Analyse des prix 6/7 : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, ICP, BCH

Le bitcoin et les altcoins resteront probablement sous pression pendant quelques jours, mais des niveaux inférieurs pourraient attirer les achats.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a défendu le dernier programme de dépenses massives du président Joe Biden lors d’un entretien avec Bloomberg. Yellen a dit que ce serait "un avantage" pour la société, même si cela s’est traduit par un environnement de taux d’intérêt plus élevés.

Si les taux augmentent lentement, les traders exploreront les meilleures options possibles pour couvrir leurs portefeuilles. Alors que l’or a baissé d’environ 2,5% jusqu’à présent cette année, Bitcoin (BTC) est toujours en hausse de 22% sur la même période, même après la baisse massive de mai.

La surperformance de Bitcoin peut ne pas passer inaperçue et plusieurs investisseurs institutionnels sont susceptibles de l’inclure dans leur portefeuille aux côtés de l’or.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

La société de gestion d’actifs basée à Londres Ruffer a réalisé un bénéfice de plus d’un milliard de dollars sur un investissement de 600 millions de dollars dans Bitcoin. Le directeur des investissements de Ruffer, Hamish Baillie, dans une interview accordée au Times, a déclaré que la société avait acheté en novembre et vendu ses "dernière étape en avril". Baillie a déclaré que les investisseurs institutionnels, y compris Ruffer, continueraient probablement à acheter du Bitcoin.

Cela suggère que Bitcoin est susceptible d’attirer un fort intérêt institutionnel à des niveaux inférieurs, ce qui peut constituer un fond solide. Plus les achats des institutions à des niveaux inférieurs sont élevés, plus le prix est susceptible d’augmenter lors de la prochaine phase haussière.

Analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour déterminer leur prochain mouvement de tendance possible.

BTC / USDT

Le bitcoin est tombé sur la ligne de tendance du triangle symétrique le 5 juin, mais les baissiers n’ont pas pu casser ce support. Les taureaux ont défendu avec succès la ligne de tendance au cours des deux derniers jours et tentent de se redresser aujourd’hui.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Les acheteurs devront pousser le prix au-dessus de la ligne de résistance du triangle pour obtenir un avantage. S’ils y parviennent, la paire BTC / USDT pourrait étendre le rallye de soulagement à la moyenne mobile simple de 50 jours (46 784 $).

Une cassure et une clôture au-dessus de la SMA à 50 jours seront la première indication que la tendance baissière pourrait se terminer.

Cependant, les moyennes mobiles en baisse et l’indice de force relative (RSI) en territoire négatif suggèrent un avantage pour les ours.

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la résistance supérieure et passe en dessous du triangle, la paire pourrait assister à une vente de panique. Cela peut entraîner le prix dans la zone de support critique de 30 000 $ à 28 000 $.

ETH / USDT

L’éther (ETH) a baissé par rapport à la ligne de résistance du triangle symétrique le 4 juin, mais la légère correction montre que les haussiers achètent en cas de creux. Le prix est remonté au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (2 743 $) et les taureaux défient la ligne de résistance du triangle.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs poussent le prix au-dessus du triangle et de la SMA à 50 jours (2 918 $), cela suggérera le début d’un rallye vers le niveau de retracement Fib de 61,8% à 3 362,72 $. Ce niveau peut agir comme une forte résistance, mais si les haussiers arrêtent la prochaine baisse au-dessus de l’EMA de 20 jours, cela suggérera que la tendance baissière pourrait être terminée.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et glisse en dessous de 2 550 $, la paire ETH / USDT pourrait tomber jusqu’à la ligne de support du triangle. Un rebond sur ce support pourrait prolonger la permanence de la paire dans le triangle.

Le premier signe de faiblesse sera une cassure et une clôture en dessous de la ligne de support du triangle. Une telle décision pourrait ouvrir la voie à une baisse à 2 180,53 $ puis à 1 728,74 $.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a chuté en dessous de 433 $ le 4 juin et les baissiers ont contrecarré une autre tentative des taureaux de franchir la résistance le 5 juin. Cela suggère que les ours défendent agressivement le niveau de 433 $.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Bien que le prix se soit négocié en dessous de l’EMA de 20 jours (398 $) au cours des deux derniers jours, les ours n’ont pas pu faire baisser la paire BNB / USDT vers la ligne de tendance. Cela suggère que les taureaux pourraient se regrouper pour un autre tour au niveau de 433 $.

Si les acheteurs parviennent à pousser le prix au-dessus de cette résistance, la paire BNB/USDT pourrait atteindre le SMA de 50 jours (492 $) puis le niveau de retracement de 78,6% à 589,04 $.

Alternativement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la résistance supérieure et tombe en dessous de 365 $, la paire peut corriger la ligne de tendance. Une cassure en dessous de ce support suggérera que les ours sont de retour dans le jeu.

ADA / USDT

Cardano (ADA) est tombé en dessous de 1,88 $ le 3 juin, mais les haussiers n’ont pas permis au prix de rester en dessous de l’EMA de 20 jours (1,67). Cela suggère que le sentiment devient positif et que les haussiers achètent des baisses vers l’EMA de 20 jours.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Les acheteurs devront désormais pousser le prix au-dessus de 1,94 $ pour obtenir un avantage. Si cela se produit, la paire ADA/UDST pourrait atteindre le plus haut historique de 2,47 $. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance suggéreraient le début de la prochaine étape de la tendance haussière.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport à la résistance supérieure, cela suggérera une vente difficile à des niveaux plus élevés. Cela pourrait maintenir la paire dans la fourchette de la SMA de 50 jours (1,56 $) et de 1,94 $ pendant quelques jours.

Le premier signe de faiblesse sera une cassure sous 1,33$. Cela pourrait ouvrir la porte à un nouveau bordereau de 1 $.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) avait formé un modèle de chandelier Doji les 5 et 6 juin près de l’EMA de 20 jours (0,37 $), indiquant une indécision entre les taureaux et les ours.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Si les baissiers glissent le prix en dessous de 0,35 $, la paire DOGE / USDT pourrait tomber jusqu’à l’encolure d’un large motif tête-épaules. Une cassure et une clôture en dessous de la ligne de cou seront très négatives, car elles pourraient augmenter la possibilité d’une baisse à 0,10 $.

Cependant, les moyennes mobiles sont plates et le RSI est juste en dessous du point médian, indiquant quelques jours d’action dans la plage. Si le prix monte de la ligne de cou, la paire pourrait monter à 0,47 $ et stagner entre ces niveaux pendant quelques jours.

Une cassure et une clôture au-dessus de 0,47 $ seront le premier signe de force. Il ouvrira la voie à une marche vers le nord vers 0,59 $.

XRP/USDT

Le prix du XRP se compresse entre l’EMA de 20 jours (1,03 $) et 0,88 $ au cours des derniers jours. Les moyennes mobiles décroissantes et le RSI inférieur à 44 indiquent un avantage pour les ours.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à l’EMA de 20 jours et tombe en dessous de 0,88 $, la paire XRP / USDT pourrait chuter à 0,79 $, puis au plus bas du 23 mai de 0,65 $. .

Cette vue négative sera invalidée si les taureaux poussent le prix au-dessus de 1,10 $. Si cela se produit, la paire pourrait se rallier à la SMA à 50 jours (1,23 $), puis à la ligne de tendance baissière.

Il s’agit d’une résistance importante à surveiller car une cassure au-dessus suggérera que la tendance baissière est terminée.

POINT / USDT

Polkadot (DOT) se négocie dans un canal ascendant ces derniers jours. L’altcoin tente de rebondir sur la ligne de tendance du canal et de dépasser la résistance aérienne à 26,50 $.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Si cela se produit, la paire DOT / USDT pourrait monter jusqu’à la SMA de 50 jours (31,68 $) puis jusqu’à la ligne de résistance du canal. Si le prix baisse de la ligne de résistance, la paire peut continuer à négocier à l’intérieur du canal.

Cependant, si les haussiers poussent le prix au-dessus du canal, l’élan pourrait rebondir. Cela suggérera également la fin de la tendance baissière.

Inversement, si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours ou à la SMA de 50 jours, cela suggérera que les commerçants vendent en rallye vers les moyennes mobiles. Une cassure en dessous de la ligne de tendance du canal augmentera la possibilité d’une baisse à 18,41 $ puis à 15 $.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) a rejeté l’EMA de 20 jours (27,64 $) le 4 juin, mais les haussiers n’ont pas permis au prix de tomber en dessous de 25 $. Cela suggère un sentiment positif car les traders ne s’attendent pas à une nouvelle correction profonde pour acheter.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours et la résistance des frais généraux à 30 $, la paire UNI / USDT pourrait se rallier à la SMA de 50 jours (32,79 $). Ce niveau peut à nouveau agir comme une résistance rigide.

Cependant, si les haussiers arrêtent la prochaine baisse à l’EMA de 20 jours, cela suggérera que le sentiment est devenu positif. Cela améliorera les perspectives d’un rallye au niveau de retracement de 78,6% à 38,15 $.

Cette vue haussière sera invalidée si le prix baisse et tombe en dessous de 21,50 $. Un tel mouvement suggérera que les ours ont dominé les taureaux.

ICP / USDT

Internet Computer (ICP) a du mal à rebondir depuis le support à 103,71 $ des deux derniers jours, indiquant un manque d’acheteurs même à ces niveaux. Cela augmente la probabilité d’une cassure en dessous du support.

Graphique journalier ICP / USDT. Source : TradingView

Si cela se produit, la paire ICP / USDT pourrait chuter à son plus bas historique à 86,01 $. Il s’agit d’un support important à surveiller car si ce niveau s’effondre, la paire pourrait étendre sa baisse à 60 $.

L’avis négatif sera invalidé si le prix augmente par rapport au niveau actuel et dépasse 120 $. Cela indiquera un achat fort à des niveaux inférieurs. Une cassure au-dessus de 136,60 $ pourrait ouvrir la porte à un rallye à 168 $.

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) se négocie actuellement entre la ligne de tendance baissière et le support à 616,04 $. La baisse de l’EMA à 20 jours (747 $) et le RSI dans la zone négative suggèrent que les ours ont le dessus.

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Si le prix tombe en dessous du support de 616,04 $, les baissiers tenteront de tirer le prix vers le support du 23 mai à 468,13 $. C’est un support important à surveiller car s’il tombe en panne, la baisse pourrait s’étendre jusqu’à 400 $.

Inversement, si le prix augmente par rapport au niveau actuel et dépasse l’EMA de 20 jours, cela suggérera que les acheteurs essaient de revenir. La paire BCH/USDT pourrait se rallier au SMA à 50 jours (930 $).

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.

