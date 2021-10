Analyse des prix Cardano : ADA flotte au-dessus de 2,2 $, mouvement latéral à suivre ?

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Cardano est haussière aujourd’hui. Le support pour ADA/USD est présent à $2,12. La résistance la plus proche se trouve à 2,3 $.

L’analyse des prix de Cardano montre que le prix a de nouveau augmenté aujourd’hui pour atteindre 2,25 $ au moment de la rédaction. Mais malgré la montée au-dessus de 2 $ et le maintien du niveau de prix, l’actif ADA/USD n’est pas en mesure de passer au niveau de 2,5 $. Néanmoins, le prix ADA/USD montre une stabilité au niveau de prix actuel.

La paire ADA/USD a gagné une valeur de 2,4% au cours des dernières 24 heures et n’a gagné que 0,8% de valeur au cours des sept derniers jours en raison de la tendance baissière plus tôt au cours de la semaine dernière. Le volume des échanges est également en baisse de 11%.

Graphique des prix ADA/USD à 1 jour : l’incertitude suit alors que le prix oscille dans un canal étroit

Le graphique des prix sur 1 jour pour l’analyse des prix de Cardano montre que le prix a augmenté, mais la fonction de prix montre un épuisement de chaque côté du marché, car la tendance baissière d’hier était également très limitée si l’on considère la réduction des prix, et la tendance haussière d’aujourd’hui également montre un mouvement de prix bas.

Tableau des prix ADA/USD 1 jour. Source : TradingView

La volatilité diminue, bloquant le mouvement des prix dans un canal étroit, car les bandes de Bollinger montrent une convergence lente, avec la bande supérieure à 2,51 $ et la bande inférieure à 1,97 $, la moyenne moyenne des bandes de Bollinger se forme à 2,24 $ marquer juste un point en dessous du niveau des prix. Le prix, cependant, est toujours au-dessus de la ligne moyenne, mais s’il tombe en dessous de la ligne moyenne de l’indicateur, ce sera le signe d’une tendance à la baisse pour l’avenir.

L’indice de force relative (RSI) est principalement resté dans la moitié inférieure de la zone neutre depuis le 7 septembre, mais s’est déplacé vers le centre de la zone neutre le 1er septembre, et se trouve à la même position à l’indice 48. Le mouvement horizontal droit du RSI montre moins de mouvement de prix car le volume des transactions est en baisse de 11%, mais laisse suffisamment de place pour que les prix se rallient de chaque côté.

Le MACD est actuellement haussier, comme le montre la couleur verte de l’histogramme. Le croisement haussier a été observé hier, car les barres de l’histogramme sont encore de petite taille, mais elles indiquent la tendance haussière en raison du mouvement de prix à la hausse des trois derniers jours lorsque le prix a augmenté de manière significative. Cependant, l’indicateur montre moins de volatilité pour la paire ADA/USD car le mouvement des prix est négligeable depuis hier.

Analyse des prix Cardano : développements récents et autres indications techniques

Le graphique des prix sur 4 heures pour l’analyse des prix de Cardano montre que la rupture des prix était à la hausse aujourd’hui. Mais au cours des dernières heures, une pression de vente a été observée, la dernière bougie de 4 heures étant rouge au moment de la rédaction. Comme les bandes de Bollinger ont pris une cassure à la hausse, nous pouvons nous attendre à ce que le prix augmente également.

Tableau des prix ADA/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La volatilité diminue également sur le graphique de 4 heures, avec la bande supérieure de Bollinger à 2,34 $ et la bande inférieure à 2,04 $, avec la ligne moyenne moyenne à 2,19 $ en dessous du niveau des prix. L’indice de force relative (RSI) se situe dans la moitié supérieure de la zone neutre mais avance tout droit, montrant moins de mouvement de prix à partir de maintenant.

La moyenne mobile (MA) est toujours inférieure au niveau des prix, comme on peut le voir sur les graphiques, et si les taureaux maintiennent le prix au-dessus du niveau MA, ce sera une indication de la tendance haussière en cours. Le MA10 à court terme et la moyenne mobile exponentielle EMA10 soutiennent l’achat d’actifs ADA/USD avec le MA20. En revanche, le MA30 et l’EMA30 prennent en charge l’option de vente. Dans l’ensemble, 10 types d’AM prennent en charge l’option d’achat et seuls quatre types d’AM prennent en charge les options de vente.

Les oscillateurs, en revanche, sont pour la plupart neutres, avec huit oscillateurs neutres et ne favorisant aucun côté du marché, tandis que l’oscillateur Momentum prend en charge la vente d’actifs ADA et MACD, et la balance des pouvoirs soutient l’achat d’actifs. Dans l’ensemble, un maximum de 12 indicateurs techniques soutiennent le côté acheteur, et seulement cinq soutiennent le côté vendeur, avec neuf indicateurs techniques neutres, sur un total de 26 indicateurs techniques disponibles.

Analyse des prix Cardano: Conclusion

L’analyse des prix de Cardano suggère une dynamique haussière car le prix a augmenté aujourd’hui, mais le mouvement des prix est minime, ce qui montre que les traders spéculent autour des actifs ADA//USD, ce qui est la raison de la faible volatilité et du volume de transactions inférieur. Nous nous attendons à ce que l’ADA/USD augmente aujourd’hui, mais à une échelle limitée, le prix pourrait toucher le niveau de 2,3 $, mais surmonter ce niveau de résistance semble difficile aujourd’hui.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.