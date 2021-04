Analyse des prix Chainlink (LINK) pour avril

Le prix de Chainlink (LINK) a prolongé sa course haussière au-dessus de 40 $ cette semaine, les investisseurs institutionnels tels que Graph Blockchain continuant d’investir dans des actifs numériques populaires.

Graph Blockchain Inc. a annoncé avoir mis en œuvre la dernière étape du jeton LINK de Chainlink, marquant sa troisième acquisition de jetons. Après avoir annoncé les déploiements de 2 millions de dollars le 6 avril, Graph a investi la dernière tranche d’un demi-million de dollars dans LINK.

«Nous sommes très heureux de déployer des fonds pour notre troisième achat de jetons. Nous croyons fermement que Link appréciera sa valeur étant donné qu’il a une capitalisation boursière substantielle de plus de 13 milliards de dollars, une offre fixe et sans doute la pièce d’infrastructure la plus importante. Graph comprend de première main à quel point le pont entre les sources de données en chaîne et hors chaîne est précieux pour les contrats intelligents et Chainlink est la meilleure solution sur le marché », a déclaré Paul Haber, PDG de Graph Blockchain.