Analyse des prix 6/18 : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, LTC, BCH

Les commerçants s’attendent à plus d’inconvénients pour Bitcoin et altcoins après que BTC soit tombé en dessous d’un niveau de support clé à 36 000 $.

La Réserve fédérale américaine a mis à jour ses anticipations d’inflation pour cette année de 2,4% en mars à 3,4% lors de sa dernière réunion, qui s’est terminée le 16 juin. Pour contrôler l’inflation, la Fed prévoit d’entreprendre deux hausses de taux avant la fin de 2023.

Cette nouvelle a propulsé le DXY US Dollar Index à son meilleur niveau depuis la mi-avril. Le prix de l’or, qui est généralement inversement corrélé au dollar, est tombé à un plus bas depuis 6 semaines.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Les bourses américaines n’ont pas été épargnées non plus. Le Dow Jones Industrial Average est sur la bonne voie pour sa pire performance hebdomadaire depuis janvier de cette année. Cela montre que le sentiment à court terme est devenu baissier et que les traders ferment leurs positions pour accumuler des liquidités.

Cela a également ralenti la reprise du Bitcoin (BTC). Cependant, le PDG de Pantera Capital, Dan Morehead, a déclaré dans le bulletin mensuel publié le 14 juin que Bitcoin a été "donc de" bon marché "par rapport à sa tendance de 20,3 % des 11 dernières années".

Les données de Santiment montrent que les baleines Bitcoin, qui ont entre 100 et 10 000 Bitcoin, ont acheté, gagnant environ 90 000 Bitcoin au cours des 25 derniers jours. Ils possèdent désormais environ 48,7% de l’offre de Bitcoin.

L’achat de baleines peut-il arrêter la chute de Bitcoin et l’achat d’Altcoin va-t-il reprendre ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le savoir.

BTC / USDT

Bitcoin était en baisse par rapport à 41 330 $ le 15 juin et la vente a fait glisser le prix en dessous de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (38 060 $) aujourd’hui. Cela suggère que la reprise à court terme est peut-être terminée et les ours vont maintenant essayer de baisser le prix à 34 600,36 $, puis à 31 000 $.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

L’indice de force relative (RSI) a baissé par rapport à la résistance aérienne à 55 et est tombé en territoire négatif, indiquant que les ours ont le dessus.

Cependant, si la paire BTC / USDT rebondit sur le support de 31 000 $, cela suggérera une accumulation à des niveaux inférieurs. Cela pourrait maintenir la paire dans une fourchette comprise entre 31 000 $ et 42 451,67 $ pour les prochains jours.

Les taureaux devront pousser et maintenir le prix au-dessus de 42 451,67 $ pour indiquer que la tendance baissière est peut-être terminée. D’un autre côté, une cassure sous les 31 000 $ suggérera la reprise de la prochaine étape de la tendance baissière.

ETH / USDT

Ether (ETH) a baissé l’EMA de 20 jours (2 528 $) le 15 juin et les ours ont tiré le prix en dessous de la ligne de support du triangle symétrique aujourd’hui. Cela suggère que l’offre dépasse la demande.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Si la paire ETH / USDT passe en dessous de 2 180 $, le prochain arrêt pourrait être de 2 079,94 $, puis de 1 728,74 $. La baisse de l’EMA à 20 jours et le RSI dans la zone négative suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la baisse.

Cette opinion négative sera invalidée si le prix augmente par rapport au niveau ou au support actuel et dépasse la ligne de résistance du triangle. Une telle décision suggérera que les taureaux sont de retour aux commandes et qu’une nouvelle tendance haussière est probable.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) s’est négocié en dessous de l’EMA de 20 jours (367 $) au cours des derniers jours. Cela suggère que le sentiment est toujours négatif et que les traders pourraient utiliser les rallyes pour fermer leurs positions longues.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

La baisse de l’EMA et du RSI sur 20 jours à 42 indique que le chemin de moindre résistance est à la baisse. Si les baissiers maintiennent le prix en dessous de la ligne de tendance, la vente peut s’intensifier et la paire BNB/USDT pourrait chuter à 257,40 $ puis à 211,70 $.

D’un autre côté, si les baissiers ne parviennent pas à maintenir le prix en dessous de la ligne de tendance, les taureaux tenteront à nouveau de pousser la paire au-dessus de l’EMA de 20 jours. En cas de succès, la paire pourrait grimper jusqu’à la résistance des frais généraux à 433 $.

Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance suggéreront que la correction est terminée et que la paire peut commencer son voyage vers le niveau de retracement Fib de 61,8% à 508,38 $.

ADA / USDT

Cardano (ADA) a refusé le SMA de 50 jours (1,62 $) le 15 juin, indiquant que les ours tentent de maîtriser la procédure. La baisse de l’EMA et du RSI à 20 jours en territoire négatif suggère un avantage pour les ours.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Les vendeurs vont maintenant essayer de pousser le prix vers le support de 1,33 $. Une cassure et une clôture en dessous de ce niveau ouvriront la voie à une nouvelle baisse vers le prochain support critique à 1 $.

A l’inverse, si le prix rebondit sur 1,33 $, cela suggérera que les acheteurs accumulent près de ce niveau. Cela pourrait maintenir la paire ADA / USDT dans une fourchette comprise entre 1,33 $ et 1,94 $ pour les prochains jours.

Les taureaux prendront le dessus après que le prix ait éclaté et clôturé au-dessus de 1,94 $. Un tel mouvement pourrait porter la paire à un niveau record de 2,47 $.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) ne s’est pas remis du décolleté de la tête et des épaules au cours des deux derniers jours, suggérant un manque de demande aux niveaux actuels. L’EMA à 20 jours en baisse (0,33 $) et le RSI inférieur à 41 suggèrent que les ours ont le dessus.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Si le prix se maintient en dessous de la ligne de cou, la paire DOGE / USDT pourrait chuter à 0,21 $. Les taureaux peuvent défendre ce support de manière agressive, mais si ce niveau casse, les ventes pourraient s’intensifier et la paire pourrait baisser à 0,10 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix rebondit sur 0,21 $, les haussiers tenteront de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours. S’ils le font, la paire pourrait passer à la moyenne mobile simple de 50 jours (0,40 $), puis à 0,45 $.

XRP/USDT

Le XRP continue de se négocier en dessous de l’EMA de 20 jours (0,91 $), ce qui suggère un manque de demande à des niveaux plus élevés. Les baissiers essaieront maintenant de tirer le prix en dessous du support critique à 0,75 $, tandis que les taureaux tenteront de défendre le support.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Si le prix rebondit sur 0,75 $, la paire XRP / USDT pourrait atteindre l’EMA de 20 jours. Une cassure de cette résistance pourrait maintenir la paire dans la fourchette 0,75-1,07 $ pour les prochains jours.

Cependant, les moyennes mobiles en baisse et le RSI inférieur à 39 indiquent un avantage pour les ours. Si la paire tombe en dessous de 0,75 $, le prochain stop sera probablement de 0,65 $. Si ce support casse, la vente pourrait s’intensifier et la paire pourrait chuter à 0,56$ puis 0,43$.

POINT / USDT

Polkadot (DOT) a baissé de la ligne de résistance du triangle symétrique le 15 juin et est passé en dessous de l’EMA de 20 jours (23,57 $) le 16 juin. L’altcoin est maintenant tombé sur la ligne de support du triangle.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Si le prix rebondit sur la ligne de support, la paire DOT / USDT peut continuer à se consolider à l’intérieur du triangle pendant quelques jours de plus. Cependant, les moyennes mobiles en baisse et le RSI en territoire négatif suggèrent un avantage pour les ours.

Si les baissiers s’enfoncent et maintiennent le prix en dessous du triangle, cela suggérera la reprise de la tendance baissière. Le premier support à la baisse se situe à 15 $. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait ouvrir la porte à une nouvelle baisse à 8 $.

Les taureaux reviendront au jeu après avoir poussé et maintenu le prix au-dessus du triangle. Un tel mouvement indiquera que la correction est peut-être terminée.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) a refusé l’EMA de 20 jours (24,16 $) le 15 juin, indiquant qu’il se vendait sur les rallyes. Les taureaux ont défendu le support de 21,50 $ le 17 juin, mais le fait que les acheteurs ne comptaient pas sur le rallye montre un manque de demande à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Si les baissiers glissent le prix en dessous de 20 $, la vente peut s’intensifier et la paire UNI / USDT pourrait chuter à 16,49 $ puis à 13,04 $. Une telle décision suggérerait que les traders ont vendu leurs positions lors du récent rallye à 30 $.

Inversement, si la paire rebondit sur le support des 20 $, cela suggérera que les taureaux s’appuient sur des creux. Ensuite, les acheteurs essaieront de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours. S’ils réussissent, la paire peut monter jusqu’à 30 $.

LTC / USDT

Les taureaux ont tenté de défendre la ligne de support le 17 juin, mais n’ont pas pu pousser le prix du Litecoin (LTC) au-dessus de l’EMA de 20 jours (176 $). Cela suggère que les ours défendent agressivement l’EMA de 20 jours.

Graphique journalier LTC / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles en baisse et le RSI dans la zone négative indiquent un avantage pour les ours. Si les vendeurs maintiennent le prix en dessous de la ligne de support, la paire LTC / USDT pourrait commencer son voyage vers le plus bas du 23 mai à 118,03 $. Si ce support cède également, la vente pourrait s’intensifier et la paire pourrait chuter à 70 $.

Cette opinion négative sera invalidée si le prix rebondit par rapport au niveau actuel et dépasse l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement sera le premier signe de force. La paire pourrait alors passer à la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours (230 $). Une cassure au-dessus de ce niveau suggérera que la tendance baissière est peut-être terminée.

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) a refusé l’EMA de 20 jours (648 $) le 15 juin, indiquant que les ours se vendent à chaque rallye mineur. L’action des prix des derniers jours a formé une configuration en triangle descendant qui se terminera sur une panne et clôturera en dessous de 538,11 $.

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles décroissantes et le RSI inférieur à 39 suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la baisse. Si les baissiers s’enfoncent et maintiennent le prix en dessous de 538,11 $, la paire BCH/USDT pourrait reprendre son mouvement à la baisse. La paire pourrait alors chuter à 400$ puis 370$.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix augmente par rapport au niveau actuel ou 538,11 $ et dépasse l’EMA de 20 jours, cela suggérera un achat fort des taureaux. La paire pourrait alors remonter à 800$ puis au SMA à 50 jours (872$).

