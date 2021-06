Analyse des prix 6/2 : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, ICP, BCH

Les altcoins prennent de l’ampleur à mesure que le rallye de soulagement de Bitcoin et Ether gagne du terrain.

L’offre active de Bitcoin (BTC), des devises qui ont évolué au cours des deux dernières années ou plus tôt, est tombée à un plus bas de cinq mois à 44,5% le 2 juin, selon les données de Glassnode. Cela indique que les investisseurs qui ont acheté Bitcoin il y a plus de deux ans ne sont pas disposés à vendre après la baisse de 40%.

Même les mineurs, qui ont vendu pendant la correction de mai, sont revenus sur leur décision. Les sorties d’adresses de mineurs sont au niveau le plus bas en sept mois, ce qui suggère que les mineurs conservent leur Bitcoin.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Le trader vétéran Peter Brandt estime que la correction Bitcoin pourrait s’étendre en dessous de 30 000 $. Brandt a déclaré que chaque baisse de 50 % dans l’histoire de Bitcoin s’est étendue à 70 %. Il a également souligné que, sur la base des précédents précédents, il est peu probable que Bitcoin atteigne un nouveau record historique dans les sept mois suivant une correction de 50 %.

Cependant, PlanB, créateur des modèles de tarification Bitcoin basés sur les actions et les flux, estime qu’une nouvelle baisse en dessous de 30 000 $ est peu probable. Il reste également positif quant aux perspectives pour Bitcoin d’atteindre un nouveau record historique cette année.

Pour le moment, les analystes sont divisés dans leur opinion sur l’action des prix à court terme du Bitcoin. Analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour déterminer le chemin de moindre résistance.

BTC / USDT

Bitcoin continue de s’échanger dans un modèle de triangle symétrique alors que les taureaux et les ours luttent pour établir leur suprématie. Bien que le triangle symétrique agisse généralement comme un motif de continuation, il est difficile de prédire avec certitude jusqu’à ce que le prix sorte du triangle.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles décroissantes et l’indice de force relative en territoire négatif suggèrent que les ours ont le dessus. Si la paire BTC/USDT casse sous le triangle, la dynamique baissière pourrait rebondir. Il existe un support mineur à 28 000 $, mais si cela se fissure également, la paire pourrait retester le niveau de 20 000 $.

Cette vue négative invalidera si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus de la ligne de résistance du triangle. Si cela se produit, cela suggérera que les taureaux ont dominé les ours. La paire pourrait alors tenter un rallye vers la moyenne mobile simple de 50 jours (49 201 $).

Ce niveau peut à nouveau agir comme une forte résistance, mais si les acheteurs poussent le prix au-dessus, la paire indiquera que la tendance baissière est peut-être terminée.

ETH / USDT

L’éther (ETH) était en baisse par rapport à la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (2 762 $) le 1er juin, mais le signe positif est que les taureaux n’ont pas cédé beaucoup de terrain. Cela suggère que les acheteurs n’étaient pas pressés de fermer leurs positions.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

L’EMA de 20 jours s’aplatit et le RSI a augmenté près du point médian, indiquant que la pression de vente s’est atténuée.

Si les acheteurs poussent et maintiennent le prix au-dessus de la ligne de résistance du triangle symétrique, la paire ETH / USDT pourrait initier un rallye de soulagement pouvant atteindre le niveau de retracement Fib de 61,8% à 3 362,72 $ puis le niveau de retracement de 78,6% à 3 8069,91 $ .

Contrairement à cette hypothèse, si les taureaux ne parviennent pas à maintenir le prix au-dessus du triangle, la paire peut se consolider dans le triangle pendant quelques jours de plus. Une cassure et une fermeture sous le triangle indiqueront un avantage pour les ours.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a dépassé l’EMA de 20 jours (399 $), mais il pourrait faire face à une forte résistance à 423,83 $. Si le prix baisse de cette résistance générale, les taureaux essaieront d’arrêter la baisse sur la ligne de tendance.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

S’ils réussissent, cela suggérera que les taureaux tentent de former un plus bas plus élevé. Cela augmentera la possibilité d’une cassure au-dessus de 423,83 $. La paire BNB/USDT pourrait alors se rallier au SMA 50 jours (505$). Une cassure de cette résistance suggérerait que la tendance baissière est peut-être terminée.

Inversement, si le prix chute par rapport au niveau actuel et chute en dessous de la ligne de tendance, cela suggérera que le sentiment reste négatif et que les traders vendent lors de rallyes. La paire pourrait retester le support critique à 211,70 $.

ADA / USDT

Cardano (ADA) a dépassé la ligne de tendance baissière le 1er juin et les haussiers tentent de prolonger le rallye de soulagement au-dessus de 2 $ aujourd’hui. L’EMA de 20 jours (1,64 $) a commencé à apparaître et le RSI se négocie au-dessus de 54, ce qui suggère que les taureaux ont le dessus.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs parviennent à pousser le prix au-dessus de 2 $, la paire ADA / USDT pourrait atteindre le plus haut historique à 2,47 $.

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 2 $, les baissiers tenteront de faire baisser le prix en dessous de la ligne de tendance baissière. Si cela se produit, cela suggérera que l’achat est vendu à des niveaux plus élevés. Ensuite, la paire pourrait chuter à la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours (1,52 $).

Une cassure et une clôture en dessous de la SMA de 50 jours pourraient attirer plus de ventes et la paire pourrait chuter à 1,33 $ puis à 1 $.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a dépassé la ligne de tendance baissière le 31 mai et a franchi l’obstacle de l’EMA de 20 jours (0,37 $) aujourd’hui. Le RSI est passé en territoire positif et l’EMA de 20 jours a commencé à apparaître, suggérant que les taureaux font un retour.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs soulèvent le prix au-dessus de 0,47 $, la paire DOGE/USDT pourrait prendre plus de vitesse et grimper à 0,59 $.

A l’inverse, si le prix tombe en dessous de 0,47 $, la paire pourrait corriger l’EMA de 20 jours. Si ce support se maintient, cela suggérera que le sentiment est devenu positif et que les traders achètent en cas de creux. Les taureaux feront une nouvelle tentative pour pousser le prix au-dessus de 0,47 $.

Cependant, si le prix baisse et passe en dessous de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait chuter à 0,28 $ puis 0,21 $.

XRP/USDT

Les taureaux ont tenté de pousser le XRP au-dessus de l’EMA de 20 jours (1,07 $) le 1er juin, mais ils ont rencontré une forte résistance de la part des ours. Cependant, les acheteurs n’ont pas cédé beaucoup de terrain, signe de solidité.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Les haussiers essaieront à nouveau de pousser et de maintenir le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours. S’ils y parviennent, la paire XRP / USDT pourrait commencer son rallye de soulagement vers le SMA à 50 jours (1,30 $), puis vers la ligne de tendance baissière.

Alternativement, si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours, la paire pourrait retomber dans la zone de support de 0,88 $ à 0,80 $. Une cassure en dessous de cette zone pourrait entraîner un nouveau test du plus bas du 23 mai à 0,65 $.

POINT / USDT

Polkadot (DOT) se rapproche de la résistance aérienne à 26,50 $. Le prix avait baissé depuis cette résistance du 28 mai, il est donc probable que les baissiers défendent à nouveau ce niveau de manière agressive.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Si la paire DOT / USDT baisse de 26,50 $ mais rebondit sur la ligne de tendance, cela suggérera que les taureaux s’accumulent sur les baisses.

Cela pourrait entraîner la formation d’une configuration en triangle ascendant haussier, qui se terminera sur une cassure et clôturera au-dessus de 26,50 $. Le modèle cible pour cette configuration est de 35,91 $.

Alternativement, si les baissiers baissent le prix en dessous de la ligne de tendance, la paire pourrait tomber jusqu’au support à 15 $. Un fort rebond de ce support suggérera quelques jours d’action dans la fourchette entre 15 $ et 26,50 $.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) a refusé l’EMA de 20 jours (28,41 $) le 1er juin, mais le signe positif est que les haussiers n’ont pas permis au prix de baisser. Les acheteurs tentent à nouveau de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours aujourd’hui.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

La répétition répétée d’un niveau de résistance a tendance à l’affaiblir. L’EMA de 20 jours s’aplatit et le RSI est passé au-dessus de 48, indiquant que la pression de vente s’est atténuée.

Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours et de 30 $, la paire UNI / USDT pourrait passer à la SMA de 50 jours (33,67 $). Une cassure de cette résistance pourrait signaler la fin de la tendance baissière.

Inversement, si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours et tombe en dessous de 25,94 $, les baissiers tenteront de faire baisser la paire à 21,50 $. Une cassure et une clôture en dessous de ce support suggéreraient que les ours ont réaffirmé leur suprématie.

ICP / USDT

Internet Computer (ICP) reste faible car les taureaux n’ont pas été en mesure de pousser le prix au-dessus de 120 $ au cours des cinq derniers jours. Cela suggère un manque d’achat agressif, même aux niveaux actuels.

Graphique journalier ICP / USDT. Source : TradingView

Si les baissiers descendent et maintiennent le prix en dessous du support de 103,71 $, la paire ICP / USDT pourrait reprendre sa tendance baissière et défier le plus bas du 19 mai à 86 $. Si ce support se casse, la paire pourrait tomber à 60 $.

Inversement, si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus de 120 $, cela suggérera une accumulation à des niveaux inférieurs. Cela pourrait ouvrir la voie à un mouvement jusqu’à 168 $.

Si le prix baisse de cette résistance, quelques jours d’action de gamme sont probables. La paire pourrait prendre un élan haussier sur une cassure et clôturer au-dessus de 168 $.

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) a dépassé 685,36 ​​$ le 31 mai. Les ours ont tenté de baisser le prix en dessous du niveau du 1er juin, mais n’ont pas pu maintenir les niveaux inférieurs. Cela suggère que les acheteurs essaient de former un plus bas plus élevé.

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Le rallye de soulagement devrait faire face à une forte résistance à l’EMA de 20 jours (801 $). Si le prix baisse à cause de cette résistance, les baissiers feront une nouvelle tentative pour faire chuter la paire BCH / USDT en dessous de la zone de support de 685 $ à 600 $. En cas de succès, la paire pourrait retester le plus bas du 23. Mai à 468,13 $.

Inversement, si les taureaux portent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, l’élan pourrait s’accélérer et la paire pourrait se rallier à la SMA de 50 jours (958 $). Ce niveau peut à nouveau agir comme une forte résistance, mais si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus, le rallye peut s’étendre jusqu’au niveau de retracement Fib de 61,8% à 1 198,53 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.

L’entrée Analyse des prix 6/2 : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, ICP, BCH a été publiée en premier dans Bitcoin, Cryptocurrency et Blockchain News.