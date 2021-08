Analyse des prix BitTorrent, EOS et Terra : ces jetons valent-ils la peine d’être achetés cette semaine [5 de agosto]?

BitTorrent BTT / USD est une plate-forme torrent de partage de fichiers peer-to-peer (P2P) qui a été achetée par TRON en juillet 2018 et a ajouté plusieurs nouveaux outils avec un jeton de crypto-monnaie natif BTT lancé en 2019 qui utilise la norme TRC. Augmentation du volume des transactions de 152% au cours des dernières 24 heures.

EOS EOS / USD est conçu pour permettre le développement d’applications décentralisées (dApps) et faciliter l’utilisation de la technologie blockchain par les développeurs. Son jeton natif est EOS.

Terra LUNA / USD est un protocole blockchain qui utilise des pièces stables indexées sur la monnaie fiduciaire dans le but d’alimenter les systèmes de paiement mondiaux avec des prix stables et combine la stabilité et l’adoption généralisée des monnaies fiduciaires avec la résistance à la censure trouvée dans les crypto-monnaies.

Faut-il investir dans BitTorrent (BTT) ?

Le 5 août, BitTorrent (BTT) valait 0,00335 $.

Son maximum historique s’est produit le 5 avril, où il a atteint une valeur de 0,01356 $. Il s’agit d’une différence de valeur de 304%.

Sa performance en juillet a été solide, où il est tombé aussi bas que 0,00189 $ le 20 juillet et a augmenté le 26 juillet pour atteindre 0,00299 $ en valeur. Ici, nous pouvons voir que la valeur a augmenté de 12%.

Avec ses développements et un niveau de popularité plus élevé, ainsi que son augmentation de 152% du volume des transactions au cours des dernières 24 heures, nous pouvons nous attendre à ce que sa valeur passe à 0,00400 $ d’ici la fin août.

Autrement dit, cette croissance de l’offre circulante et de la demande mondiale en fait l’un des meilleurs investissements du mois d’août.

Faut-il investir dans EOS (EOS) ?

Le 5 août, EOS (EOS) valait 4 $.

Son maximum historique s’est produit le 23 avril 2017, avec une valeur de 22,71 $. Il s’agit d’une différence de valeur de 467%.

Quant à sa performance en juillet, elle a culminé le 12 juillet avec une valeur de 4,30 $ et a connu son point le plus bas le 20 juillet avec une valeur de 3,24 $. Cela signifie que tout au long du mois, nous avons constaté une différence de valeur d’environ 7%.

Avec son élan récent, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur de l’EOS atteigne 5 $ d’ici la fin août. Cela en fait un investissement rentable.

Faut-il investir dans Terra (LUNA) ?

Le 5 août, Terra (LUNA) valait 14,21 $.

Le plus haut historique pour Terra (LUNA) était le 21 mars, avec une valeur de 22,36 $. Cela fait une différence de 57%.

En juillet, il a vu une valeur de 5,64 $ le 2 juillet et a atteint une valeur de 11,66 $ le 29 juillet, ce qui était son point le plus élevé du mois. Cela signifie qu’il a augmenté en valeur de 21% par rapport au mois dernier, et à ce rythme, on peut s’attendre à ce qu’il atteigne 16 $ d’ici la fin août. Cela signifie que les investisseurs doivent en tenir compte.

