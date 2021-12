Analyse des prix Chiliz après la liquidation en cours

Chiliz CHZ/USD s’est affaibli de 0,43 $ en dessous de 0,25 $ depuis début décembre 2021, et le prix actuel s’établit à 0,30 $.

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression ce samedi ; Le Bitcoin est tombé en dessous du support solide à 50 000 $, et le prix de Chiliz pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours.

Plateforme d’engagement des fans de sport

Chiliz a développé la plate-forme d’engagement des fans de sport Socios.com qui fournit aux entités sportives et de divertissement des outils basés sur la blockchain pour les aider à engager et à monétiser leur public.

Chiliz est un phénomène en pleine croissance, couvrant l’industrie sportive internationale et les équipes sportives les plus célèbres qui ont marqué les Fan Tokens incluent la Juventus, Manchester City, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan, Arsenal, Rome , OG. , CAI et UFC, et bien d’autres.

Socios.com compte actuellement plus de 1,3 million d’utilisateurs, tandis que plus d’une centaine d’organisations sportives majeures à travers le monde se sont déjà associées à Socios.com.

Aux dernières nouvelles, Chiliz sera Partenaire Officiel des Ballon d’Or 2021. Alexandre Dreyfus, fondateur et PDG de Socios.com et Chiliz, a déclaré :

Nous sommes ravis de nous associer au Ballon d’Or, la cérémonie de remise des prix individuels la plus prestigieuse du football, et de faire partie d’une cérémonie qui est devenue l’un des événements les plus attendus du calendrier sportif.

Le $CHZ est une monnaie exclusive sur la plateforme, et il est important de préciser que les Fan Tokens achetés sur Socios.com permettent aux utilisateurs d’influencer leurs équipes.

Le marché des cryptomonnaies perd de sa valeur ce samedi, le prix du Chiliz (CHZ) peut facilement retomber sous le niveau de support de 0,20$ et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter cette cryptomonnaie.

Depuis son pic de 69 000 $, Bitcoin est actuellement en baisse de plus de 30%, et les prochains jours pourraient apporter plus de douleur au marché des crypto-monnaies.

Les ours contrôlent Chiliz

Chiliz s’est affaibli de ses plus hauts historiques au-dessus de 0,98 $, enregistrés le 12 mars, à 0,16 $, alors que le prix actuel s’élève à 0,30 $.

Chiliz reste dans un marché baissier et les traders doivent utiliser des ordres stop loss et prendre des bénéfices lors de l’ouverture de leurs positions car le risque est actuellement élevé.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support solide pour Chiliz est de 0,20 $, et si le prix tombe en dessous, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,15 $ ou même moins.

D’un autre côté, si le prix dépasse 0,40 $, ce serait un signal « d’achat » fort, et nous avons la voie ouverte vers le niveau de résistance de 0,50 $.

résumé

Le marché des crypto-monnaies s’est effondré ; Le bitcoin est tombé en dessous de 42 000 $ pendant un moment, ce qui a également influencé négativement le prix de Chiliz. Pour l’instant, les baissiers contrôlent l’action des prix, le niveau de support critique est à 0,20 $, et si le prix le casse, cela pourrait être le début d’une tendance baissière plus importante.

L’analyse des prix de Chiliz après la vente actuelle est apparue en premier sur Invezz.