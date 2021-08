Analyse des prix 8/13 : BTC, ETH, BNB, ADA, XRP, DOGE, DOT, UNI, SOL, LTC

in

La forte reprise de Bitcoin et de la plupart des principaux altcoins montre que les commerçants achètent de manière agressive à chaque baisse mineure.

Un rapport de KPMG intitulé "Pulse de la Fintech S1 2021", montre que l’investissement total dans le secteur de la blockchain et de la crypto-monnaie au premier semestre de cette année a atteint 8,7 milliards de dollars, soit plus du double des 4,3 milliards de dollars d’accords conclus en 2020.

Anton Ruddenklau, co-responsable mondial des Fintech chez KPMG, a déclaré :

“Les crypto-monnaies et la blockchain explosent à l’échelle mondiale. Je pense que pour le reste de cette année, au moins, les crypto-monnaies seront un ticket très attractif pour les investisseurs. ".

Une enquête distincte sur les informations sur le marché de la blockchain Blockdata montre également que 55 des 100 premières banques en termes d’actifs sous gestion ont investi directement ou par l’intermédiaire de filiales dans des sociétés de crypto et de blockchain.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Le PDG de Bittrex Global, Stephen Stonberg, a déclaré à Cointelegraph que l’industrie de la cryptographie s’est généralisée et a dépassé le stade de l’adoption précoce. « Ce qui est plus intéressant à voir, c’est la croissance et l’accélération de l’adoption institutionnelle des crypto-monnaies. Presque toutes les grandes institutions ont investi dans des crypto-monnaies ou envisagent d’investir dans des crypto-monnaies », a ajouté Stonberg.

Stonberg a ajouté :

Une forte entrée institutionnelle dans le secteur de la crypto-monnaie lancera-t-elle la prochaine étape de la tendance haussière ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le découvrir.

BTC / USDT

Les ours ont tiré Bitcoin (BTC) en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours (45 218 $) le 12 août, mais n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux les plus bas. Les haussiers ont de nouveau poussé le prix au-dessus de la SMA de 200 jours aujourd’hui, signalant un achat en cas de creux.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de la ligne de résistance du coin, la paire BTC/USDT pourrait remonter à 51 500 $. Ce niveau peut agir comme une résistance, mais si les taureaux ne cèdent pas beaucoup de terrain, la tendance haussière peut atteindre 60 000 $.

La hausse de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (41 743 $) et l’indice de force relative (RSI) juste en dessous de la zone de surachat suggèrent que les taureaux sont aux commandes.

Si le prix baisse de la ligne de résistance du coin, les ours sentiront une opportunité. Le premier signe de faiblesse sera une cassure et une clôture en dessous de l’EMA de 20 jours. Une telle décision pourrait ouvrir la porte à une nouvelle baisse par rapport au support critique à 36 670 $.

ETH / USDT

L’éther (ETH) est tombé au niveau de cassure à 3 000 $ le 12 août, mais les ours n’ont pas pu capitaliser sur l’opportunité. Les haussiers ont acheté la baisse et tentent de reprendre le mouvement haussier aujourd’hui.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

L’EMA en hausse à 20 jours (2 784 $) et le RSI en territoire de surachat suggèrent que les taureaux ont le dessus. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de 3 274 $, la paire ETH / USDT pourrait remonter à 3 587,06 $ puis 4 000 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix tombe en dessous de 3 274 $, la paire peut retomber à 3 000 $ et se consolider entre ces deux niveaux pendant quelques jours de plus. Une cassure et une clôture en dessous de l’EMA à 20 jours suggéreraient que la dynamique haussière s’est affaiblie. La paire pourrait alors chuter à 2450$.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a formé une figure en chandelier dans la journée du 12 août, indiquant une indécision entre les taureaux et les ours. Les acheteurs ont acheté à des niveaux inférieurs et tentent actuellement de résoudre l’incertitude en leur faveur.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Si les taureaux poussent le prix au-dessus de 408,72 $, le mouvement haussier pourrait atteindre la résistance aérienne à 433 $. Les ours peuvent à nouveau poser un défi de taille à ce niveau et si le prix baisse de cette résistance, la paire pourrait tomber au 20 -jour EMA (347 $).

Un fort rebond de ce support suggérera que le sentiment reste positif et que les traders achètent en cas de creux. Cela augmentera les chances d’une cassure au-dessus de 433 $. Si cela se produit, la paire BNB / USDT pourrait commencer son voyage à 520 $ puis à 600 $. Les ours devront baisser le prix en dessous de 340 $ pour obtenir un avantage. .

ADA / USDT

La longue mèche de la bougie Cardano (ADA) le 11 août montre que les ours ont tenté d’arrêter le rallye près de la résistance aérienne à 1,94 $. Cela a été suivi d’un modèle de chandelier intérieur pour la journée du 12 août, mais la longue traîne de la bougie du jour a montré un achat fort à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Les taureaux ont poussé le prix au-dessus de la résistance générale aujourd’hui, ouvrant la porte à un rallye au plus haut historique de 2,47 $. Cependant, le RSI est passé au-dessus de 86, indiquant que le rallye est trop prolongé à court terme.

Par conséquent, la paire ADA / USDT pourrait assister à la vente à des niveaux plus élevés et pourrait entrer dans une correction ou une consolidation mineure dans les prochains jours. Une cassure et une clôture en dessous de 1,94 $ pourraient entraîner un recul de l’EMA à 20 jours (1,51 $).

Alternativement, si les taureaux défendent le niveau de cassure à 1,94 $, cela suggérera que les commerçants ne réalisent aucun gain. Cela améliorera les perspectives d’un nouveau test du plus haut historique.

XRP/USDT

Le XRP a dépassé la ligne de tendance baissière du canal descendant et a grimpé jusqu’à la résistance aérienne à 1,07 $ le 11 août, mais les haussiers n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux plus élevés. Les baissiers ont repoussé le prix dans le canal le 12 août, mais la correction a été de courte durée.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Les haussiers ont de nouveau poussé le prix au-dessus du canal aujourd’hui et tentent de surmonter l’obstacle de 1,07 $. Si le prix tombe en panne et clôture au-dessus de 1,07 $, la paire XRP / USDT pourrait commencer son voyage à 1,26 $ puis 1,70 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix tombe en dessous de 1,07 $, les baissiers tenteront à nouveau de pousser la paire dans le canal. S’ils y parviennent, le prochain arrêt pourrait être l’EMA de 20 jours (0,80 $).

Si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours, les taureaux feront une nouvelle tentative pour porter la paire au-dessus de 1,07 $. Alternativement, une cassure et une clôture en dessous de 0,75 $ signaleront un avantage pour les ours.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) a formé un modèle de chandelier Doji le 12 août. La longue mèche de la bougie du jour a montré que les ours tentaient de défendre la résistance aérienne à 0,29 $. Les niveaux inférieurs ont attiré les achats des taureaux qui tentent de pousser le prix au-dessus de la résistance générale aujourd’hui.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

La hausse de l’EMA à 20 jours (0,23 $) et du RSI près du territoire de surachat suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse. Une cassure et une clôture au-dessus de 0,29 $ pourraient ouvrir la voie à un rallye à 0,35 $ puis à 0,45 $.

Inversement, si le prix baisse par rapport à la résistance aérienne, la paire DOGE / USDT pourrait chuter jusqu’à l’EMA de 20 jours. Si le prix rebondit à ce niveau, les taureaux auront une autre chance à 0,29 $. Une cassure et une clôture en dessous de 0,21 $ pourraient indiquer que les ours sont de retour dans le jeu.

POINT / USDT

Les taureaux ont poussé Polkadot (DOT) au-dessus de la résistance au-dessus de 21 $ le 11 août, mais leur joie a été de courte durée car les ours ont poussé le prix en dessous du niveau du 12 août.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

L’échec des baissiers à maintenir le prix en dessous de 21 $ a de nouveau attiré les achats et les taureaux tentent actuellement de pousser le prix au-dessus de 22,45 $. S’ils y parviennent, la paire DOT / USDT pourrait atteindre la résistance des frais généraux à 26,50 $.

Les ours sont susceptibles de défendre agressivement le niveau de 26,50 $ alors que le SMA de 200 jours (27,23 $) se déplace juste au-dessus. Si les haussiers ne cèdent pas beaucoup de terrain, cela indiquera que les acheteurs n’enregistrent pas de gains agressivement car ils anticipent la poursuite du rallye. Une cassure et une clôture au-dessus de 26,50 $ pourraient signaler la fin de la tendance baissière.

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de l’EMA de 20 jours (18,70 $), la paire pourrait glisser à 16,93 $.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) a baissé la résistance au-dessus de 30 $ le 12 août, mais les baissiers n’ont pas pu faire baisser le prix en dessous du support immédiat du SMA à 200 jours (26,18 $). Cela suggère que les taureaux achètent sur les creux.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Le prix s’est redressé aujourd’hui et les acheteurs tentent à nouveau de pousser le prix au-dessus de la forte résistance au-dessus de 30 $. S’ils y parviennent, la paire UNI / USDT pourrait remonter à 37 $.

Si les taureaux arrêtent la baisse ultérieure au-dessus de 30 $, la probabilité d’un nouveau test du plus haut historique à 45 $ augmentera.La hausse de l’EMA à 20 jours (24,80 $) et du RSI dans la zone de surachat suggèrent que le les taureaux sont sous contrôle.

Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous des moyennes mobiles. Un tel mouvement indiquera que la paire peut rester bloquée dans la large fourchette entre 13 $ et 30 $ pendant encore quelques jours.

SOL / USDT

La longue mèche de la bougie Solana (SOL) les 11 et 12 août montre que les ours ont agressivement défendu la résistance des frais généraux à 44 $. Cependant, les vendeurs n’ont pas pu tirer le prix en dessous du support à 38,10 $, ce qui indique qu’ils ont acheté chutes.

Graphique journalier SOL / USDT. Source : TradingView

Les taureaux ont repoussé le prix à la résistance des frais généraux à 44 $ aujourd’hui. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau pourraient ouvrir la porte à un rallye de résistance psychologique à 50 $, suivi d’un nouveau test du plus haut historique à 58,38 $.

D’un autre côté, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, la paire SOL / USDT pourrait tomber à l’EMA de 20 jours (36,77 $). Une cassure et une clôture en dessous de ce support suggéreront que la paire pourrait prolonger son séjour dans le range pendant quelques jours supplémentaires.

LTC / USDT

Les taureaux ont eu du mal à pousser le Litecoin (LTC) au-dessus de la résistance des frais généraux à 180 $ au cours des deux derniers jours. Cela suggère que les ours tentent d’arrêter le rallye de soulagement dans la zone comprise entre 180 $ et la SMA de 200 jours (191 $).

Graphique journalier LTC / USDT. Source : TradingView

Si le prix baisse de cette zone, les baissiers tenteront de baisser la paire LTC / USDT à l’EMA de 20 jours (151 $). Un fort rallye de ce support suggérerait que le sentiment reste positif. Une cassure et une clôture au-dessus de la SMA de 200 jours indiqueront que la tendance baissière est peut-être terminée.

La paire pourrait alors remonter à 225 $, où les ours peuvent à nouveau poser un défi de taille. Après cela, si les taureaux changent la SMA de 200 jours en support, cela indiquera le début d’une nouvelle tendance haussière. Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse et passe en dessous de 150 $.

