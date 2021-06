Analyse des prix 31/05 : BTC, ETH, BNB, ADA, XRP, DOGE, DOT, UNI, ICP, BCH

Bitcoin et altcoins tentent de lancer un rallye de soulagement, suggérant que les commerçants ont décidé de commencer à acheter à des niveaux inférieurs.

Le crash massif de Bitcoin (BTC) en mai 2021 est l’un de ses pires rendements mensuels, selon les données de Bybt. Le déclin a divisé la communauté cryptographique, les investisseurs à long terme considérant le déclin comme une opportunité d’achat, tandis que les traders à court terme abandonnent leurs positions par peur.

Les données de Glassnode suggèrent que les mineurs à long terme et les HODL utilisent la faiblesse actuelle pour accumuler du Bitcoin. Ce transfert de Bitcoin de mains plus faibles à des mains plus fortes est un signe positif car les investisseurs à long terme ne paniqueront probablement pas et renverseront leurs avoirs à chaque correction du marché baissier.

Plusieurs investisseurs institutionnels peuvent utiliser la correction actuelle pour ajouter du Bitcoin à leurs portefeuilles, car il s'agit d'un actif non corrélé et est considéré par beaucoup comme une bonne couverture contre l'inflation.

Par conséquent, une forte baisse en dessous de 30 000 $ semble peu probable. Cependant, cela ne signifie pas qu’un nouveau marché haussier commencera à la hâte. Le prix devrait rester volatil et dans une fourchette avant le début d’une tendance haussière soutenue.

Analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour les niveaux de support et de résistance critiques.

BTC / USDT

Bitcoin est dans une tendance baissière. Les moyennes mobiles en baisse et l’indice de force relative en territoire négatif suggèrent que les ours ont le dessus. Cependant, les taureaux ont d’autres plans alors qu’ils tentent de lancer un rassemblement de secours.

La paire BTC / USDT a formé un motif en triangle symétrique. Si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus de la ligne de résistance du triangle, la paire pourrait amorcer un mouvement vers le niveau de retracement de 50 % Fib à 44 750 $, puis vers la moyenne mobile simple de 50 jours (50 161 $). . Un tel mouvement suggérera que la tendance baissière pourrait être terminée.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix chute de la ligne de résistance du triangle, la paire pourrait prolonger son séjour à l’intérieur du triangle pendant quelques jours supplémentaires. Une cassure et une clôture sous la ligne de support du triangle signaleront la reprise de la tendance baissière.

Les baissiers pourraient baisser le prix à 30 000 $ et si ce niveau s’effondre, la vente pourrait s’intensifier et la paire pourrait chuter à 28 000 $ puis à 20 000 $.

ETH / USDT

L’éther (ETH) a fortement rebondi depuis la ligne de support du triangle symétrique alors que les traders tentent de mettre un plus bas plus haut. Le prix pourrait maintenant défier la ligne de résistance du triangle où les ours sont susceptibles de monter une résistance rigide.

Si les haussiers poussent le prix au-dessus du triangle, la paire ETH / USDT pourrait atteindre le niveau de retracement de 61,8% à 3362,72 $. Un tel mouvement suggérera un achat fort à des niveaux inférieurs. Une cassure au-dessus de 3 362,72 $ pourrait signaler la fin de la tendance baissière.

Cependant, il est peu probable que les ours abandonnent facilement. La baisse de l’EMA à 20 jours (2 756 $) et le RSI juste en dessous du point médian suggèrent que les vendeurs ont un avantage mineur.

Si le prix baisse par rapport à la ligne de résistance du triangle, les baissiers essaieront de faire chuter le prix en dessous de la ligne de support du triangle. En cas de succès, la paire peut retester le plus bas de panique du 23 mai à 1 728,74 $.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) est tombé en dessous du support de 306,61 $ le 29 mai, mais les baissiers n’ont pas été en mesure de maintenir la pression de vente à des niveaux inférieurs. L’altcoin a rapidement dépassé les 306,61 $ le 30 mai, suggérant une accumulation de baisses.

Les taureaux vont maintenant essayer de porter le prix à l’EMA de 20 jours (400 $), ce qui agira probablement comme une forte résistance. Si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours, cela suggérera que le sentiment reste négatif et que les traders vendent lors de rallyes.

Les ours tenteront de baisser le prix à 211,70 $. A l’inverse, si les haussiers poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours et de la résistance de 428 $, la paire BNB/USDT pourrait se rallier à la SMA de 50 jours (512 $).

ADA / USDT

Cardano (ADA) est tombé en dessous de la SMA de 50 jours (1,51 $) le 29 mai, mais les ours n’ont pas pu capitaliser sur l’effondrement. L’altcoin a dépassé le SMA de 50 jours le 30 mai, indiquant qu’il achète à des niveaux inférieurs.

L’EMA stable sur 20 jours (1,61 $) et le RSI près du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande.

Cet équilibre penchera en faveur des acheteurs s’ils peuvent pousser et maintenir le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière. La paire ADA/USDT pourrait monter à 1,94$ et si ce niveau est franchi, le prochain stop pourrait être un nouveau test du plus haut historique à 2,47$.

D’un autre côté, si le prix baisse par rapport à la ligne de tendance baissière, les baissiers tenteront à nouveau de casser le support à 1,33 $. En cas de succès, la paire pourrait chuter à 1,24$ puis 1$.

XRP/USDT

Les ours ont tiré le XRP sous le support de 0,88 $ le 29 mai, mais n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux inférieurs. L’altcoin est passé au-dessus de 0,88 $ le 30 mai, indiquant un fort achat des taureaux.

Si les acheteurs peuvent pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (1,08 $), cela suggérera qu’un plus bas à court terme a été atteint à 0,65 $. La paire XRP/USDT pourrait alors se rallier au SMA à 50 jours (1,32 $) puis à la ligne de tendance baissière.

Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours. Si cela se produit, les ours tenteront de baisser le prix en dessous de 0,80 $. S’ils y parviennent, la paire peut contester le support à 0,65 $.

DOGE / USDT

La volatilité du Dogecoin (DOGE) a été réduite en raison du manque d’achats ou de ventes agressifs par les commerçants. Les moyennes mobiles ont terminé un croisement baissier et le RSI est en territoire négatif, indiquant que les ours ont le dessus.

Si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours (0,36 $), les baissiers tenteront de porter le prix en dessous du support critique à 0,21 $. S’ils réussissent, la paire DOGE / USDT complétera une figure baissière de la tête et des épaules. Ensuite, la paire pourrait corriger à 0,10 $ puis 0,05 $.

Inversement, si les taureaux poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait atteindre la résistance des frais généraux à 0,47 $. Une cassure de cette résistance pourrait entraîner un rallye à 0,59 $.

POINT / USDT

Polkadot (DOT) tente de se rallier du support à 17,50 $. C’est un signe positif car cela montre que les taureaux n’attendent pas une baisse à 15 $ pour acheter. L’altcoin pourrait se rallier au niveau de 26,50 $, ce qui constituera probablement une forte résistance.

Les moyennes mobiles en baisse et le RSI inférieur à 40 suggèrent que les ours ont le dessus. Si le prix tombe en dessous de 26,50 $, la paire DOT / USDT pourrait prolonger son séjour dans la fourchette pendant quelques jours de plus.

Le prochain mouvement haussier pourrait commencer si les acheteurs poussent le prix au-dessus de 26,50 $. Cela pourrait entraîner un rallye à 31,28 $ puis à la SMA de 50 jours (33 $). Alternativement, la prochaine étape de la tendance baissière pourrait commencer si les ours descendent le prix en dessous de 15 $.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) est dans une tendance baissière, mais les haussiers tentent de former un plus bas plus haut à 21,50 $. Le prix a rebondi sur ce support le 30 mai et les haussiers vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (28,27 $) et de la résistance des frais généraux à 30 $.

S’ils réussissent, cela suggérera que la tendance baissière pourrait se terminer à court terme. La paire UNI/USDT pourrait alors se rallier au SMA à 50 jours (33,94 $). Ce niveau peut agir comme une forte résistance, mais si les taureaux peuvent franchir l’obstacle, la paire pourrait remonter à 38,15 $.

L’EMA en baisse sur 20 jours suggère que les ours ont le dessus, mais le RSI au-dessus de 44 suggère que les taureaux font un retour.

Cette opinion positive sera inversée si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours et passe en dessous de 21,50 $. Une telle décision pourrait entraîner une baisse jusqu’au plus bas du 23 mai de 13,04 $.

ICP / USDT

Internet Computer (ICP) est passé sous la fourchette de 120 $ à 168 $ le 28 mai, mais les baissiers ont été incapables de ramener le prix en dessous du support immédiat à 103,71 $. Le prix a oscillé entre 103,71 $ et 120 $ au cours des trois derniers jours.

Ce commerce à fourchette étroite indique une indécision entre les taureaux et les ours. Si l’incertitude est résolue à la baisse, la paire ICP / USDT pourrait défier le plus bas du 19 mai à 86,01 $. Une cassure en dessous de ce support pourrait faire baisser le prix à 60 $.

D’un autre côté, si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus de 120 $, cela suggérera un manque de vendeurs à des niveaux inférieurs. Ensuite, la paire pourrait progressivement monter jusqu’à 168 $. Une cassure et une clôture au-dessus de 168 $ pourraient initier un rallye de soulagement pouvant atteindre le niveau de retracement Fib de 38,2% à 243,08 $.

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) tente de dépasser 685,36 ​​$. Si les taureaux maintiennent le prix au-dessus de cette résistance générale, l’altcoin pourrait se rallier à l’EMA de 20 jours (821 $), ce qui constituera probablement une forte résistance.

Si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours, cela suggérera que le sentiment est toujours négatif et que les traders vendent à chaque rallye mineur. Si les baissiers glissent le prix en dessous de 600 $, la paire BCH/USDT pourrait chuter à 468,13 $.

Inversement, si les taureaux poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, cela suggérera que la demande dépasse l’offre. Cela pourrait initier un rallye au niveau de retracement Fib de 38,2 % à 919,60 $, puis au niveau de retracement de 50 % à 1 059,07 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

