Analyse des prix CAKE, AVAX et ATOM, ces pièces valent-elles la peine d’être achetées ?

PancakeSwap CAKE / USD est un teneur de marché automatisé (AMM) qui a massivement augmenté son volume de transactions de 35% au cours des dernières 24 heures.

Avalanche AVAX / USD est une plate-forme générale utilisée pour lancer des applications financières décentralisées (DeFi) et des actifs financiers et utilisée pour le trading. Il a vu sa capitalisation boursière augmenter de 10 %.

Cosmos ATOM/USD est un protocole de communication blockchain (IBTC) lancé en février 2021 qui crée l’Internet des blockchains en améliorant l’interopérabilité. Il a franchi la barre des 20 $.

Dois-je acheter PancakeSwap (CAKE) ?

Le 23 août, PancakeSwap (CAKE) valait 25,35 $.

PancakeSwap (CAKE) a atteint un niveau record le 30 avril avec une valeur de 43,96 $. Cela rend sa valeur la plus élevée de tous les temps 73% plus élevée que sa valeur du 23 août.

Pour avoir une meilleure perspective de sa dernière croissance et de ses dernières performances, nous passerons en revue ses performances tout au long du mois de juillet.

CAKE a vu son point le plus bas le 20 juillet avec une valeur de 11,11 $ et son point le plus haut le 31 juillet avec une valeur de 16,38 $. Ici, nous pouvons voir une croissance de 47%.

Lorsque nous comparons son pic en juillet avec la valeur du 23 août, nous pouvons voir qu’il est 54% plus élevé, indiquant un modèle de croissance et en faisant un achat intéressant.

Dois-je acheter Avalanche (AVAX) ?

Le 23 août, Avalanche (AVAX) valait 48,59 $.

L’avalanche (AVAX) a atteint son plus haut historique le 10 février à 59,40 $. Cela rend sa valeur la plus élevée de 22% plus élevée.

Pour voir quel type de croissance le jeton a connu récemment, nous examinerons juin.

Le 7 juillet, il a atteint son point le plus haut à 13,89 $ et a atteint son point le plus bas le 20 juillet, avec une valeur de 9,59 $. Cela a marqué une diminution de la valeur de 31 %.

Cependant, lorsque nous comparons sa valeur la plus élevée le 7 juin avec le 23 août, nous pouvons voir que le 23 août a un point de valeur 250% plus élevé. Cela en fait un bon achat.

Faut-il acheter Cosmos (ATOM) ?

Le 23 août, Cosmos (ATOM) valait 21,82 $.

Cosmos (ATOM) a atteint sa valeur la plus élevée de tous les temps le 7 mai avec une valeur de 31,70 $. Cela a rendu la valeur du jeton 45% plus élevée que le 23 août.

Lorsque nous jetons un coup d’œil à juin, nous devrions avoir une perspective plus claire sur la croissance la plus récente du jeton ATOM en termes de valeur.

Le jeton a atteint son point culminant le 11 juillet à 14,68 $, tandis qu’il a connu son point le plus bas le 20 juillet avec une valeur de 8,98 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton a connu une baisse de valeur de 39%.

Cela étant dit, le 23 août a un point de valeur qui est 48% plus élevé que son point de valeur le plus élevé le 11 juillet.

Cela fait du jeton Cosmos un achat intéressant.

L’analyse des prix post CAKE, AVAX et ATOM, ces pièces valent-elles la peine d’être achetées ? est apparu en premier sur Invezz.