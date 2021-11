Analyse des prix CHR après avoir atteint un sommet historique aujourd’hui

Chromia CHR/USD est passé de 0,43 $ à 0,84 $ en moins de vingt-quatre heures, et le prix actuel est de 0,75 $. Il existe déjà de nombreux projets sur la blockchain Chromia, et il a récemment annoncé une collaboration avec Revolve Games.

Plateforme blockchain pour dapps

Chromia est une plate-forme blockchain qui vous permet de créer des applications décentralisées et est conçue pour permettre à une nouvelle génération de dapps de s’adapter au-delà de ce qui est actuellement possible.

Chromia convient à presque tous les types de dapps, des grandes applications commerciales aux jeux en passant par les petits projets. Les priorités de Chromia sont de permettre aux dapps de s’adapter à des millions d’utilisateurs et d’améliorer l’expérience utilisateur.

Chromia offre le même niveau de transparence et de décentralisation que les autres blockchains publiques, mais peut être utilisé comme blockchain privée, publique ou hybride.

De nombreux projets collaborent déjà avec Chromia et selon les dernières nouvelles, Revolve Games est devenu le nouveau partenaire stratégique de Chromia dans le monde des jeux blockchain. L’équipe Chromia a ajouté :

À mesure que nous nous rapprochons des fonctionnalités des couches 2 et 1, il devient de plus en plus important d’attirer des développeurs tiers vers notre blockchain. Chez Revolve Games, nous avons trouvé une équipe énergique et professionnelle qui partage notre enthousiasme pour l’avenir du jeu blockchain.

CHR est la crypto-monnaie native de la plate-forme Chromia, que les dapps peuvent utiliser pour payer les frais d’hébergement et s’assurer que les fournisseurs ont un intérêt dans l’écosystème Chromia.

CHR est un token ERC20, mais selon le plan de Chromia, CHR changera sa forme d’un token ERC20 en un token natif. CHR a une offre en circulation actuelle de 567 369 439 jetons, tandis que l’offre totale est limitée à 978 000 000 de jetons.

Chromia travaille en permanence sur de nouvelles fonctionnalités et options, qui sont très importantes pour étendre son écosystème. La popularité de cette plate-forme blockchain augmente dans le monde entier, car de plus en plus d’échanges proposent des crypto-monnaies CHR.

CHR a atteint un nouveau record historique

CHR a obtenu l’un des meilleurs résultats sur le marché des crypto-monnaies ce mardi, et le prix de cette crypto-monnaie a atteint un nouveau record historique de 0,844 $.

Source des données : tradingview.com

Le CHR se négocie actuellement en dessous des plus hauts historiques, mais si le prix dépasse la résistance de 0,90 $, ce serait un signal pour négocier le CHR. Le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 1 $ ou même plus; néanmoins, si le prix tombe en dessous du support de 0,60 $, ce serait un signal de « vente » fort.

résumé

