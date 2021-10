Analyse des prix Bitcoin : le BTC atteint 48 000 $, un lent renversement à suivre ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix du Bitcoin est baissière pour aujourd’hui, car une avance rapide au-dessus des sommets précédents a été observée plus tôt dans la journée jusqu’à ce que la résistance soit atteinte à 48 000 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que BTC/USD retrace certains des gains au cours des prochaines 24 heures.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est échangé avec une forte dynamique haussière au cours des dernières 24 heures. Le leader du marché, Bitcoin, est en hausse de 8,84 %, tandis qu’Ethereum a gagné 7,07 %. Le reste des meilleurs altcoins suivent, avec un gain de 7 à 9%.

Mouvement du prix du bitcoin au cours des dernières 24 heures : le bitcoin dépasse 46 500 $

BTC/USD s’échangeait dans une fourchette de 42 860,13 $ à 47 803,51 $, indiquant une grande volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a augmenté de 26,46% et s’élève à 38,97 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 897 milliards de dollars, entraînant une domination du marché de 43,1%.

Graphique BTC/USD sur 4 heures : BTC à inverser de 48 000 $ ?

Sur le graphique de 4 heures, nous pouvons voir un certain rejet initial d’une nouvelle hausse à 48 000 $ après un pic massif plus haut plus tôt dans la journée.

Graphique BTC/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le marché global s’est négocié dans une consolidation latérale au cours des dernières semaines. Après une forte baisse par rapport au plus haut de 48 500 $ du 20 septembre, le support a été initialement trouvé à 40 000 $.

La réaction suivante à la hausse a établi un autre plus bas à 45 000 $, ce qui a entraîné un autre pic plus bas, cette fois à 41 000 $. Le support de 41 000 $ a ensuite été retesté plusieurs fois, la réaction suivante fixant des sommets de plus en plus bas.

Par conséquent, l’action des prix Bitcoin avait créé une fourchette de consolidation de plus en plus serrée, qui a finalement été cassée aujourd’hui. Une hausse supplémentaire a suivi jusqu’à 48 000 $, où un certain rejet peut actuellement être observé, indiquant un potentiel de swing local élevé.

Analyse du prix du Bitcoin : conclusion

L’analyse des prix du Bitcoin est baissière pour les prochaines 24 heures, car le marché devrait retracer après une forte hausse plus tôt dans la journée à 48 000 $. Par conséquent, BTC/USD pourrait voir la résistance précédente à 44 000 $ retestée en tant que support au cours du week-end.

