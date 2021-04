Analyse des prix Bitcoin (BTC) pour avril

Le prix du Bitcoin (BTC) se négocie toujours sous la barre des 60000 dollars alors que les acheteurs prennent du recul pour permettre la consolidation.

Analyse fondamentale: Kevin O’Leary dit qu’il n’achètera pas de Bitcoin « sanguin » extrait de Chine

L’homme d’affaires et investisseur canadien Kevin O’Leary a déclaré qu’il n’achèterait du Bitcoin extrait que dans les pays qui utilisent l’énergie propre et la «pièce de sang» extraite en Chine.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz. «Je vois pour l’année ou deux à venir, deux types de pièces de monnaie. La pièce de monnaie de sang de la Chine, (et) l’argent propre extrait de manière durable dans les pays qui utilisent l’énergie hydroélectrique, pas le charbon. Je vais du côté de la pièce propre », a-t-il déclaré à CNBC.

Environ 65% du Bitcoin dans le monde a été extrait en Chine en avril de l’année dernière et la consommation d’énergie de l’exploitation minière de Bitcoin est courante.

Il n’a pas révélé où il achetait le Bitcoin « propre ». Cependant, certains pays utilisent beaucoup plus l’énergie hydroélectrique que d’autres pays et certaines organisations soulignent qu’elles exploitent les crypto-monnaies de manière durable.

O’Leary a précédemment qualifié Bitcoin de « junk », mais a récemment changé d’avis et a déclaré qu’il prévoyait d’allouer 3% de son portefeuille à BTC. Après avoir dit qu’il prévoyait d’acheter du Bitcoin, O’Leary s’est vu demander s’il achetait des «pièces de sang de Chine».

De plus, les grandes institutions imposent des restrictions sur les actifs qu’elles achètent pour se conformer aux réglementations environnementales et de gouvernance d’entreprise. O’Leary a déclaré qu’en ce qui concerne son portefeuille personnel, il essaie de s’assurer que chaque crypto-monnaie qu’il possède est compatible.

«Je n’achèterai pas de pièces à moins de savoir où elles ont été extraites, quand elles ont été extraites, d’où elles proviennent. Pas en Chine. Il n’y a pas de pièce de sang pour moi », a-t-il conclu.

Analyse technique: vers le haut ou vers le bas?

Le prix de Bitcoin se négocie autour du niveau de 58000 USD alors que la consolidation se poursuit en dessous de 60000 USD. L’action des prix se négocie dans une fourchette étroite (56 500 $ – 60 000 $) au cours des 10 derniers jours. Dans l’ensemble, le prix du BTC se négocie à près de 2% dans le rouge en avril.

Graphique quotidien Bitcoin (TradingView)

À la baisse, l’action des prix est soutenue par la confluence du 100MA et du 200MA sur un graphique de 4 heures. Cette zone, située en dessous de 56000 $ et 57000 $, offre une opportunité aux traders de crypto-monnaie qui cherchent à investir dans Bitcoin pour gagner un avantage avant une éventuelle cassure au-dessus du niveau de 60000 $. Plus haut, 62 500 $ et 66 000 $ sont les prochaines cibles pour les taureaux BTC.

résumé

L’investisseur Kevin O’Leary a déclaré qu’il n’achèterait pas de Bitcoin «sanguin» extrait en Chine, mais qu’il investirait plutôt dans des crypto-monnaies extraites dans des pays utilisant de l’énergie propre.