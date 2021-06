Analyse des prix 6/14 : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, LTC, BCH

in

La montée en flèche de Bitcoin au-dessus de 40 000 $ et certaines évasions d’altcoins peuvent être des signes que le processus de creux a commencé.

Bitcoin (BTC) a franchi la résistance psychologique à 40 000 $ suite à une série de nouvelles positives au cours de la semaine dernière. La première nouvelle haussière à affecter le prix du Bitcoin était un tweet du PDG de Tesla, Elon Musk, qui a déclaré que le constructeur automobile accepterait les paiements Bitcoin si les mineurs de Bitcoin utilisent plus de 50% d’énergie propre avec un "tendance future positive".

Une autre nouvelle qui a peut-être alimenté la reprise du Bitcoin est la suggestion de Paul Tudor Jones selon laquelle 5% de chaque portefeuille d’investissement est exposé au Bitcoin, ce qui équivaut à celui de l’or, des espèces et des matières premières. Jones s’est montré très critique à l’égard de la Fed américaine selon laquelle la hausse actuelle des chiffres de l’inflation est transitoire.

Les récentes nouvelles haussières sont la preuve que la baisse actuelle n’a pas modifié les fondamentaux de Bitcoin. Par conséquent, à mesure que le prix se stabilise, Bitcoin pourrait à nouveau attirer des investissements institutionnels.

Pendant ce temps, MicroStrategy a finalisé son offre de billets sécurisés de 500 millions de dollars, que la société prévoit d’utiliser pour acheter du Bitcoin. Après déduction de diverses dépenses, la firme de business intelligence se retrouve avec 488 millions de dollars qui serviront à acheter du Bitcoin. Cela s’ajoutera à la pile existante de 92 079 Bitcoin de la société.

Avec un retour probable de la demande, Bitcoin pourrait-il conduire la reprise des marchés de la cryptographie ? Jetons un coup d’œil aux graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le savoir.

BTC / USDT

Bitcoin est apparu le 13 juin et a dépassé la ligne de résistance du motif en triangle descendant en développement. Ce mouvement invalide la configuration baissière, qui est un signe haussier. Les acheteurs ont poursuivi leur achat aujourd’hui et ont augmenté le prix au-dessus de 40 000 $.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

La moyenne mobile simple sur 20 jours (36 779 $) s’est stabilisée et l’indice de force relative (RSI) est passé en territoire positif, indiquant que la pression de vente s’est atténuée.

La paire BTC/USDT pourrait désormais tenter un rallye vers le SMA à 50 jours (44 571 $), qui peut constituer une forte résistance. Si le prix baisse de cette résistance mais trouve un support au SMA de 20 jours, cela suggérera que le sentiment est devenu haussier.

Une cassure de la SMA à 50 jours indiquera un possible changement de tendance et la paire pourrait remonter à 51 483 $. Cette vue haussière sera inversée si la paire baisse et chute en dessous du support de 34 600,36 $. Un tel mouvement suggérera que les commerçants renversent leurs positions dans des rassemblements mineurs.

ETH / USDT

L’éther (ETH) est tombé en dessous de la ligne de support du triangle symétrique le 12 juin, mais les ours n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux inférieurs. Cela suggère que les acheteurs accumulent des baisses.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

La paire ETH / USDT a rebondi depuis la ligne de tendance le 13 juin et les haussiers tentent maintenant de pousser le prix au-dessus de la SMA à 20 jours (2 581 $). S’ils réussissent, la paire pourrait se rallier à la ligne de résistance du triangle.

Une cassure et une clôture au-dessus du triangle et de la SMA à 50 jours (2 940 $) indiqueront que la tendance baissière est terminée. Ensuite, la paire pourrait se rallier au niveau de retracement Fib de 78,6% à 3 806.91 $.

Cette opinion positive sera invalidée si la paire baisse par rapport au niveau actuel ou au-dessus de la résistance et passe en dessous de 2 200 $. Cela pourrait ouvrir les portes à une baisse à 2 079 $ puis à 1 728,74 $.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a rebondi sur la ligne de tendance le 13 juin et les taureaux ont poussé le prix au-dessus de la SMA de 20 jours (364 $). Cela suggère que les taureaux défendent agressivement la ligne de tendance.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Si les taureaux maintiennent le prix au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) de 20 jours, la paire BNB/USDT peut évoluer jusqu’à 433 $. Ce niveau peut agir comme une résistance, mais si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus de lui, le le motif en triangle ascendant sera terminé.

Cette configuration haussière a un objectif de 609 $. La hausse progressive de la moyenne mobile simple (SMA) à 20 jours et du RSI au-dessus de 46 suggèrent que les acheteurs tentent de faire marche arrière.

Cependant, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de la ligne de tendance, cela suggérera que l’offre dépasse la demande. La paire pourrait alors chuter à 291,06$ puis à 211,70$.

ADA / USDT

Cardano (ADA) est tombé en dessous de la ligne de tendance le 11 juin, mais les ours n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux inférieurs. Cela suggère que les taureaux achètent sur les creux. L’altcoin a dépassé la ligne de tendance le 13 juin et les haussiers tentent de pousser le prix au-dessus des moyennes mobiles.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

S’ils y parviennent, la paire ADA / USDT pourrait remonter à 1,94 $, où les ours poseront probablement un défi de taille. Cependant, une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance suggéreront que la correction est terminée.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix tombe en dessous des moyennes mobiles, la paire pourrait retomber à 1,33$. Une cassure en dessous de ce support indiquera une faiblesse et la paire pourrait chuter à 1 $.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) tente de rebondir sur le décolleté du motif de la tête et des épaules. Cela suggère que les taureaux tentent de défendre ce soutien. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus du SMA de 20 jours (0,34 $), l’altcoin pourrait commencer son voyage vers le SMA de 50 jours (0,40 $).

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Les ours sont susceptibles de rassembler une forte résistance à la SMA de 50 jours. Si le cours baisse à partir de cette résistance, la paire DOGE/USDT pourrait chuter jusqu’au cou et rester dans le range pendant quelques jours.

L’aplatissement des moyennes mobiles et le RSI juste en dessous de 46 points indiquent une action dans la fourchette à court terme. Cette vue neutre sera invalidée si les acheteurs poussent le prix au-dessus de 0,45 $ ou si les baissiers font couler la paire en dessous de la ligne de cou.

XRP/USDT

XRP s’est négocié en dessous de la SMA de 20 jours (0,92 $) au cours des derniers jours, mais les ours n’ont pas pu faire baisser le prix en dessous du support de 0,75 $. Cela suggère que les taureaux se construisent à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Le SMA de 20 jours s’aplatit et le RSI est supérieur à 44, ce qui indique que les taureaux tentent de faire marche arrière. Une cassure et une clôture au-dessus de la SMA de 20 jours seront le premier signe de force. Il indiquera que les commerçants ont repris leurs achats.

Cela pourrait conduire le prix à 1,10 $, où les ours tenteront de défendre agressivement le niveau. Cependant, si les acheteurs poussent le prix au-dessus de ce niveau, la paire XRP / USDT pourrait se rallier au SMA à 50 jours (1,19 $). Cette opinion positive sera invalidée si le prix chute et tombe en dessous de 0,75 $.

POINT / USDT

L’action des prix Polkadot (DOT) de ces derniers jours a formé une configuration triangulaire symétrique, indiquant une indécision entre les taureaux et les ours.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

La moyenne mobile simple (SMA) plate sur 20 jours (22,98 $) et le RSI supérieur à 48 indiquent une action possible dans la fourchette à court terme. Cependant, si les taureaux poussent le prix au-dessus de la ligne de résistance du triangle, la paire DOT / USDT peut initier un rallye de soulagement à 31,28 $ puis à 41,40 $.

Inversement, si le prix baisse par rapport à la ligne de résistance, les baissiers feront une nouvelle tentative pour faire chuter la paire en dessous de 19,50 $. S’ils réussissent, la paire pourrait commencer son voyage vers le prochain support critique à 15 $.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) se négocie entre le support de 21,50 $ et la résistance de 30 $ ces derniers jours. Bien que les ours aient abaissé le prix en dessous de 21,50 $ les 12 et 13 juin, ils n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux inférieurs. Cela suggère que les taureaux ont acheté la baisse en dessous de 21,50 $.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Le rallye de soulagement devrait faire face à une forte résistance sur la ligne de tendance baissière. Cela montre que les ours n’ont pas encore jeté l’éponge. Si le prix baisse par rapport au niveau actuel, les vendeurs feront une autre tentative pour faire chuter la paire UNI / USDT en dessous du support de 21,50 $ à 20,23 $.

En cas de succès, la paire pourrait chuter à 16,49 $ puis à 13,04 $. Contrairement à cette hypothèse, si les acheteurs poussent le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, la paire peut passer à la SMA de 20 jours (25,45 $).

Si le prix baisse par rapport à la SMA de 20 jours, cela suggérera que le sentiment est toujours négatif. Cependant, si les taureaux poussent le prix au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) de 20 jours, la paire pourrait remonter à 30 $.

LTC / USDT

Le litecoin (LTC) n’a pas réussi à franchir au-dessus ou au-dessous du triangle symétrique, car les taureaux achètent aux creux de la ligne de support et les ours vendent à la ligne de résistance. Si le prix atteint le sommet du triangle sans casser, le modèle sera invalidé.

Graphique journalier LTC / USDT. Source : TradingView

Les taureaux essaient de pousser le prix au-dessus de la ligne de résistance. S’ils parviennent à maintenir le prix au-dessus du triangle, cela suggérera que les acheteurs sont de retour dans le jeu. Cela pourrait ouvrir la porte à un passage à 225 $ puis au SMA de 50 jours (237 $).

Alternativement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, les baissiers feront une nouvelle tentative pour faire chuter la paire LTC / USDT en dessous de la ligne de support. Si cela se produit, la paire pourrait chuter à 140 $ puis à 118,03 $.

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) s’est négocié au sein d’un modèle de triangle descendant au cours des derniers jours, qui se terminera par une panne et clôturera en dessous de 538,11 $.

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Si cela se produit, la paire BCH / USDT pourrait assister à des ventes agressives et pourrait chuter à 400 $ puis à 370 $. Le SMA à 20 jours en baisse progressive (656 $) et le RSI en territoire négatif suggèrent que la voie d’une moindre résistance est vers le inconvénient.

Cette vision négative sera invalidée si les haussiers poussent le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière. Un tel mouvement pourrait surprendre plusieurs ours agressifs et pourrait entraîner une petite contraction, poussant le prix à la SMA de 50 jours (894 $).

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

