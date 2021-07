Analyse des prix 9/7 : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, BCH, SOL

Les indicateurs techniques et la fourchette de prix de plus en plus serrée de Bitcoin suggèrent qu’une forte rupture de tendance se prépare dans le BTC et les altcoins.

Plus tôt cette semaine, Fan Yifei, le vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine a averti que les pièces stables comme Tether (USDT) posent "risques et défis pour le système monétaire international et le système de paiement et de règlement". Fan n’a même pas lésiné sur Bitcoin (BTC) et l’a qualifié d’outil de spéculation et de menace possible pour le "sécurité financière et stabilité sociale".

En plus du FUD chinois, plusieurs commerçants se sont concentrés sur le déverrouillage d’une grande quantité de Bitcoin sur le Grayscale Bitcoin Trust en tant que signal baissier possible. Cependant, l’analyse de marché de la société de trading de crypto-monnaie QCP Capital a déclaré que l’événement n’aura aucun "impact significatif sur le marché général en dehors du GBTC lui-même".

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Sur un front plus positif, l’analyste William Clemente a déclaré que plus de 50 000 nouvelles entités Bitcoin entrent dans la chaîne par jour et que ce n’est pas seulement le commerce de détail qui a acheté. Selon Clemente, les baleines ont commencé à s’accumuler et leurs stocks totaux ont augmenté de 65 429 BTC.

La grande question pour les traders reste de savoir s’il faut acheter dans la zone actuelle ou attendre une nouvelle baisse. Étudions les graphiques du top 10 des crypto-monnaies pour identifier le chemin possible de moindre résistance.

BTC / USDT

Bitcoin s’est échangé dans la moitié inférieure du rectangle de 31 000 $ à 42 451,67 $ au cours des derniers jours. C’est un signe négatif car cela montre que la demande s’assèche à des niveaux plus élevés et que les baissiers n’attendent pas une forte reprise pour initier des positions courtes.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

La moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (34 440 $) a recommencé à baisser et l’indice de force relative (RSI) est passé en dessous de 46, suggérant que les ours ont un léger avantage.

Les vendeurs tenteront désormais de faire descendre la paire BTC / USDT en dessous de la zone de support de 31 000 $ à 28 000 $. Cependant, il est peu probable que ce soit facile car les taureaux monteront une solide défense dans la région.

Si le prix augmente par rapport au niveau actuel ou rebondit sur 31 000 $, les acheteurs tenteront à nouveau de pousser le prix à 36 670 $. Une cassure de cette résistance sera la première indication de force. Cela ouvrira la voie à une hausse à 42 451,67 $.

Mais si le support de 28 000 $ s’effondre, la vente de panique peut s’ensuivre, car des arrêts par les commerçants qui ont accumulé plus de 31 000 $ peuvent frapper. Le prochain support à la baisse est de 20 000 $.

ETH / USDT

L’éther (ETH) a dépassé la moyenne mobile simple de 50 jours (2 350 $) le 7 juillet, mais les taureaux n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux plus élevés. Cela a peut-être attiré les prises de bénéfices des traders à court terme et les positions courtes des ours agressifs.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

La paire ETH / USDT est tombée en dessous de l’EMA à 20 jours (2 203 $) le 8 juillet, mais le signe positif est que les haussiers défendent agressivement le support à 2 000 $. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus des moyennes mobiles, la paire pourrait remonter vers la ligne de tendance baissière. Une cassure au-dessus de ce niveau sera la première indication que la correction pourrait se terminer.

Alternativement, si le prix baisse par rapport aux moyennes mobiles, les baissiers tenteront à nouveau de faire chuter la paire en dessous de 2 000 $. S’ils réussissent, la paire pourrait tomber sur le prochain support critique à 1 728,74 $. C’est un support important à surveiller car s’il s’effondre, la dynamique baissière peut rebondir et la glissade pourrait s’étendre jusqu’à 1 536,92 $.

BNB / USDT

Le rallye de soulagement de Binance Coin (BNB) a atteint un mur à la SMA de 50 jours (231 $), suggérant que les baissiers continuent de vendre à des niveaux plus élevés. Les vendeurs vont maintenant essayer de baisser le prix en dessous de l’EMA de 20 jours (312 $).

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

En cas de succès, la paire BNB/USDT pourrait tomber dans la zone de support de 276,40 $ à 264,26 $. Les moyennes mobiles plates et le RSI juste en dessous du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande.

Si la paire monte par rapport au niveau actuel ou rebondit sur la zone de support, les taureaux tenteront à nouveau de pousser et de maintenir le prix au-dessus de la SMA de 50 jours. S’ils y parviennent, la paire pourrait remonter à 379,58 $ puis 433 $.

Alternativement, si les ours baissent le prix en dessous de 264,26 $, le prochain arrêt pourrait être de 211,70 $. Une cassure en dessous de ce niveau signalera la reprise de la tendance baissière.

ADA / USDT

L’absence de récupération de l’EMA de 20 jours (1,38 $) entre le 5 et le 7 juillet a indiqué un manque d’achat sur Cardano (ADA). Pour cette raison, les traders à court terme peuvent avoir enregistré des gains le 8 juillet, ramenant le prix en dessous de l’EMA de 20 jours.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Le prix s’est remis du support de 1,28 $ aujourd’hui. Les haussiers vont maintenant tenter de pousser la paire ADA/USDT au-dessus de l’EMA de 20 jours. En cas de succès, les acheteurs tenteront encore une fois de surmonter l’obstacle du SMA à 50 jours (1,47 $) et de porter la paire vers la ligne de tendance baissière.

D’un autre côté, si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours, les baissiers tenteront de faire chuter la paire en dessous de 1,28 $. Si cela se produit, la paire pourrait chuter jusqu’au support critique à 1 $. C’est toujours le niveau à surveiller à la baisse, car une cassure en dessous pourrait entraîner une longue vente. Si cela se produit, la paire peut chuter à 0,68 $.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) est tombé en dessous du support de 0,21 $ le 8 juillet. Cependant, le signe positif est que les haussiers n’ont pas renversé leurs positions sur la cassure, mais ont acheté la baisse. Cela indique une accumulation à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Les taureaux vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (0,24 $). Une telle décision sera la première indication que les acheteurs tentent de revenir. Au-dessus de l’EMA à 20 jours, la paire DOGE/USDT pourrait se rallier à la SMA à 50 jours (0,29 $) puis à la ligne de cou du motif tête et épaules.

Cependant, les moyennes mobiles en baisse et le RSI dans la zone négative indiquent que les ours ont le dessus. Si le prix redescend par rapport à l’EMA de 20 jours, cela indiquera que l’achat est épuisé à des niveaux plus élevés. Ensuite, les baissiers feront une autre tentative pour faire chuter le prix vers le support critique à 0,15 $.

XRP/USDT

L’échec des taureaux à propulser le XRP au-dessus de l’EMA de 20 jours (0,68 $) ces derniers jours montre que la demande s’assèche à des niveaux plus élevés. Les traders qui anticipaient une cassure au-dessus de l’EMA à 20 jours semblent liquider leurs positions, entraînant une cassure sous le support de 0,63 $.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Si les taureaux ne poussent pas et ne maintiennent pas rapidement le prix au-dessus de 0,63 $, les ours tenteront de capitaliser sur l’avantage et de faire baisser le prix en dessous de 0,58 $. S’ils y parviennent, la paire XRP/USDT pourrait tomber en soutien psychologique à 0,50 $.

Une cassure en dessous de ce niveau peut déclencher une vente de panique. Le prochain support à la baisse se situe au niveau de la ligne de support du canal descendant. Cette opinion négative sera inversée si le prix dépasse 0,75 $.

POINT / USDT

Les taureaux ont poussé Polkadot (DOT) au-dessus de la résistance des frais généraux à 16,93 $ le 7 juillet, mais n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux plus élevés. Les ours ont ramené le prix dans la fourchette de 13 $ à 16,93 $ le 8 juillet. Cela suggère que les ours ne veulent pas lâcher prise.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Les baissiers vont maintenant tenter de casser le support immédiat à 14,50 $ et de baisser le prix à 13 $. Les deux moyennes mobiles sont en baisse et le RSI est en territoire négatif, indiquant que le chemin de moindre résistance est à la baisse.

Si les baissiers tirent le prix en dessous de 13 $, la tendance baissière pourrait reprendre et la paire DOT / USDT pourrait tomber vers un support psychologique à 10 $. Cette vue négative sera invalidée si le prix monte par rapport au niveau actuel et dépasse 17 $. 66.

UNI / USDT

Les taureaux ont poussé Uniswap (UNI) au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours (22,03 $) les 6 et 7 juillet, mais n’ont pas pu maintenir la cassure. Cela suggère que les ours ont vendu à des niveaux plus élevés et ont essayé d’attraper les taureaux.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles se sont stabilisées et le RSI est proche du point médian, indiquant un équilibre entre l’offre et la demande. Le prix s’est redressé par rapport à l’EMA de 20 jours (20,21 $) aujourd’hui, mais les haussiers devront pousser et maintenir le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière pour obtenir un avantage.

S’ils y parviennent, la paire UNI / USDT pourrait commencer sa marche vers le nord à 30 $. En revanche, si la paire tombe en dessous de la ligne de tendance haussière, cela indiquera que les ours ont le dessus. La paire pourrait alors glisser à 15$ puis à 13$.

En rapport: Bitcoin est un miracle et meilleur que l’or, déclare Wozniak, cofondateur d’Apple

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) s’est négocié dans une fourchette étroite entre 475,69 $ et 538,11 $ au cours des derniers jours. Habituellement, une consolidation aussi serrée près de la résistance entraîne une cassure à la hausse, mais cela ne s’est pas encore produit.

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Le fait de ne pas dépasser la résistance des frais généraux peut attirer la réserve de profit des commerçants à court terme. Cela pourrait entraîner une cassure en dessous de la fourchette étroite. Si cela se produit, la paire BCH/USDT pourrait baisser à 428,43 $ puis à 370 $.

L’EMA de 20 jours (518 $) est en légère baisse et le RSI est inférieur à 44, ce qui suggère que les ours tentent de prendre le dessus. Cette vue négative sera invalidée si le prix monte par rapport au niveau actuel et dépasse les 538,11 $. Cela pourrait ouvrir les portes d’une hausse à 650,35 $.

SOL / USDT

Solana (SOL) a dépassé la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours (34,43 $) le 7 juillet, mais les haussiers n’ont pas pu surmonter l’obstacle de la ligne de tendance baissière. Les ours ont vendu à cette résistance et ont abaissé le prix en dessous des moyennes mobiles le 8 juillet.

Graphique journalier SOL / USDT. Source : TradingView

Les taureaux tentent de défendre le support à 31,36 $. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus des moyennes mobiles, la paire SOL / USDT pourrait atteindre la ligne de tendance baissière. Une cassure de cette résistance peut entraîner un rallye à 44 $.

Cependant, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la ligne de tendance baissière, la paire peut s’échanger entre 31,36 $ et la ligne de tendance baissière pendant quelques jours.

Les moyennes mobiles plates et le RSI juste en dessous du point médian suggèrent un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Les ours peuvent prendre le dessus si le support à 31,36$ casse. Cela pourrait entraîner une baisse à 26,65 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.

L’entrée Analyse des prix 9/7 : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, BCH, SOL a été publiée pour la première fois dans Bitcoin, Cryptocurrency et Blockchain News.