Analyse des prix 7/7 : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, BCH, SOL

L’action à portée limitée de Bitcoin (BTC) semble accroître la confiance des investisseurs institutionnels qui cherchent à recommencer à investir dans les crypto-monnaies. La preuve en est lorsque Marshall Wace, un fonds spéculatif basé à Londres, a annoncé son intention d’investir dans l’espace des actifs numériques, selon des sources du Financial Times.

Une enquête menée auprès de gestionnaires de fortune et d’investisseurs institutionnels qui possèdent déjà des crypto-monnaies aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux Émirats arabes unis montre que 82% des personnes interrogées prévoient d’augmenter leurs investissements dans les actifs numériques d’ici 2023.

Une recherche partagée avec Cointelegraph affirme que seulement 7% des participants prévoient de réduire leur exposition aux crypto-monnaies, tandis que 40% prévoient "augmenter considérablement vos avoirs".

D’autres preuves de l’intérêt institutionnel ont été mises en évidence dans un rapport CoinShares qui a révélé un afflux institutionnel total de 63 millions de dollars dans des fonds d’actifs numériques. L’achat était généralisé, car tous les actifs numériques individuels avec des fonds dédiés ont enregistré des entrées pour la première fois en neuf semaines.

Cependant, il est peu probable que l’arrivée d’investisseurs institutionnels se traduise par une forte remontée des prix des crypto-monnaies à court terme. En effet, les établissements renforcent progressivement leur exposition souhaitée avant de pousser les prix à la hausse.

Analysons les graphiques du top 10 des crypto-monnaies pour identifier les niveaux qui suggéreront le début d’une éventuelle tendance haussière.

BTC / USDT

Les taureaux ont maintenu Bitcoin au-dessus de la ligne de tendance au cours des derniers jours. Une cassure et une clôture au-dessus de 36 670 $ achèveront une configuration en triangle ascendant qui pourrait entraîner un mouvement vers une résistance aérienne à 42 451,67 $.

Les ours sont susceptibles de monter une forte résistance à 42 451,67 $. Si le prix baisse à partir de ce niveau, la paire BTC / USDT pourrait chuter à 36 670 $. Si les acheteurs peuvent convertir ce niveau en support, cela suggérera que le sentiment est devenu positif et que les traders achètent sur les creux.

Cela augmentera les chances d’une cassure au-dessus de 42 451,67 $. Un tel mouvement suggérera que la correction est terminée et que la paire est prête à démarrer une nouvelle tendance haussière.

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la résistance supérieure et passe en dessous de la ligne de tendance, la paire peut chuter à 31 000 $. Il s’agit d’un niveau important à surveiller car les ours n’ont pas été en mesure d’atteindre une clôture en dessous.

Si cela se produit, cela indiquera que les ours ont absorbé la demande. Une cassure en dessous de 28 000 $ pourrait entraîner une vente de panique, ouvrant les portes à une chute à 20 000 $.

ETH / USDT

Les taureaux ont maintenu l’Ether (ETH) au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (2 219 $) au cours des trois derniers jours, ce qui indique que le sentiment devient positif. Actuellement, les acheteurs essaient de pousser et de maintenir le prix au-dessus de la moyenne mobile simple sur 50 jours (2 369 $).

En cas de succès, la paire ETH / USDT pourrait remonter vers la ligne de tendance baissière où les baissiers peuvent rassembler une forte résistance. Si le prix baisse mais rebondit sur l’EMA de 20 jours, la possibilité d’une cassure au-dessus de la ligne de tendance baissière augmente.

Un tel déménagement pourrait ouvrir les portes d’un déménagement à 2 990,05 $. Une cassure au-dessus de cette résistance suggérera que la correction est terminée.

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la résistance supérieure et passe en dessous de l’EMA de 20 jours, cela indiquera que les baissiers vendent sur des rallyes. La paire pourrait alors chuter à 2 000 $ puis 1 728,74 $.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a dépassé l’EMA de 20 jours (312 $) le 6 juillet, suggérant que la demande reprend. Les ours peuvent désormais tenter de défendre agressivement la SMA de 50 jours (333 $).

Cependant, l’EMA fixe sur 20 jours et l’indice de force relative (RSI) supérieur à 53 indiquent que les taureaux sont de retour dans le jeu. Si les acheteurs poussent et maintiennent le prix au-dessus de la SMA de 50 jours, la paire BNB/USDT pourrait monter à 379,58 $ puis à 433 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport à la SMA de 50 jours et tombe en dessous de 264,26 $, cela suggérerait que les baissiers ont dominé les taureaux et sont de retour aux commandes. . La paire pourrait alors chuter à 211,70$.

ADA / USDT

Cardano (ADA) s’est négocié au-dessus de l’EMA de 20 jours (1,39 $) au cours des trois derniers jours, mais les taureaux n’ont pas été en mesure de défier la SMA de 50 jours (1,49 $). L’EMA stable sur 20 jours et l’indice de force relative (RSI) près du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande.

Cet équilibre se déplacera en faveur des taureaux s’ils poussent le prix au-dessus de la SMA de 50 jours. Cela pourrait entraîner un passage à 1,60 $, puis à la résistance des frais généraux à 1,94 $. Les ours sont susceptibles de défendre ce niveau de manière agressive.

Contrairement à cette hypothèse, si les ours descendent et maintiennent le prix en dessous de l’EMA de 20 jours, la paire ADA / USDT pourrait chuter à 1,20 $. Si le prix rebondit à ce niveau, les haussiers feront une nouvelle tentative pour surmonter l’obstacle général. Cependant, si le support à 1,20$ casse, la paire pourrait chuter à 1$.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a refusé l’EMA de 20 jours (0,25 $) le 5 juillet, mais les ours n’ont pas pu faire baisser le prix en dessous du support de 0,21 $. Cela suggère que la vente s’épuise à des niveaux inférieurs.

Cependant, si les taureaux ne poussent pas le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la vente peut reprendre. Les moyennes mobiles décroissantes et le RSI inférieur à 41 suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la baisse.

Une cassure sous 0,21 $ pourrait ouvrir les portes d’une baisse à 0,15 $. Il s’agit d’un support important pour les taureaux, car une cassure en dessous pourrait entraîner une vente de panique. La paire DOGE/USDT pourrait chuter à 0,10$.

Alternativement, si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire peut se déplacer jusqu’au cou du modèle de la tête et des épaules.

XRP/USDT

Le XRP a été pris en sandwich entre 0,63 $ et l’EMA de 20 jours (0,70 $) au cours des derniers jours. Ce commerce à fourchette étroite suggère une indécision entre les taureaux et les ours quant au prochain mouvement directionnel. Par conséquent, les commerçants semblent éviter les gros paris.

Cependant, cette consolidation dans la petite fourchette ne devrait pas se poursuivre longtemps. Bientôt, le prix peut commencer un mouvement décisif. Si les taureaux poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours et la résistance au-dessus de 0,75 $, la paire XRP / USDT pourrait remonter à 0,93 $ puis à 1,07 $.

A l’inverse, si le prix tombe en dessous de 0,63 $, les ours tenteront de baisser le prix à 0,58 $ puis à 0,50 $. Une cassure sous le niveau psychologique à 0,50$ suggérera la reprise de la tendance baissière.

POINT / USDT

Les taureaux tentent de pousser Polkadot (DOT) au-dessus de la résistance des frais généraux à 16,93 $ et de l’EMA à 20 jours (17,07 $). En cas de succès, l’altcoin pourrait se rallier à la SMA de 50 jours (20,43 $), où les ours sont susceptibles de monter à nouveau une forte résistance.

Cependant, après la cassure, si les acheteurs arrêtent la prochaine baisse à l’EMA de 20 jours, cela suggérera un possible changement de sentiment. L’aplatissement de l’EMA à 20 jours et du RSI au-dessus de 45 indiquent que les taureaux tentent de faire marche arrière.

Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours, la paire DOT / USDT pourrait commencer sa marche vers le nord vers 26,50 $. Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse et glisse en dessous de 13 $.

UNI / USDT

Les taureaux ont défendu l’EMA de 20 jours (20,11 $) le 5 juillet, indiquant un possible changement de sentiment. L’achat s’est poursuivi le 6 juillet et les haussiers ont poussé Uniswap (UNI) au-dessus de la SMA à 50 jours (22,20 $). Il y a eu une faible tentative des ours pour arrêter le rallye de soulagement à ce niveau, mais les acheteurs l’ont dépassé aujourd’hui.

L’EMA de 20 jours a commencé à apparaître et le RSI est passé au-dessus de 56, indiquant que les acheteurs ont le dessus. Il y a une résistance sous les 25$, mais si ce niveau est franchi, la paire UNI/USDT peut remonter à 27$ puis 30$.

Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et que les baissiers tirent la paire en dessous de l’EMA de 20 jours. Si cela se produit, cela suggérera que les ours ont attrapé les taureaux agressifs, ouvrant la possibilité d’une baisse à 16,93 $ puis à 13 $.

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) s’est accroché à la résistance des frais généraux à 538,11 $ au cours des derniers jours. Une consolidation serrée près d’une résistance rigide entraîne généralement une cassure au-dessus.

L’EMA fixe sur 20 jours (524 $) et le RSI supérieur à 46 indiquent que les taureaux tentent de faire marche arrière. Si les acheteurs soulèvent le prix au-dessus de 538,11 $, la paire BCH / USDT pourrait commencer son parcours haussier à 650,35 $ puis à 800 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours (596 $) et passe en dessous de 475,69 $, la paire peut chuter à 370 $. Un tel mouvement peut garder la paire dans la fourchette de 370 $ à 538,11 $ pendant quelques jours de plus.

SOL / USDT

Solana (SOL) s’échangeait entre le SMA à 50 jours (34,67 $) et le support horizontal à 33 $ au cours des derniers jours. Cela a montré que les taureaux ne perdaient pas leurs positions près de la SMA de 50 jours et achetaient sur des creux inférieurs à 33 $.

L’échec des baissiers à maintenir le prix en dessous de 33 $ a attiré les achats et les taureaux ont poussé le prix au-dessus de la SMA de 50 jours aujourd’hui. La paire SOL/USDT pourrait désormais atteindre la zone de résistance supérieure à 41,75 $ à 44 $.

Si le prix tombe de cette zone mais rebondit sur l’EMA de 20 jours, cela suggérera que le sentiment est passé de la vente sur les rallyes à l’achat sur les baisses. Cela améliorera les perspectives d’une cassure au-dessus de 44 $. Si cela se produit, la paire pourrait amorcer une nouvelle tendance haussière. Les ours peuvent prendre le dessus sur une cassure en dessous de 31,36 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

