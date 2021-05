Analyse des prix Bitcoin pour mai

Le marché de la crypto-monnaie progresse ce vendredi, Bitcoin se négocie très près de 58000 dollars, et pour l’instant tout indique que le prix pourrait très bientôt dépasser ce niveau.

Analyse fondamentale: la demande institutionnelle continue de croître de manière significative

Bitcoin continue de bénéficier du soutien des développeurs et des communautés d’utilisateurs, tandis que les principes fondamentaux de cette crypto-monnaie s’améliorent constamment. Bitcoin s’est stabilisé au-dessus du support de 50000 $, le volume quotidien de cette crypto reste élevé et Bitcoin continue de croître suite à l’afflux de nouveaux capitaux sur le marché.

Le marché de la crypto-monnaie continue d’attirer les “ gros joueurs ”, eBay envisage une option de paiement cryptographique tandis que Mastercard et Visa ont apporté des améliorations pour intégrer les crypto-monnaies dans leurs réseaux de paiement. Goldman Sachs a annoncé cette semaine la formation d’une nouvelle équipe dédiée aux crypto-monnaies et à deux produits dérivés: Bitcoin NDFS et CME Bitcoin Futures.

L’équipe de négociation de crypto-monnaie fera partie de Global Currency and Emerging Markets (GCEM) et d’un bureau centralisé pour gérer le risque de crypto-monnaie pour les clients de Goldman Sachs. Goldman Sachs s’est associé à Cumberland DRW pour fournir les meilleures solutions à ses clients.

«La demande institutionnelle continue de croître de manière significative dans cet espace et le fait de pouvoir travailler avec des partenaires comme Cumberland nous aidera à étendre nos capacités. La nouvelle offre «nous ouvre la voie pour faire évoluer nos capacités naissantes de crypto-monnaie réglées en espèces», a déclaré Max Minton, directeur des actifs numériques de Goldman pour l’Asie et le Pacifique.

JP Morgan et Morgan Stanley ont également commencé à offrir une exposition au Bitcoin à leurs clients institutionnels, montrant que même les grands acteurs comme eux ont confiance en l’avenir du Bitcoin.

Malgré cela, le prix de cette crypto-monnaie pourrait faiblir dans les semaines à venir, et ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour investir dans Bitcoin (BTC). Si de plus gros investisseurs vendent de manière inattendue une quantité substantielle de Bitcoin, cela pourrait entraîner une correction extrême, car un léger changement de prix pourrait entraîner des ventes par des traders à fort effet de levier.

Le rapport risque / récompense n’est actuellement pas bon, et mon avis est qu’il existe de nombreuses crypto-monnaies avec plus d’opportunités.

Analyse technique: la tendance principale reste haussière

Sur la base d’une analyse technique, Bitcoin pourrait dépasser la résistance de 60000 $ au cours des prochains jours, voire des heures.

Source des données: tradingview.com

La tendance principale de cette crypto-monnaie est toujours haussière et, pour l’instant, il n’y a aucun signe de changement de tendance. Si le prix augmente à nouveau au-dessus de 58000 USD, ce serait un signal pour échanger Bitcoin, et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 60000 USD.

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous du support de 50 000 $, ce serait un signal ferme de «vente», et la prochaine cible pourrait être d’environ 45 000 $.

résumé

Bitcoin a réussi à attirer l’attention des investisseurs institutionnels cette année et selon les dernières nouvelles, Goldman Sachs a annoncé la formation d’une nouvelle équipe dédiée aux crypto-monnaies et à deux produits dérivés dont Bitcoin NDFS et CME Bitcoin Futures. Bitcoin pourrait à nouveau dépasser la résistance de 60000 $; Pourtant, si le prix tombe en dessous du support de 50 000 $, ce serait un signal de «vente» ferme, et la prochaine cible pourrait être d’environ 45 000 $.