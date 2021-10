Analyse des prix Axie Infinity : AXS atteint un nouveau sommet historique à 120 $, un lent renversement à suivre ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix d’Axie Infinity est baissière aujourd’hui. L’AXS/USD a enregistré un nouveau plus haut historique du jour au lendemain. Support le plus proche à 94,5 $.

L’analyse des prix d’Axie Infinity est baissière aujourd’hui, car une forte poussée à la hausse a été observée hier, entraînant un nouveau sommet historique à 120 $ du jour au lendemain. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’AXS/USD s’inverse au cours des prochaines 24 heures et retrace certains des gains, le support le plus proche étant le précédent record de 94,5 $.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est échangé dans le vert au cours des dernières 24 heures. Les leaders du marché, Bitcoin et Ethereum, sont en hausse de 0,72 et 2,13%. Pendant ce temps, Axie Infinity (AXS) est le plus performant, avec un gain de près de 40 %.

Mouvement des prix d’Axie Infinity au cours des dernières 24 heures: Axie Infinity établit un nouveau record historique à 120 $

AXS/USD s’échangeait dans une fourchette de 79,42 $ à 119.92 $, indiquant une volatilité extrême au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a augmenté de 576% et totalise 4,52 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 6,86 milliards de dollars, plaçant la pièce à la 27e place au total.

Graphique AXS/USD sur 4 heures : AXS est sur le point de s’inverser car toute autre hausse est rejetée ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir l’action des prix d’Axie Infinity rejeter une nouvelle hausse, indiquant qu’un retracement suivra au cours des prochaines 24 heures.

Graphique AXS/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix Axie Infinity s’est négociée dans une structure d’action des prix légèrement baissière au cours des dernières semaines. Après un pic rapide à la hausse le 4 septembre, un nouveau plus haut a été fixé à 94,5 $.

À partir de là, une forte baisse a suivi le 7 septembre, avec un support trouvé autour de 60 $. Au cours des semaines suivantes, AXS/USD s’est consolidé au-dessus du support de 64 $, avec un autre pic à la baisse le 20 septembre.

Cette fois, le support a été trouvé à 50 $, avec une réaction plus élevée au cours des jours suivants. À partir de là, le prix d’Axie Infinity a commencé à créer une dynamique haussière plus tôt cette semaine, avec plusieurs hauts et bas locaux plus élevés.

Enfin, une forte poussée à la hausse a été observée hier, entraînant une forte progression jusqu’à la barre des 120 $, où un nouveau sommet historique a été établi.

Analyse des prix d’Axie Infinity : conclusion

L’analyse des prix d’Axie Infinity est baissière aujourd’hui, car les taureaux sont épuisés après une progression rapide au cours des dernières 24 heures. Par conséquent, AXS/USD est sur le point de retracer, le support le plus proche étant le précédent record de 94,5 $.

