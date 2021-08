Analyse des prix Chiliz : est-ce le bon moment pour acheter cette crypto-monnaie ?

Le marché des crypto-monnaies avance ce vendredi ; Bitcoin a poursuivi son ascension et a atteint un nouveau sommet quotidien au-dessus de 46 500 $. Cette situation soutient également le prix de Chiliz, et en moins de plusieurs heures, le prix de cette crypto-monnaie a avancé de plus de 10%.

Analyse fondamentale : Chiliz poursuit son expansion aux États-Unis

Chiliz est une option de devise exclusive pour la plate-forme d’engagement des fans de sport Socios.com qui est construite sur l’infrastructure de la blockchain Chiliz. Chiliz fournit aux entités sportives et de divertissement des outils basés sur la blockchain pour les aider à engager et à monétiser leur public.

Les Fan Tokens achetés sur Socios.com permettent aux utilisateurs d’influencer leurs équipes, et les équipes sportives les plus célèbres qui ont marqué des Fan Tokens sont le FC Barcelona, ​​​​Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester City, Atlético de Madrid, Roma, OG, CAI et UFC. et plein d’autres.

Chiliz a ouvert un bureau à New York et continue de se développer aux États-Unis en annonçant ce mois-ci des partenariats avec sept autres franchises sportives américaines de premier plan. Chiliz annoncera tous les partenaires à la fin de la semaine prochaine à partir de ce vendredi, puis un autre chaque jour de la semaine prochaine, du lundi au vendredi.

Chiliz est un phénomène en croissance rapide, couvrant l’ensemble de l’industrie sportive internationale, et plus de 50 grandes organisations sportives ont rejoint Socios.com à ce jour. En raison d’une expansion mondiale rapide, Chiliz a embauché cette semaine 14 nouveaux employés pour les départements Technologie, Service client, Marketing et RH.

«Notre mission aux USA commence. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec chacune de ces équipes incroyables, nos partenaires existants et futurs partenaires des cinq meilleures ligues sportives américaines pour renforcer l’engagement des fans dans le monde », a déclaré Alexandre Dreyfus, PDG de Partners. .com et Chiliz.

Chiliz est un projet vraiment unique avec un grand potentiel, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait remonter à des niveaux que nous avons vus en mars 2021, mais cela n’arrivera certainement pas dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.

Analyse technique : Chiliz pourrait encore avancer dans les prochains jours

Chiliz a avancé de 0,25 $ au-dessus de 0,37 $ depuis début juillet, et tant que le prix est supérieur à 0,30 $, il reste dans la zone d’achat.

Source des données : tradingview.com

Le volume quotidien de Chiliz (CHIL) continue d’augmenter, et si le prix saute au-dessus de la résistance à 0,40 $, nous avons la voie ouverte vers la prochaine résistance à 0,50 $. Les indicateurs techniques restent haussiers, suggérant que Chiliz poursuivra probablement sa tendance positive ; néanmoins, si le prix tombe en dessous du support de 0,30 $, ce serait un signal ferme de “vente”.

résumé

Chiliz est un phénomène en pleine croissance qui poursuit son expansion aux États-Unis en annonçant cette semaine des partenariats avec sept autres franchises sportives américaines de premier plan. Plus de 50 grandes organisations sportives ont rejoint Socios.com à ce jour, et selon Alexandre Dreyfus, PDG de Socios.com et Chiliz, l’expansion ne fait que commencer. Chiliz pourrait aller plus loin dans les prochains jours, et si le prix saute au-dessus de la résistance à 0,40 $, nous avons la voie ouverte vers la prochaine résistance à 0,50 $.

L’analyse des prix post Chiliz : est-ce le bon moment pour acheter cette crypto-monnaie ? est apparu en premier sur Invezz.