Analyse des prix 6/9 : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, SOL, BCH

Le fort rallye de Bitcoin depuis son récent creux suggère que les commerçants accumulent agressivement du BTC et des altcoins dans les creux majeurs.

Le stratège principal des produits de base de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, estime que Bitcoin (BTC) est plus susceptible d’atteindre 40 000 $ que de chuter à 20 000 $. Cette perspective haussière semble être partagée par les commerçants, car Bitcoin a lancé une forte reprise aujourd’hui.

Les données sur la chaîne suggèrent également que les détenteurs à long terme (LTH) ont recommencé à thésauriser Bitcoin après avoir enregistré des gains lors du rallye de 10 000 $ à 64 000 $.

Le nombre total de Bitcoin détenu par ces détenteurs à long terme est de 2,3 millions de plus qu’au sommet du marché haussier de 2017. Cela montre que les traders chevronnés restent optimistes quant aux perspectives d’avenir de Bitcoin.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Le rapport de lundi de CoinShares "Flux hebdomadaires de fonds d’actifs numériques" montre que les investisseurs institutionnels ont retiré 141 millions de dollars des produits d’investissement Bitcoin la semaine dernière. Cependant, les produits Ether (ETH), XRP et Cardano (ADA) ont tous enregistré des entrées nettes, ce qui suggère que l’argent sort de Bitcoin et entre dans certains altcoins.

Cependant, la production de produits Bitcoin est infime par rapport aux énormes 4,2 milliards de dollars qui leur ont été injectés en 2021. Cela montre que la plupart des investisseurs ont maintenu leurs positions malgré la récente baisse.

Analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour déterminer si la correction est terminée ou si les prix pourraient encore baisser.

BTC / USDT

Bitcoin est passé sous la ligne de tendance du triangle symétrique le 7 juin, indiquant que l’incertitude a été résolue en faveur des ours. Cependant, la longue queue de la bougie du 8 juin montre un achat fort à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Les taureaux ont poursuivi leurs achats aujourd’hui, ce qui semble avoir attrapé des ours agressifs qui auraient pu se vendre le 7 juin. Cependant, la paire BTC / USDT n’est pas encore sortie d’affaire car le rallye de soulagement est susceptible de faire face à une résistance à la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (37 925 $).

Si le prix baisse à cause de cette résistance, cela suggérera que le sentiment est toujours négatif et que les traders vendent sur les rallyes. La prochaine étape de la tendance baissière pourrait commencer après que les baissiers abaissent le prix en dessous de la zone de support de 31 000 $ à 28 000 $. Une telle décision pourrait ouvrir la porte à une baisse à 20 000 $.

Cependant, l’indice de force relative (RSI) a formé une divergence haussière, indiquant que la dynamique baissière s’affaiblit. Le premier signe de force sera une cassure et une clôture au-dessus de l’EMA de 20 jours, ce qui pourrait étendre le rallye de soulagement à la moyenne mobile simple de 50 jours (45 896 $).

ETH / USDT

Ether a de nouveau baissé la ligne de résistance du triangle symétrique le 7 juin, indiquant que les ours défendent agressivement la zone entre la ligne de résistance et la SMA à 50 jours (2 927 $).

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Cependant, la longue queue de la bougie du 8 juin montre que les taureaux achètent sur les creux de la ligne de support du triangle symétrique. Cela suggère que la paire ETH/USDT pourrait rester piégée dans le triangle pendant encore quelques jours.

Le prochain mouvement de tendance pourrait commencer après que le prix se soit cassé au-dessus ou en dessous du triangle. Les acheteurs devront pousser le prix au-dessus du SMA de 50 jours pour obtenir un avantage. Alternativement, une cassure en dessous de 2 079,94 $ pourrait signaler un avantage pour les ours.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) est passé en dessous de la ligne de tendance le 8 juin, mais les baissiers n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux inférieurs. La longue queue de la bougie quotidienne suggère que les taureaux tentent de défendre la ligne de tendance.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de l’EMA à 20 jours (389 $), la paire BNB / USDT pourrait augmenter jusqu’à la résistance aérienne à 433 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau compléteront une configuration en triangle ascendant haussier, qui cible de 608,60 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la résistance supérieure et passe en dessous de la ligne de tendance, cela suggérera que les ours ont dominé les taureaux. Cela pourrait entraîner une baisse à 257,40 $ puis à 211,70 $.

ADA / USDT

Cardano est tombé en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours (1,57 $) le 8 juin, mais les ours n’ont pas pu capitaliser sur cette faiblesse. La longue traîne de la bougie des 8 et 9 juin montre un achat fort à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles plates et le RSI juste en dessous du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande.

Cet équilibre se déplacera en faveur des ours si le prix passe en dessous de la ligne de tendance. La paire ADA/USDT pourrait chuter à 1,24$ puis 1$.

Inversement, si les acheteurs poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (1,64 $), la paire pourrait atteindre la résistance des frais généraux à 1,94 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau pourraient porter la paire au plus haut historique de 2,47 $.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) est passé en dessous de l’EMA de 20 jours (0,36 $) le 7 juin et est tombé à l’encolure du motif de la tête et des épaules. Les haussiers tentent de défendre ce niveau, comme le montrent la longue traîne de la bougie du 8 juin et le fort rebond d’aujourd’hui.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Cependant, à moins que les haussiers ne poussent rapidement le prix au-dessus des moyennes mobiles, les baissiers tenteront à nouveau de faire chuter la paire DOGE / USDT sous la ligne de cou. En cas de succès, la paire pourrait baisser à 0,21$ puis 0,10$.

L’EMA à 20 jours en baisse marginale et le RSI juste en dessous du point médian suggèrent un avantage mineur pour les ours. Cette opinion négative sera invalidée si les taureaux portent le prix au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours (0,39 $). La paire pourrait alors remonter à 0,47$.

XRP/USDT

Le XRP est passé sous le support de 0,88 $ le 7 juin, suggérant que l’offre dépasse la demande. Cependant, la longue traîne de la bougie du 8 juin indique que les taureaux tentent de défendre la zone de support de 0,75 $ à 0,65 $.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

La baisse de l’EMA à 20 jours (0,99 $) et le RSI en territoire négatif suggèrent que les ours ont le contrôle. Le rallye de soulagement devrait faire face à une forte résistance à l’EMA de 20 jours. Si le prix baisse de cette résistance, la possibilité d’une cassure en dessous de la zone de support augmente.

Si cela se produit, la paire XRP/USDT pourrait chuter à 0,45 $ puis 0,39 $. Inversement, si les acheteurs poussent le prix au-dessus de 1,10 $, cela suggérera que les acheteurs sont de retour dans le jeu et qu’un rallye vers la ligne de tendance baissière est possible.

POINT / USDT

Polkadot (DOT) a refusé l’EMA de 20 jours (24,99 $) le 7 juin et est passé en dessous de la ligne de tendance du canal ascendant. Cela suggère que le sentiment reste négatif et que les traders vendent sur les rallyes.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Si les taureaux ne parviennent pas à ramener le prix dans le canal au cours des prochains jours, on pourrait s’attendre à davantage de ventes. L’EMA à 20 jours en baisse progressive et le RSI en territoire négatif indiquent que le chemin de moindre résistance est à la baisse.

Si la paire DOT / USDT passe en dessous de 19,60 $, le prochain arrêt pourrait être le support critique à 15 $. Inversement, si la paire rentre dans le canal, cela suggérera une forte accumulation à des niveaux inférieurs.

Une cassure et une clôture au-dessus de la ligne de résistance du canal ascendant indiqueront que les taureaux sont de retour dans la partie.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) est tombé en dessous du support de 21,50 $ le 8 juin, mais les baissiers n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux inférieurs. La longue traîne de la bougie du jour montre que les taureaux défendent agressivement le niveau de 21,50 $.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Les acheteurs vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (26,81 $). Si tienen éxito, el par UNI / USDT podría subir a la resistencia superior en $ 30. Este nivel puede actuar como una resistencia rígida y si el precio baja, el par podría permanecer dentro del rango entre $ 21,50 y $ 30 durante unos jours.

Inversement, si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours, cela suggérera que le sentiment est négatif et que les traders vendent à chaque rallye mineur. Cela augmentera les chances d’une cassure en dessous de 21,50 $. Si cela se produit, la paire pourrait commencer son voyage vers 16,49 $ puis 13,04 $.

SOL / USDT

Solana (SOL) est passé du niveau de retracement Fib de 61,8% à 43,38 $ le 7 juin, mais les baissiers n’ont pas pu tirer le prix en dessous de la ligne de tendance. L’altcoin a rebondi depuis la ligne de tendance le 8 juin, indiquant un fort achat sur les creux.

Graphique journalier SOL / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles ascendantes et le RSI dans la zone positive suggèrent que les taureaux ont le dessus.

Si les acheteurs poussent et maintiennent le prix au-dessus de 43,38 $, la paire SOL / USDT pourrait atteindre le niveau de retracement de 78,6% à 49,97 $. Un tel mouvement suggérera que la correction récente est terminée. Une cassure au-dessus de 49,97 $ pourrait ouvrir la voie à un nouveau test du plus haut historique de 58,38 $.

Cette opinion positive sera inversée si le prix baisse et chute en dessous de la ligne de tendance. Une cassure en dessous de 33,60 $ pourrait entraîner une baisse à 25,70 $.

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) est passé sous le support de 616,04 $ le 7 juin, suggérant que les ours sont aux commandes. Cependant, la longue queue de la bougie du 8 juin indique que les haussiers tentent de défendre la zone de support de 500 $ à 468,13 $.

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Si les taureaux peuvent maintenir le prix au-dessus de 616,04 $, la paire BCH / USDT pourrait faire une nouvelle tentative pour dépasser la ligne de tendance baissière. Si cela se produit, la paire pourrait passer à la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours (917 $).

D’un autre côté, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la ligne de tendance baissière, les ours peuvent défier le support critique à 468,13 $. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait prolonger la baisse jusqu’au prochain support à 400 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.

