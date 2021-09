Analyse des prix Bitcoin: BTC rebondit à nouveau de 41 000 $, prêt pour un rallye rapide aujourd’hui?

in

TL;Répartition DR

L’analyse des prix du Bitcoin est haussière aujourd’hui. BTC/USD a connu un autre rejet à un support de 41 000 $. Bitcoin est susceptible de revenir à une résistance de 44 000 $ ensuite.

L’analyse des prix du Bitcoin est haussière aujourd’hui, car un autre test du support de 41 000 $ a entraîné un rejet pour une nouvelle baisse. Par conséquent, nous nous attendons à ce que BTC/USD se rallie au cours des prochaines 24 heures et cherchons à tester la résistance de 44 000 $.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est échangé dans le vert au cours des dernières 24 heures. Bitcoin a réussi à augmenter de 1,29%, tandis qu’Ethereum a gagné 1,37%. Binance Coin (BNB) était le leader, avec un gain de près de 11%.

Mouvement des prix Bitcoin au cours des dernières 24 heures: Bitcoin a vu un autre rejet du support de 41 000 $

BTC/USD s’échangeait dans une fourchette de 40 829,67 $ à 42 496,73 $, indiquant une légère volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 2,11% et s’élève à 20,38 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 800 milliards de dollars, entraînant une domination du marché de 42,4%.

Graphique BTC/USD sur 4 heures : la BTC semble augmenter aujourd’hui

Sur le graphique de 4 heures, nous pouvons voir les taureaux reprendre l’élan pour l’action des prix Bitcoin après avoir à nouveau échoué à briser le support de 41 000 $.

Graphique BTC/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix du Bitcoin s’est négociée dans une fourchette de plus en plus étroite au cours des dernières semaines. Un nouveau support a été établi après un fort pic à la baisse le 20 septembre et a ramené le BTC/USD en dessous de 41 000 $.

Ce qui a suivi a été un rebond à 45 000 $ au milieu de la semaine dernière, avec un autre pic inférieur vendredi dernier au support de 41 000 $. Bitcoin s’est consolidé dans une fourchette de plus en plus étroite à partir de là, établissant un autre plus bas à 44 000 $ ce lundi.

Depuis lors, le prix du Bitcoin a de nouveau connu une baisse constante, le support de 41 000 $ étant à nouveau atteint. Cependant, un rejet pour une nouvelle baisse a été constaté ce matin, le BTC/USD passant à 42 000 $.

Analyse du prix du Bitcoin : conclusion

L’analyse des prix du Bitcoin est haussière aujourd’hui, car les ours n’ont pas pu pousser à nouveau BTC en dessous du support de 41 000 $, entraînant un renversement ce matin. Par conséquent, nous nous attendons à ce que BTC/USD connaisse une nouvelle hausse et revienne vers la résistance de 44 000 $.

En attendant que Bitcoin aille plus loin, lisez nos guides sur les jeux NFT, CoinJar, ainsi que la revue du portefeuille Exodus.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.