Analyse des prix civiques après la vente récente | Invezz

Civic CVC / USD s’est affaibli de 0,64 $ à 0,30 $ depuis le 28 novembre, et le prix actuel s’élève à 0,36 $.

Le marché des crypto-monnaies avance ce dimanche, Bitcoin a dépassé les 50 000 $, mais selon les règles d’analyse technique, CVC reste dans un marché baissier.

Prise en charge globale de la vérification d’identité

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Civic est un projet axé sur les applications du monde réel et utilise une identité numérique comme passerelle vers la finance décentralisée sur la blockchain Solana avec une vérification plus rapide et plus précise.

Civic pour DeFi est conçu pour évoluer avec votre entreprise avec la tranquillité d’esprit de savoir que les autres participants ont été sélectionnés et que la conformité est une priorité.

Civic offre une prise en charge mondiale de la vérification d’identité pour plus de 4 000 documents dans 195 pays, et les clients peuvent effectuer la vérification en quelques minutes à partir d’un téléphone mobile.

Les méthodes de vérification les plus courantes incluent la vérification de l’âge, la vérification du numéro de téléphone et la vérification biométrique, tandis qu’il est également important de mentionner que Civic permet aux développeurs dApp de définir des exigences pour enquêter sur les contreparties.

Les utilisateurs doivent répondre à toutes les exigences avant de recevoir un Pass Civic pour accéder à un marché autorisé, permettant aux développeurs dApp de gérer les risques avec les outils de conformité Civic.

De nombreux projets utilisent déjà cette technologie de vérification d’identité blockchain, et en septembre 2021, Civic s’est associé à Solrise Finance pour annoncer le premier échange décentralisé en chaîne à Solana.

Solrise DEX Pro a un accès basé sur l’identité numérique et utilise Civic Pass pour déterminer quels participants répondent à ses normes de vérification avant de les autoriser à négocier.

Civic travaille continuellement sur de nouvelles fonctionnalités et, conformément aux dernières nouvelles, a introduit un ensemble innovant d’outils en tant que solution de bout en bout qui prend en compte chaque étape du cycle de vie NFT.

Cet ensemble d’outils innovant aide les créateurs à prouver leur propriété et à créer des communautés de confiance. L’équipe Civic a ajouté :

Les créateurs peuvent commencer tout de suite en doxxant leurs identités, leurs pseudonymes et leurs projets ; ils peuvent simplement se rendre sur notre serveur Discord pour être vérifiés via notre nouveau portail automatisé Civic Pass. Avec Civic Pass, les créateurs peuvent également confirmer que les participants sont des acheteurs légitimes, et non des robots.

Prenez le contrôle de CVC

Civic (CVC) s’échange de plus de 40 % par rapport à ses récents sommets de novembre, et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

Source des données : tradingview.com

Civic (CVC) reste dans le marché baissier ; Pourtant, si le prix dépasse 0,50 $, ce serait un signal « d’achat », et le prochain objectif pourrait être de 0,55 $.

résumé

Civic offre une prise en charge globale de la vérification d’identité et, selon les dernières nouvelles, a introduit un ensemble innovant d’outils en tant que solution de bout en bout qui prend en compte chaque étape du cycle de vie NFT. Civic (CVC) s’échange de plus de 40 % par rapport à ses récents sommets de novembre, et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent