Analyse des prix Bitcoin : Attention – La cassure du BTC à des sommets historiques est-elle confirmée ?

Bitcoin a réussi à clôturer quotidiennement au-dessus du précédent record de 64,8 000 $ à 66 000 $. Il s’agit d’un signal haussier précoce, mais cela ne suffit pas à confirmer pleinement la cassure.

Pour que cela se produise, nous devons voir plusieurs clôtures quotidiennes, ainsi que des clôtures hebdomadaires supérieures à 64,8 000 $. Cela fournirait une confirmation et une validation supplémentaire. À court terme, nous pouvons nous attendre à voir plusieurs nouveaux tests de 64,8 000 $ comme niveau de support.

Mise en garde à court terme pour le prix BTC

Même si le prix a clôturé au-dessus du précédent record historique, comme mentionné ci-dessus, il est peut-être trop tôt pour célébrer. L’intérêt ouvert a grimpé en flèche ces derniers temps, tandis que les taux de financement ont également considérablement augmenté sur Binance. Le ratio de levier estimé est revenu aux plus hauts d’avril et septembre à 0,18.

Le taux de financement n’est pas aussi élevé qu’en mars et avril, mais le taux d’intérêt ouvert élevé et le ratio de levier estimé appellent à la prudence à court terme.

Les niveaux de support importants à considérer en cas de retrait à court terme comprennent 64,8 000 $, 63 000 $, 61,8 000 $, 61,3 000 $ et 60 000 $. En dessous, un support plus fort se situe à 59,6 K$, 58,3 K$, 57,5 ​​K$, 57,2 K$ et en baisse à 53 K$ en cas d’événement de liquidation plus important.

L’EMA de 21 jours se situe actuellement à 57,5 ​​000 $ – un niveau important à surveiller. Au cas où BTC poursuivrait sa trajectoire ascendante, 69,2 K$ et 71,8 K$ sont les objectifs à considérer.

Que disent les indicateurs Bitcoin On-Chain ?

Les réserves spot ont tendance à baisser depuis que BTC a créé un nouvel ATH, ce qui est un signal positif. Ils se situent actuellement à 1,150 million de BTC – un creux de plusieurs années.

Il y a une distribution légère des cohortes de pièces plus anciennes, mais il n’y a pas encore de tendance à une distribution sérieuse. Certaines pièces plus jeunes prennent des bénéfices. C’est un signal positif, étant donné que nous venons de voir le prix atteindre un nouveau plus haut historique.

En 2013, nous avons vu une tendance à une certaine distribution se former avant que BTC ne dépasse le premier pic. Ensuite, cette tendance s’est poursuivie alors que le prix augmentait. En 2017, nous n’avons vu aucune distribution jusqu’à ce que l’ATH soit peint.

La métrique de l’âge moyen des pièces a légèrement baissé mais reste proche du plus haut historique. Il est important de surveiller attentivement cet indicateur pour voir s’il y a une tendance à la formation de la distribution. Il doit faire en sorte que plusieurs jours consécutifs aient tendance à baisser – avec des hauts et des bas plus bas, pour en déduire qu’il y a une tendance qui se forme.

En conclusion

Malgré tout le battage médiatique, il est important de rester prudent à court terme. Les raisons en sont l’augmentation des taux d’intérêt ouverts, les taux de financement élevés et le ratio de levier financier estimé élevé. Pourtant, les perspectives à moyen et long terme pour Bitcoin restent résolument haussières.

Il est trop tôt pour confirmer la cassure, mais le backtest haussier qui a eu lieu il y a quelques heures est un signal positif précoce. Nous devrons voir une clôture hebdomadaire ferme au-dessus de 64,8 000 $ comme première étape vers plus de hausse.

Pendant ce temps, le dollar reste en dessous d’une résistance clé à 94,47, la tendance de l’argent sortant des obligations à long terme prenant de l’ampleur. Cela indique que l’argent retourne en actions et potentiellement en BTC également.

