fort rebond montre un possible changement de sentiment.

Les taureaux ont reçu un coup de pouce dimanche, à la suite de nouvelles d’une source anonyme au sein d’Amazon proclamant que la société envisage d’accepter les paiements Bitcoin d’ici la fin de 2021 et envisage de lancer sa propre crypto-monnaie d’ici 2022.

Cette nouvelle semble avoir envoyé les ours courir vers la sortie, ce qui a entraîné un léger resserrement. Les données Bybt montrent environ 1,1 milliard de dollars de règlements sur 24 heures lundi, le plus depuis le 18 mai. L’intensité de la contraction était telle que “111 000 000 $ de courts métrages liquidés en 10 minutes” selon l’analyste William Clemente III.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Bien que l’adoption institutionnelle des actifs numériques soit à la hausse, certains considèrent encore les crypto-monnaies uniquement comme un actif spéculatif. Le PDG de Man Group, Luke Ellis, a déclaré que les crypto-monnaies sont "un pur instrument de trading" sans pour autant "aucune valeur intrinsèque". C’est un bulbe de tulipe ".

Le sentiment haussier peut-il soutenir et attirer plus d’acheteurs ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour repérer les niveaux critiques de haut et de bas.

BTC / USDT

Bitcoin a clôturé au-dessus de la moyenne mobile simple de 50 jours (34 396 $) le 25 juillet, ce qui a peut-être obligé les traders à court terme à couvrir leurs positions courtes. Cela aurait pu entraîner une petite contraction aujourd’hui, poussant le prix au-dessus de la résistance des frais généraux à 36 670 $.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles sont sur le point d’un croisement haussier et l’indice de force relative (RSI) a augmenté près du territoire de surachat, indiquant que les taureaux ont le dessus.

Si les acheteurs maintiennent le prix au-dessus de 36 670 $, la paire BTC / USDT pourrait atteindre la zone de résistance supérieure à 41 330 $ à 42 451,67 $, où ils pourraient rencontrer une forte résistance des ours.

Si les taureaux arrêtent la diapositive suivante au-dessus de 36 670 $, la paire pourrait se négocier dans la moitié supérieure de la large fourchette de négociation entre 30 000 $ et 42 451,67 $. Une cassure au-dessus de 42 451,67 $ signalera le début possible d’une nouvelle tendance haussière.

Cette vue positive sera invalidée si le prix baisse et tombe en dessous des moyennes mobiles. Si cela se produit, la paire pourrait retester la zone de support de 31 000 $ à 28 000 $.

ETH / USDT

L’éther (ETH) a lutté près du niveau de 2 200 $ au cours des deux derniers jours, mais la longue queue de la bougie du 25 juillet suggère que les taureaux ont acheté la baisse. Les achats soutenus par les taureaux ont poussé le prix au-dessus du niveau actuel de 2 200 $.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

La paire ETH / USDT pourrait remonter vers la ligne de tendance baissière, ce qui peut à nouveau agir comme une forte résistance. Si le prix baisse de cette résistance mais rebondit sur l’EMA de 20 jours (2081 $), cela indiquera un changement de sentiment. Cela améliorera les perspectives d’une cassure au-dessus de la ligne de tendance baissière.

Une cassure et une clôture au-dessus de la ligne de tendance baissière ouvriront la voie à un éventuel rallye vers une résistance psychologique à 3 000 $. Cette vue haussière sera invalidée si le prix baisse et passe en dessous de l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement suggérera que les ours n’ont pas abandonné et continuent de vendre dans des rassemblements.

BNB / USDT

Les taureaux ont poussé Binance Coin (BNB) au-dessus de la ligne de tendance baissière et tentent maintenant de franchir l’obstacle du SMA à 50 jours (314 $).

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

L’EMA de 20 jours s’est stabilisée et le RSI est passé en territoire positif, indiquant que les taureaux tentent de faire marche arrière. S’ils peuvent maintenir le prix au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours, la paire BNB/USDT peut monter à 380 $ puis à 433 $.

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, les baissiers tenteront de faire chuter la paire en dessous de 280 $. S’ils y parviennent, la paire pourrait poursuivre son mouvement à la baisse et retester le plus bas du 20 juillet à 254,52 $.

ADA / USDT

La longue traîne de la bougie Cardano (ADA) du 25 juillet a montré que les taureaux achetaient les baisses plutôt que de fermer leurs positions près de l’EMA de 20 jours (1,24 $). L’élan s’est accéléré aujourd’hui et les taureaux ont propulsé le prix au-dessus des moyennes mobiles.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs maintiennent le prix au-dessus de la SMA à 50 jours (1,34 $), la paire ADA / USDT pourrait remonter vers la ligne de tendance baissière. Ce niveau pourrait agir comme une forte résistance, mais si les haussiers arrêtent la prochaine baisse au-dessus de l’EMA de 20 jours, cela améliorera les perspectives d’une cassure au-dessus de la ligne de tendance baissière.

Si cela se produit, la paire pourrait remonter à 1,63 $ puis à 1,88 $. D’un autre côté, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et glisse en dessous de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait chuter à 1,14 $ puis à 1 $.

XRP/USDT

Le rebond de XRP était au point mort près de l’EMA de 20 jours (0,61 $) au cours des trois derniers jours, mais les taureaux n’ont pas abandonné leurs positions. Les achats renouvelés ont poussé le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours aujourd’hui.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

L’EMA de 20 jours s’est stabilisée et le RSI est passé au-dessus de 54, indiquant que les ours perdent le contrôle. Si les taureaux poussent le prix au-dessus de la SMA à 50 jours (0,68 $), la paire XRP / USDT pourrait remonter à 0,75 $.

Une cassure et une clôture au-dessus de 0,75 $ achèveront une configuration à double fond, ce qui pourrait ouvrir les portes d’un rallye à 1,07 $. Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait retomber sur le support critique à 0,50 $.

DOGE / USDT

Bien que les ours aient défendu l’EMA de 20 jours (0,20 $) au cours des trois derniers jours, les taureaux n’ont pas cédé beaucoup de terrain. Cela suggère que les taureaux ne faisaient pas de profit car ils anticipaient la poursuite du rallye de secours Dogecoin (DOGE).

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Les acheteurs ont poussé le prix au-dessus de la résistance des frais généraux à 0,21 $ aujourd’hui, mais les baissiers pourraient ne pas abandonner facilement. Les vendeurs tenteront à nouveau d’arrêter la reprise au SMA de 50 jours (0,24 $). Si le prix baisse à partir de ce niveau, les taureaux tenteront de convertir 0,21 $ en support.

S’ils réussissent, la possibilité d’une cassure au-dessus de la SMA à 50 jours augmente. Une telle décision pourrait ouvrir les portes d’un probable rallye à 0,28 $ puis 0,33 $. A l’inverse, si les baissiers glissent le prix en dessous de l’EMA à 20 jours, la paire DOGE/USDT pourrait retomber à 0,15 $.

POINT / USDT

Les ours ont essayé d’arrêter le rallye de soulagement de Polkadot (DOT) à l’EMA de 20 jours (13,92 $) au cours des trois derniers jours, mais n’ont pas pu baisser le prix en dessous du niveau de 13 $. Cela montre que les taureaux qu’ils achetaient à chaque petite goutte.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Les taureaux ont poussé le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours aujourd’hui et la paire DOT / USDT pourrait maintenant grimper jusqu’à la résistance des frais généraux à 16,93 $. Ce niveau peut agir comme une forte résistance et si le prix baisse, la paire pourrait retomber à 13 $.

Inversement, si les taureaux portent le prix au-dessus de 16,93 $, cela suggérerait que les marchés ont rejeté les niveaux inférieurs. La paire pourrait commencer sa marche vers le nord à 20 $, puis atteindre une résistance ferme au-dessus de 26,50 $.

UNI / USDT

La reprise d’Uniswap (UNI) a atteint la ligne de tendance baissière du modèle en triangle descendant où les ours peuvent monter une forte résistance. Si le prix baisse par rapport à ce niveau et passe en dessous de l’EMA de 20 jours (18,17 $), cela suggérera que les ours vendent agressivement à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Le RSI est passé en territoire positif et l’EMA à 20 jours s’est stabilisée, suggérant que la pression de vente s’atténue. Si les acheteurs poussent et maintiennent le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, la configuration baissière sera invalidée.

Cela pourrait attirer plus d’achats, ouvrant la porte à un rallye à 25 $. Si les taureaux peuvent surmonter cet obstacle, la paire UNI / USDT pourrait remonter à 30 $, où les ours peuvent poser un défi de taille.

Connexe : ceci est ce que les tweets de Musk et Saylor ont influencé les prix de la crypto au deuxième trimestre

BCH / USDT

Après avoir lutté près de l’EMA de 20 jours (465 $) au cours des deux derniers jours, Bitcoin Cash (BCH) a repris sa reprise aujourd’hui. L’altcoin pourrait maintenant atteindre la résistance au-dessus de 538,11 $, où les ours peuvent monter une forte résistance.

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Le RSI est passé au-dessus de 55 et l’EMA à 20 jours s’est stabilisée, suggérant un équilibre entre l’offre et la demande. Une cassure et une clôture au-dessus de 538,11 $ feront pencher la tête en faveur des haussiers alors que la paire BCH / USDT complétera une configuration à double creux.

Cette configuration haussière a un objectif cible à 706,22 $. Alternativement, si le prix baisse de 538,11 $, la paire peut chuter à l’EMA de 20 jours. Si le prix rebondit à ce niveau, les haussiers tenteront à nouveau de pousser le prix au-dessus de la résistance supérieure. Une cassure en dessous de l’EMA de 20 jours pourrait pousser le prix à 370 $.

LTC / USDT

Les ours ont tenté d’arrêter le rallye de secours Litecoin (LTC) près de l’EMA de 20 jours (127 $) au cours des deux derniers jours, mais les taureaux n’étaient pas d’humeur à bouger. Ils ont maintenu leur position et poussé le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours aujourd’hui.

Graphique journalier LTC / USDT. Source : TradingView

Le RSI est passé dans la zone positive et l’EMA à 20 jours s’est stabilisée, indiquant que les ours perdent le contrôle. Si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus du SMA de 50 jours (139 $), la paire LTC / USDT pourrait tenter un rallye à 180 $.

Si le prix baisse par rapport à la SMA de 50 jours mais ne tombe pas en dessous de l’EMA de 20 jours, cela suggérera que le sentiment est devenu positif et que les traders achètent en cas de baisse. Les ours devront baisser le prix en dessous de l’EMA de 20 jours pour obtenir un avantage.

