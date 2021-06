Analyse des prix 28/06 : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, BCH, LTC

in

Certains altcoins cherchent à capitaliser sur la fourchette de négociation de Bitcoin en dessous de la moyenne mobile de 20 jours.

Bitcoin (BTC) tente d’organiser un rassemblement de secours, mais les analystes de JPMorgan Chase pensent que la configuration à court terme semble difficile. Cependant, les analystes ont également noté que les marchés de la cryptographie avaient entamé un processus de guérison.

Un signe de ce «processus de guérison» a été observé lorsque les marchés de la cryptographie n’ont pas réagi négativement à la nouvelle selon laquelle la Financial Conduct Authority britannique a interdit à Binance Markets Limited de mener "toute activité réglementée au Royaume-Uni".

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Lorsqu’un marché réagit négativement aux mauvaises nouvelles, c’est un signe que les mains les plus faibles paniquent et abandonnent leurs positions. D’un autre côté, une réaction calme aux nouvelles négatives indique que les investisseurs ne sont pas victimes du FUD, ce qui est un signe de force.

Le sentiment crypto a peut-être été renforcé en raison du fort soutien apporté au Bitcoin par le troisième homme le plus riche du Mexique, Ricardo Salinas Pliego. Le milliardaire a tweeté qu’il recommandait l’utilisation de Bitcoin et travaillait également avec sa banque pour en faire la première au Mexique à accepter Bitcoin.

Le sentiment devenant positif, Bitcoin peut-il propulser le secteur de la cryptographie plus haut ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le découvrir.

BTC / USDT

Bitcoin fait à nouveau face à une résistance à la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (35 252 $), mais le signe positif est que les taureaux n’ont pas cédé beaucoup de terrain. La divergence positive de l’indice de force relative suggère que les ours pourraient perdre le contrôle.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire BTC / USDT pourrait passer à la moyenne mobile simple de 50 jours (38 603 $). Ce niveau peut agir comme une résistance, mais si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus, la paire peut monter jusqu’à 42 451,67 $.

Les ours devraient défendre agressivement le niveau de 42 451,67 $. Si le prix baisse de cette résistance, la paire pourrait tomber à l’EMA de 20 jours. Un fort rebond sur ce support suggérerait que le sentiment est devenu positif et cela augmentera la possibilité d’une cassure au-dessus de 42 451,67 $.

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, les ours peuvent pousser le prix vers la zone de support de 31 000 $ à 28 000 $. Une cassure et une clôture en dessous de cette zone pourraient intensifier les ventes et ouvrir la voie à une baisse à 20 000 $.

ETH / USDT

L’éther (ETH) a rebondi sur le support de 1 728,74 $ le 26 juin, indiquant une accumulation à ce niveau. Les taureaux vont maintenant tenter de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (2 178 $). S’ils y parviennent, le plus gros altcoin pourrait atteindre la ligne de tendance baissière.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Cependant, cela ne sera pas facile car les moyennes mobiles en baisse et le RSI en territoire négatif suggèrent que les ours sont en tête. Le fait de ne pas dépasser et maintenir le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours pourrait attirer une autre série de ventes.

Si les baissiers glissent le prix en dessous de 1 728,74 $, la vente pourrait s’accélérer, car les traders qui auraient pu acheter les baisses récentes pourraient se précipiter vers la sortie. La paire ETH / USDT pourrait amorcer la prochaine étape de la tendance baissière qui pourrait atteindre 1 536,92 $.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a chuté juste en dessous de l’EMA de 20 jours (320 $) le 25 juin, mais les baissiers n’ont pas pu tirer le prix vers le support critique à 211,70 $. Cela suggère que les taureaux tentent de former un plus bas plus élevé à 264,26 $.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Cependant, les moyennes mobiles en baisse et le RSI inférieur à 42 suggèrent que les ours ont le dessus. Si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à l’EMA de 20 jours, les baissiers tenteront de pousser le prix en dessous de 264,26 $. S’ils le font, la paire pourrait tomber sur le support critique à 211,70 $.

Une cassure et une clôture en dessous de ce support peuvent initier la prochaine étape de la tendance baissière qui pourrait s’étendre jusqu’à 126,75 $. En revanche, si les haussiers poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire BNB/USDT pourrait monter jusqu’à la SMA de 50 jours (383 $) puis à 433 $.

ADA / USDT

Cardano (ADA) a négocié entre l’EMA de 20 jours (1,39 $) et 1,20 $ au cours des quatre derniers jours. Cela suggère que les taureaux tentent de former un plus bas plus élevé à 1,20 $.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire ADA / USDT pourrait se rallier à la SMA de 50 jours (1,58 $). Ce niveau peut agir comme une résistance, mais si les acheteurs peuvent pousser le prix au-dessus, la paire peut remonter à 1,94 $.

L’EMA de 20 jours s’aplatit et le RSI est supérieur à 45, ce qui suggère que les taureaux ont de bonnes chances de faire marche arrière. Cette opinion positive sera invalidée si les baissiers font chuter le prix en dessous de 1,20 $. Cela pourrait faire baisser le prix à 1 $.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) n’a pas dépassé l’EMA de 20 jours (0,27 $) le 25 juin, mais le signe positif est que les taureaux n’ont pas cédé beaucoup de terrain au cours des deux derniers jours. Cela suggère un manque de vente agressive de la part des ours.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Si les taureaux ne permettent pas au prix de tomber en dessous de 0,21 $, la probabilité que la paire DOGE / USDT dépasse l’EMA de 20 jours augmente. La paire sera à nouveau confrontée à une forte résistance au niveau du décolleté du motif tête et épaules.

Une cassure au-dessus sera la première indication que la correction est peut-être terminée. A l’inverse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et tombe en dessous de 0,21 $, le test de 0,15 $ est susceptible d’être répété. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait initier la prochaine étape de la tendance baissière à 0,10 $.

XRP/USDT

Les ours ne semblent pas disposés à attendre que le XRP atteigne l’EMA de 20 jours (0,74 $) avant de court-circuiter. Cela suggère que le sentiment est baissier et que les traders s’attendent à une nouvelle baisse par rapport aux niveaux actuels.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Si les baissiers baissent le prix en dessous du support psychologique à 0,50 $, la vente pourrait s’intensifier et la paire XRP / USDT pourrait tomber jusqu’à la ligne de support du canal descendant. Ce niveau peut servir de support, mais l’extension du pullback donnera de la clarté si la correction est terminée ou non.

Contrairement à cette hypothèse, si les taureaux poussent le prix au-dessus de la résistance de 0,75 $, cela signalera un achat fort à des niveaux inférieurs. La paire pourrait alors passer à la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours (0,96 $) puis à 1,07 $.

POINT / USDT

Polkadot (DOT) est actuellement bloqué dans une fourchette étroite entre 13 $ et 16,93 $. Une consolidation serrée près du support critique indique une faiblesse et se résout généralement en faveur des ours.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles sont en baisse et le RSI est dans la zone négative, indiquant que les ours ont le contrôle. Une cassure et une clôture en dessous de 13 $ pourraient ouvrir les portes à une nouvelle baisse à 10 $ puis à 7,50 $.

D’un autre côté, si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (18,72 $), cela suggérera une accumulation à des niveaux inférieurs. La paire DOT / USDT pourrait monter jusqu’à la résistance des frais généraux à 26,50 $.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) s’échange dans une fourchette étroite de 15,10 $ à 18,60 $ au cours des derniers jours. Les taureaux essaient de pousser le prix au-dessus de cette fourchette et de l’EMA de 20 jours (19,86 $), mais cela ne sera pas facile.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles en baisse et le RSI dans la zone négative suggèrent que les ours ont le contrôle. Si le prix baisse par la résistance des frais généraux, les baissiers tenteront de faire chuter la paire UNI / USDT en dessous de 15 $.

Si cela se produit, la paire pourrait défier le support critique à 13 $. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait étendre la tendance baissière à 10 $ puis à 7 $.

Alternativement, si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait se rallier à la SMA de 50 jours (25,24 $). Ce niveau peut agir comme une résistance, mais si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus, le rallye peut atteindre 30 $.

BCH / USDT

Les taureaux tentent de porter Bitcoin Cash (BCH) au niveau de rupture à 538,11 $. C’est une résistance importante à surveiller car l’EMA de 20 jours (543 $) est juste au-dessus. Par conséquent, les ours essaieront de défendre la résistance de manière agressive.

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles en baisse et le RSI inférieur à 43 indiquent que les ours ont le dessus. Si le prix baisse par rapport à la résistance aérienne, les baissiers tenteront à nouveau de porter la paire BCH / USDT à 370 $.

Il s’agit d’un support important et si le cours se redresse, la paire peut consolider entre 370$ et 538,11$ pendant quelques jours. A l’inverse, une cassure sous les 370$ pourrait initier une baisse vers le prochain support à 300$.

LTC / USDT

Le litecoin (LTC) a rebondi depuis le support de 118 $ le 26 juin, mais le rebond manque de force. Cela suggère un manque d’achat agressif par les taureaux aux niveaux actuels.

Graphique journalier LTC / USDT. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles sont en baisse et le RSI est dans la zone négative, ce qui suggère que les ours ont le dessus. Si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours (148 $), les vendeurs essaieront de pousser le prix en dessous de la zone de support de 118 $ à 104,92 $.

En cas de succès, la paire LTC / USDT complétera une configuration en triangle descendant, ce qui pourrait entraîner une chute à 70 $. Contrairement à cette hypothèse, si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, le bassiste de configuration sera invalidé. Cela pourrait initier un mouvement haussier vers le SMA de 50 jours (192 $) puis vers 166,45 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.

