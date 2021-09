Analyse des prix Bitcoin: BTC retrace lentement à partir de 48 500 $, un plus bas plus élevé à définir aujourd’hui?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix du Bitcoin est baissière pour aujourd’hui. Le BTC/USD a continué de baisser du jour au lendemain. BTC cherche à établir un autre plus bas plus élevé.

L’analyse des prix du Bitcoin indique qu’une dynamique d’action des prix baissière suivra aujourd’hui alors que BTC a continué de retracer du jour au lendemain. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le BTC/USD continue de baisser aujourd’hui et envisageons d’établir un plus bas plus haut ensuite.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché des crypto-monnaies s’est négocié dans le rouge au cours des dernières 24 heures. Les leaders du marché, Bitcoin et Ethereum, sont respectivement en baisse de 1,21 et 3,33 %. Pendant ce temps, Cosmos (ATOM) est le plus performant, avec un gain de 6,25%.

Mouvement des prix du Bitcoin au cours des dernières 24 heures : Bitcoin retrace à partir de la résistance de 48 500 $

BTC/USD s’échangeait dans une fourchette de 47 678,15 $ à 48 685,87 $, indiquant une faible volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 6,67 % et s’élève à 27 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 900,9 milliards de dollars, ce qui se traduit par une domination du marché de 42,21 %.

Graphique BTC/USD sur 4 heures : la BTC semble-t-elle fixer un plus bas plus haut aujourd’hui ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir que le prix du Bitcoin continue de baisser alors que les ours cherchent à fixer un plus bas plus élevé.

Graphique BTC/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix du Bitcoin a connu un retour à la dynamique haussière cette semaine. Après avoir rapidement chuté de plus de 15% le 7 septembre, le support a finalement été trouvé à environ 44 000 $.

Ce qui a suivi a été une réaction et une consolidation d’environ 46 500 $ sur plusieurs jours, avec un lent retracement inférieur la semaine dernière. Le support de 44 000 $ a été à nouveau testé lundi, avec une augmentation de la volatilité.

Au cours des jours suivants, BTC/USD a progressé et a atteint un nouveau sommet à 48 500 $. À partir de là, le prix du Bitcoin s’est retracé jeudi et vendredi, établissant un plus bas plus élevé à 47 000 $.

Hier, BTC a vu un autre pic rapide plus haut, dépassant brièvement la résistance de 48 500 $. Cependant, les taureaux n’étaient pas encore prêts pour une nouvelle hausse, ce qui a entraîné un lent retracement à nouveau à la baisse au cours des dernières 24 heures.

Analyse du prix du Bitcoin : conclusion

L’analyse des prix du Bitcoin est baissière aujourd’hui, car un lent retracement a été observé du jour au lendemain et devrait se poursuivre aujourd’hui. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le BTC/USD établisse un plus bas plus élevé au cours des prochaines 24 heures et cherche à augmenter la semaine prochaine.

