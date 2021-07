Analyse des prix 30/7 : BTC, ETH, BNB, ADA, XRP, DOGE, DOT, UNI, BCH, LTC

in

Les commerçants s’attendent à ce que les altcoins augmentent maintenant que le prix de Bitcoin a finalement franchi la résistance de 41 000 $.

Bitcoin (BTC) et la plupart des principaux altcoins semblent osciller près de leurs niveaux de résistance supérieurs respectifs. Cela suggère que certains investisseurs continuent de vendre à des niveaux plus élevés.

Cependant, le cofondateur de 21st Paradigm, Dylan LeClair, a déclaré que les données en chaîne montrent "grands volumes de transfert à partir de guichets de gré à gré (OTC) au cours de la semaine dernière". Cointelegraph a également récemment mis en évidence une sortie historique de 57 000 BTC des échanges le 28 juillet.

L’écoinométrie a également cité les données de la chaîne pour montrer que le "Baleines" et les "petit poisson" ils ont accumulé du Bitcoin lorsque le prix est passé de 29 400 $ à plus de 40 800 $ cette semaine.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Les investisseurs institutionnels ne devraient pas non plus être laissés pour compte dans leurs projets d’accumuler plus de Bitcoin. MicroStrategy, qui détient environ 105 085 Bitcoin, a déclaré dans son rapport du deuxième trimestre que la société avait l’intention de "déployer des capitaux supplémentaires dans notre stratégie d’actifs numériques".

Wealthfront, une société d’investissement robotique populaire basée aux États-Unis avec 25 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a annoncé qu’elle permettrait à ses clients d’allouer jusqu’à 10% de leur portefeuille dans Bitcoin Trust et Grayscale Ethereum Trust de Grayscale.

Avec la demande croissante des petits investisseurs et des particuliers fortunés, les crypto-monnaies afficheront-elles une reprise plus nette ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le savoir.

BTC / USDT

Bitcoin a formé un modèle de chandelier Doji le 29 juillet, indiquant une indécision entre les taureaux et les ours proche de la barre des 40 000 $. Cette incertitude a été brièvement résolue à la baisse et si le prix ne maintient pas sa récente flambée au-dessus de 40 000 $, le prix pourrait chuter à 36 670 $.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles ont terminé un croisement haussier et l’indice de force relative (RSI) est dans la zone positive, indiquant que les taureaux ont le dessus. Si le prix rebondit sur 36 670 $, cela suggérera que les taureaux ont changé ce niveau en support.

Les acheteurs réessayeront de pousser le prix au-dessus de la zone de résistance aérienne à 41 330 $ à 42 451,67 $. Cela peut ne pas être facile car les ours essaieront de défendre cette zone de manière agressive.

Si le prix sort de la zone, la paire BTC/USDT pourrait rester dans la fourchette entre 36 670 $ et 42 451,67 $ pendant encore quelques jours. Une cassure et une clôture au-dessus de 42 451,67 $ suggéreraient le début d’une nouvelle tendance haussière.

Les ours seront de retour dans le siège du conducteur s’ils peuvent abaisser le prix en dessous des moyennes mobiles.

ETH / USDT

L’éther (ETH) a atteint la ligne de tendance baissière aujourd’hui, mais les ours défendent agressivement la résistance. Le prix pourrait maintenant chuter à 2 200 $, où les acheteurs peuvent intervenir et arrêter la correction.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles ont terminé un croisement haussier et le RSI est en territoire positif, ce qui suggère que les taureaux ont le dessus. Si le prix rebondit sur la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours, les haussiers tenteront à nouveau de pousser le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière.

En cas de succès, la paire ETH/USDT pourrait remonter à 2 600 $ puis 3 000 $. Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous des moyennes mobiles. Une telle décision pourrait faire chuter le prix à 2 000 $ et près de 1 728,74 $.

BNB / USDT

Les taureaux ont poussé Binance Coin (BNB) au-dessus de la moyenne mobile simple de 50 jours (310 $) le 29 juillet, mais n’ont pas pu défier la résistance globale à 340 $. Cela suggère que l’achat s’épuise à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Les ours tenteront désormais de profiter du manque de demande pour ramener le prix en dessous de l’EMA de 20 jours (305 $). Une cassure de ce support pourrait entraîner une baisse de la ligne de tendance et une fermeture du plus bas du 20 juillet à 254,52 $.

Inversement, si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours, il suggérera d’acheter sur les creux. Les taureaux feront une nouvelle tentative pour effacer la résistance des frais généraux à 340 $. S’ils réussissent, la paire BNB / USDT pourrait remonter à 379 $ et près de 400 $.

ADA / USDT

L’échec des taureaux à pousser le prix Cardano (ADA) au-dessus de la SMA de 50 jours (1,32 $) indique que les ours défendent agressivement la résistance.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Si le prix tombe en dessous de l’EMA de 20 jours (1,25 $), les traders à court terme peuvent fermer leurs positions et cela pourrait faire glisser le prix à 1,10 $ puis à 1 $. Une cassure en dessous de 1 $ pourrait entraîner une liquidation prolongée.

D’un autre côté, si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours, les haussiers tenteront à nouveau de pousser le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière. Si cela se produit, la paire DOT / USDT pourrait remonter à 1,50 $, où les ours peuvent rassembler une résistance rigide.

XRP/USDT

Les taureaux n’ont pas réussi à pousser le XRP au-dessus du niveau de 0,75 $ au cours des deux derniers jours, ce qui suggère que les ours défendent ce niveau de manière agressive.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles sont au bord d’un croisement haussier et le RSI est en territoire positif, indiquant que les taureaux ont le dessus. Si les taureaux ne permettent pas au prix de passer en dessous de l’EMA à 20 jours (0,64 $), la paire XRP / USDT peut passer au-dessus de 0,75 $. Cela complétera une configuration à double fond, ouvrant la voie à un éventuel rallye à 1,07 $.

Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse et chute en dessous des moyennes mobiles. Les ours tenteront de pousser le prix à 0,59 $ puis à 0,50 $. Un tel mouvement indiquera que l’action à portée limitée peut continuer pendant quelques jours de plus.

DOGE / USDT

Les ours ont défendu la résistance de 0,21 $ au cours des derniers jours, mais un avantage mineur est que les taureaux n’ont pas cédé beaucoup de terrain. Cela suggère que les acheteurs ne ferment pas leurs positions car ils anticipent une hausse du Dogecoin (DOGE).

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

L’EMA fixe sur 20 jours (0,20 $) et le RSI supérieur à 45 suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande. Cet équilibre penchera en faveur des taureaux s’ils peuvent pousser et maintenir le prix au-dessus de la SMA à 50 jours (0,23 $). Cela pourrait ouvrir la voie à un rallye à 0,28 $ puis 0,33 $.

A l’inverse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de 0,18 $, la paire DOGE/USDT peut chuter à 0,15 $. Il s’agit d’un niveau important à défendre pour les taureaux, car s’il cède, la paire peut assister à une vente de panique et chuter à 0,10 $.

POINT / USDT

Les taureaux ont poussé Polkadot (DOT) au-dessus de l’EMA de 20 jours (14,15 $) le 27 juillet, mais ils n’ont pas été en mesure de surmonter l’obstacle de la SMA de 50 jours (16,05 $). Cela suggère que la demande s’épuise à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Le prix est en baisse par rapport à la SMA de 50 jours aujourd’hui et les baissiers vont maintenant essayer de faire chuter la paire DOT / USDT en dessous de l’EMA de 20 jours. S’ils y parviennent, la paire pourrait chuter à 13 $. Une cassure en dessous de ce support pourrait faire chuter la paire à 10,37 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours, les haussiers tenteront à nouveau de pousser le prix au-dessus de la résistance des frais généraux à 16,93 $. Si cela se produit, cela suggérera un changement de tendance à court terme. La paire pourrait commencer son voyage à 20 $ puis à 26,50 $.

UNI / USDT

Les taureaux tentent de pousser Uniswap (UNI) au-dessus de la ligne de tendance baissière, mais la longue mèche sur la bougie du jour suggère que les ours ont d’autres plans.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel mais reste au-dessus de l’EMA de 20 jours (18,50 $), cela indiquera que les taureaux achètent sur les creux. Cela améliorera la probabilité d’une cassure au-dessus de la ligne de tendance baissière, invalidant la configuration en triangle descendant.

La paire UNI/USDT pourrait monter jusqu’à 24$ et si ce niveau est franchi, le mouvement haussier peut atteindre 30$. A l’inverse, si les baissiers font baisser le prix en dessous des moyennes mobiles, la paire peut baisser à 17,24$ puis au critique soutien à 13 $.

En rapport: Qui remporte l’or aux Jeux olympiques de la crypto et de la blockchain ?

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) fait face à une forte résistance à 546,83 $. Cela suggère que les ours tentent de défendre la résistance de la fourchette et de prolonger la consolidation de quelques jours de plus.

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Si les baissiers abaissent le prix en dessous des moyennes mobiles, la paire BCH / USDT pourrait connaître davantage de ventes et chuter à 441,17 $. Une cassure en dessous de ce niveau ouvrira les portes d’une nouvelle glissade vers le support critique à 383,53 $.

D’un autre côté, si les taureaux ne permettent pas au prix de tomber en dessous des moyennes mobiles, cela améliorera les perspectives d’une cassure au-dessus de 546,83 $. Si cela se produit, le modèle de double fond se terminera et la paire BCH / USDT pourrait commencer son voyage vers la cible cible à 710,13 $.

LTC / USDT

Bien que les taureaux aient poussé le Litecoin (LTC) au-dessus de la SMA de 50 jours (137 $) le 28 juillet, ils n’ont pas été en mesure de surmonter l’obstacle de la résistance aérienne à 146,54 $. Cela indique que les ours n’ont pas encore abandonné.

Graphique journalier LTC / USDT. Source : TradingView

Si les vendeurs glissent le prix en dessous de l’EMA de 20 jours (130 $), la paire LTC / USDT pourrait commencer sa descente vers le support critique à 103,83 $. Un tel mouvement indiquera que la paire peut rester dans la fourchette pendant quelques jours de plus.

Alternativement, si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours, les taureaux feront une nouvelle tentative pour pousser le prix au-dessus de 146,54 $. S’ils réussissent, la paire complétera un modèle à double fond, qui a un objectif de 189,25 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.

L’entrée Analyse des prix 7/30 : BTC, ETH, BNB, ADA, XRP, DOGE, DOT, UNI, BCH, LTC a été publiée en premier dans Bitcoin, Cryptocurrency et Blockchain News.