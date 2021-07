Analyse des prix APENFT (NFT) pour août 2021

Le marché des crypto-monnaies a progressé au cours des deux derniers jours ; Bitcoin a poursuivi sa hausse et a de nouveau dépassé le niveau des 32 000 $. Cette situation est également compatible avec APENFT (NFT), et en moins de plusieurs heures, le prix de cette crypto-monnaie est passé de 0,0000015 dollars au-dessus de 0,0000017 dollars.

Analyse fondamentale : APENFT s’est associé à Christie’s, Sotheby’s et Nifty Gateway

APENFT est un projet de technologie sous-jacente de blockchain de premier ordre dont la mission et le but sont d’enregistrer des œuvres d’art de classe mondiale en tant que jetons non fongibles sur la blockchain. APENFT transforme les œuvres d’art en quelque chose qui appartient à tout le monde et est pris en charge par le plus grand système de stockage distribué au monde Bittorrent File System (BTFS).

La plupart des membres de l’équipe APENFT sont des experts de l’industrie de l’art traditionnel qui ont travaillé pour des institutions hautement respectées telles que Christie’s et Sotheby’s. APENFT est officiellement enregistré à Singapour le 29 mars 2021 et le président de ce projet est Steve Z. Liu. Steve a passé plus de vingt ans à travailler pour des institutions financières de premier plan, notamment Fidelity International, Salomon Smith Barney, Nomura International et Ant Financial Group.

« Depuis sa création, APENFT s’est associée à Christie’s, Sotheby’s et Nifty Gateway, les plus grandes maisons de vente aux enchères NFT au monde, ainsi qu’à Beeple, l’artiste NFT bien connu. La base d’utilisateurs des deux principaux radiodiffuseurs publics a établi une base solide pour que l’APENFT étende son influence sur le marché », a rapporté une équipe de l’APENFT.

Le token NFT est utilisé comme token de gouvernance pour ce projet et est développé selon le protocole ERC-20 / TRC-20. NFT sert également de preuve de participation pour la fondation, ce qui signifie que les détenteurs partagent les bénéfices et participent à des événements communautaires.

NFT a une offre totale de 999 990 000 000 000 avec un prix d’émission initial de 0,00000012 $, et vous pouvez également gagner cette crypto en participant aux commentaires, en créant, en recommandant et en affichant des emplois sur APENFT.

Fondamentalement, il y a encore un niveau d’incertitude autour de ce projet, et son succès dépend principalement de sa stratégie pour étendre son influence sur le marché. Techniquement, APENFT (NFT) a prolongé sa correction par rapport aux plus hauts historiques au-dessus de 0,0000085 $, enregistrés le 21 mai, et si vous décidez de trader cette crypto-monnaie en août 2021, vous devez utiliser un ordre stop-loss car le risque demeure. grand.

Analyse technique : les ours restent maîtres de l’évolution des prix

Source de données tradingview.com

Le niveau de support critique se situe à 0,0000015 $ ; 0,0000020 $ et 0,0000025 $ représentent les niveaux de résistance actuels. Si le prix dépasse 0,0000020 $, ce serait un signal pour trader APENFT (NFT), et le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 0,0000022 $. D’un autre côté, si le prix tombe en dessous du support de 0,0000015 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et nous avons la voie ouverte à 0,0000013 $.

résumé

APENFT s’est associé à Christie’s, Sotheby’s et Nifty Gateway, mais il existe toujours un niveau d’incertitude entourant ce projet. Selon l’analyse technique, le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore écarté, et si le prix retombe en dessous du support de 0,0000015$, nous avons la voie ouverte à 0,0000013$.

