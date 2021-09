Analyse des prix Cardano: ADA dépasse la résistance, vise 2,5 $ ensuite?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Cardano pour aujourd’hui montre que Cardano se rétablit. Ensuite, la résistance se trouve à 2,5 $. Un support solide est trouvé à 2,2 $.

L’analyse des prix de Cardano est haussière pour aujourd’hui. Le prix de l’ADA/USD a cassé à la hausse aujourd’hui et franchit la résistance d’une semaine au moment de la rédaction. Aujourd’hui encore, les taureaux ont réussi à esquiver la pression baissière et les prix ont commencé à augmenter. Le prix de l’ADA/USD est passé de 2,2 $ à 2,36 $ aujourd’hui dans un mouvement rapide et se négocie à la dernière valeur au moment de la rédaction.

L’ADA/USD a été l’une des pièces les moins affectées lors du marché baissier d’hier et est l’un des premiers lève-tôt de la période baissière. Hier, la plupart des actifs cryptographiques ont signalé des pertes énormes lorsque le marché s’est effondré, et aujourd’hui, le mouvement des prix de nombreuses pièces est relativement lent, y compris Bitcoin, Ethereum, Ripple et la plupart des meilleurs altcoins. Mais Cardano récupère à un bon rythme parmi d’autres, Terra, Tezos et Fantom étant les plus rapides montrant une bonne amélioration.

Graphique des prix ADA / USD à 1 jour: le rallye des taureaux se poursuit alors que les prix augmentent encore

L’analyse des prix Cardano sur 1 jour montre que le prix augmente alors que les taureaux poursuivent leur marche après avoir repris la tête aujourd’hui. Hier, une baisse de la valeur des pièces a été observée, mais aujourd’hui, ADA a récupéré une bonne valeur et continue de progresser.

Tableau des prix ADA/USD sur 1 jour. Source : Tradingview

La volatilité de la paire ADA/USD diminue, ce qui est un bon signe pour la crypto-monnaie car les bandes de Bollinger se rétrécissent avec la bande supérieure à 2,7 $ et la bande inférieure à 2 $ ; la moyenne moyenne des bandes de Bollinger se forme à 2,39 $ juste au-dessus du niveau des prix.

La moyenne mobile (MA) est présente à 2,2 $ en dessous du niveau des prix, et l’indice de force relative (RSI) se déplace vers la moitié supérieure de la zone neutre, actuellement trouvé à 49 indice, l’indicateur montre que les acheteurs entrent sur le marché en prenant la valeur vers le haut.

L’indicateur MACD est encore un peu baissier car l’histogramme est toujours légèrement rosé, suggérant encore une tendance indécise. La raison en est la ligne de prix à la baisse des trois dernières semaines, alors que l’ADA globale était en baisse.

Analyse des prix Cardano: les taureaux ADA visent 2,5 $. Que nous disent les indicateurs techniques ?

Le graphique des prix sur 4 heures pour l’analyse des prix de Cardano est toujours haussier, car le prix est actuellement présent à 2,36 $, qui est le dernier niveau de résistance qu’il franchit, fixé au cours de la semaine dernière par les ours. Mais la couleur légèrement rosée de l’indicateur MACD raconte une autre histoire ; il existe encore une certaine pression de vente au-dessus de cette marque.

Tableau des prix ADA/USD sur 4 heures. Source : Tradingview

Comme nous pouvons le voir sur le graphique en données de 4 heures, la volatilité est toujours limitée avec la bande supérieure de Bollinger à 2,4 $ et la bande inférieure à 2 $ ; la moyenne moyenne des bandes de Bollinger est de 2,2 $, bien en deçà du niveau des prix, indiquant une tendance haussière.

La moyenne mobile (MA) est également inférieure au niveau de prix à 2,29 $. Nous discuterons d’autres moyennes mobiles ci-dessous. L’indice de force relative (RSI) a augmenté dans la moitié supérieure de la zone neutre et se trouve à l’indice 59.

Les moyennes mobiles MA10 et les moyennes mobiles exponentielles EMA10 suggèrent l’achat d’actifs ADA car la ligne de prix à court terme est à la hausse. Les MA20, MA30 et EMA20 et EMA30 suggèrent de vendre des actifs car la ligne de prix pour cette période est à la baisse. La moyenne mobile de Hull suggère également l’achat d’actifs.

Les oscillateurs sont pour la plupart neutres, les oscillateurs MACD et Momentum suggérant la vente d’actifs, tandis que l’oscillateur de balance de puissance suggère une option d’achat pour ADA. tous les autres oscillateurs sont neutres et ne supportent aucun côté.

En arrondissant tous les indicateurs techniques, nous avons neuf indications d’achat et huit indications de vente d’actifs, alors que neuf indications ne montrent aucun signe et restent neutres. Ainsi, il est sûr de dire qu’il existe une atmosphère légèrement haussière pour ADA.

L’analyse des prix Cardano: Conclusion

L’analyse des prix de Cardano montre une prise de contrôle haussière après la tendance baissière, mais la dynamique haussière n’est toujours pas assez forte. Cependant, il y a des chances que cela continue. Les indications à court terme favorisent les taureaux, et si l’ADA dépasse le prix actuel de 2,36 $, il pourrait atteindre 2,5 $, mais la pression de vente est supérieure à 2,36 $, ce qui peut arrêter la fonction de prix à la hausse.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.