Analyse des prix Cardano: le prix ADA revient à 2,25 $ après un retour baissier

Le prix a baissé jusqu’à 2,254 $. L’analyse des prix de Cardano montre un retour baissier. Le support est trouvé à 2,02 $ pour ADA/USD.

Le prix est à nouveau confronté à une résistance baissière après le retour des ours sur les graphiques des prix. Le prix est revenu au niveau de 2,254 $ au cours des dernières 24 heures et on s’attend à ce qu’il connaisse une nouvelle baisse. Il y a eu des hauts et des bas constants dans les mouvements de prix depuis la semaine dernière, et aujourd’hui, les ours maintiennent à nouveau leur avance. Les chances pour les taureaux de se rétablir sont de plus en plus faibles.

Graphique des prix ADA/USD sur 1 jour : baisse des prix enregistrée alors que les ours tentent de prendre le plomb

Les ours s’efforcent de faire un retour et ont abaissé le prix à 2,25 $ aujourd’hui. La tendance à la hausse est constamment interrompue par des grèves baissières, et aujourd’hui, le prix a de nouveau baissé. On peut s’attendre à un nouveau changement de tendance au cours de la semaine à venir, car le prix fluctue constamment. L’indicateur de moyenne mobile (MA) dans le graphique des prix d’un jour montre sa valeur à 2,241 $.

Tableau des prix ADA/USD sur 1 jour. Source : TradingView

La volatilité a diminué au cours des dernières 24 heures, ce qui signifie qu’un retour haussier peut être attendu dans les semaines à venir. D’autres indicateurs importants incluent l’indicateur des bandes de Bollinger dont la valeur supérieure est fixée à 2,388 $ et la valeur inférieure à 2,02 $. Le score de l’indice de force relative (RSI) est presque neutre à 49,21.

Analyse des prix Cardano: la crypto-monnaie subit des dommages alors que les prix suppriment jusqu’à 2,25 $

Le graphique des prix sur 4 heures pour l’analyse des prix de Cardano montre que le prix est à nouveau en baisse après que les ours aient réussi à s’assurer des terres sur le graphique en chandeliers. La ligne de tendance à court terme du graphique des prix sur quatre heures est également en baisse, indiquant qu’une tendance à la baisse a suivi. Une nouvelle baisse dans les heures à venir est à prévoir et le prix pourrait descendre en dessous de son niveau actuel, à savoir 2,254 $. La moyenne mobile est dans une position relativement stable puisqu’elle se situe à 2,263 $.

Tableau des prix ADA/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La courbe SMA 50 franchit le SMA 20, confirmant une importante variation baissière du mouvement des prix. La volatilité a considérablement diminué et la valeur de la bande de Bollinger supérieure est désormais de 2,307 $, tandis que la valeur inférieure est de 2,233 $. Le score RSI a également baissé au cours des 4 dernières heures à 50,3.

Graphique des indicateurs techniques ADA/USD. Source : TradingView

Le graphique des indicateurs techniques du jour indique un signal haussier car d’un point de vue global, une amélioration du prix a été détectée. Il y a 12 indicateurs assis sur la position d’achat, huit indicateurs sur la position neutre et six indicateurs sur la position de vente.

L’indicateur des moyennes mobiles affiche également des résultats favorables pour les taureaux. Il y a 10 indicateurs debout sur la marque d’achat, avec seulement quatre indicateurs sur la vente et un sur les marques neutres. Les oscillateurs deviennent neutres pour la journée car il y a sept indicateurs au niveau neutre, tandis que deux indicateurs chacun sont présents sur les niveaux de vente et d’achat.

Conclusion de l’analyse des prix de Cardano

Le prix a subi une réduction au cours des dernières 24 heures, comme cela a été confirmé par l’analyse des prix Cardano sur 1 jour et 4 heures. Les baissiers ont du mal à maintenir leur position supérieure sur les graphiques des prix et ont ramené le prix au niveau de 2,254 $. Une nouvelle baisse de la valeur de la pièce est hautement possible dans les heures à venir, car la prévision horaire favorise la tendance baissière.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.