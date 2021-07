Analyse des prix Chainlink (LINK) pour août 2021 ⋆ Crypto new media

Chainlink LINK/USD s’est affaibli par rapport aux sommets records au-dessus de 52 $, enregistrés le 10 mai, en dessous de 15 $, et le prix actuel se situe autour de 18 $.

Analyse fondamentale : les mécanismes de Chainlink Price Feeds sont désormais en ligne sur le réseau principal d’Avalanche

ChainLink est un réseau Oracle décentralisé qui fournit des données du monde réel aux contrats intelligents sur la blockchain. Chainlink est construit sur un cadre flexible qui peut récupérer des données à partir de n’importe quelle API et utilise des preuves cryptographiques pour connecter des données très précises et disponibles à n’importe quel contrat intelligent.

Ce projet vise à offrir la solution pour obtenir les données hors chaîne nécessaires au fonctionnement de nombreux contrats intelligents basés sur la blockchain. Chainlink peut fonctionner sur de nombreuses blockchains différentes simultanément, et pour payer les services sur le réseau, vous devez utiliser des jetons LINK.

Ce réseau est utilisé par de nombreux développeurs, chercheurs et utilisateurs avec les garanties de sécurité et de fiabilité inhérentes à la technologie blockchain. Chainlink a été le premier jeton DeFi acheté par Grayscale Investment, dont les deux principales fiducies sont déjà des sociétés déclarantes auprès de la SEC.

La majorité de ses avoirs sont dans Bitcoin et Ether, mais selon les estimations, les jetons DeFi pourraient atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars au cours des dix prochaines années à mesure que l’intérêt pour les jetons DeFi et en particulier la technologie de Chainlink progresse.

La semaine dernière, l’équipe de Chainlink a rapporté que les mécanismes de Chainlink Price Feeds sont désormais en ligne sur le réseau principal d’Avalanche (AVAX). Selon cet accord, chaque application décentralisée lancée sur la plate-forme Avalanche pourrait exploiter des flux de données en ligne précis diffusés par les oracles de Chainlink (LINK).

«Chainlink a établi la norme pour les oracles et les données à travers les chaînes de blocs et les applications décentralisées. DeFi est déjà florissant sur Avalanche, mais les données de Chainlink permettront de débloquer une énorme quantité de développement dans la communauté et d’étendre l’avantage d’Avalanche en tant que plate-forme la plus technologiquement avancée en matière de cryptographie », a déclaré Emin Gün Sirer, fondateur et PDG d’Ava Labs.

Le prix de Chainlink a grimpé en flèche depuis janvier 2021 et a atteint un record au-dessus de 52 $ le 10 mai. Depuis lors, le prix s’est effondré et la principale question des traders est de savoir si le LINK est sous-évalué au prix actuel et va-t-il encore augmenter ?

Sur le fond, il y a encore un niveau d’incertitude autour de ce projet, et son succès dépend principalement de sa stratégie pour étendre son influence sur le marché. D’un point de vue technique, Chainlink (LINK) reste sous pression, et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie en août 2021, vous devrez utiliser un ordre « stop-loss » car le risque reste élevé.

Analyse technique : Chainlink (LINK) reste sous pression

Chainlink se négocie actuellement autour du niveau de 18 $, et ce serait un signal de vente fort si le prix retombe en dessous du support de 15 $. Le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 13 $ ou même moins ; Pourtant, si le prix dépasse 25 $, nous avons la voie libre jusqu’à 30 $.

Résumé

Chainlink (LINK) reste sous pression, et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie en août 2021, vous devrez utiliser un ordre « stop-loss » car le risque reste élevé. Si le prix dépasse 25 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 30 $, mais si le prix tombe en dessous de 15 $, ce serait un signal ferme de “vente”.

