Analyse des prix Coin98: C98 trouve des supports à 4,08 $, des prix plus élevés à suivre?

L’analyse des prix Coin98 pour aujourd’hui est baissière mais une croissance haussière peut être observée. C98 a un support consolidé à 4,08 $. Une résistance significative est visible à 5 $.

Coin98 a attiré l’attention de plusieurs investisseurs alors que la crypto-monnaie est passée de 0,06 $ fin juin à plus de 6 $ fin août. Cela a fait de C98 l’un des altcoins les plus performants, car Bitcoin a du mal à dépasser les niveaux de résistance de 50 000 $. Aujourd’hui, le mouvement des prix est baissier car la pièce se négocie à une perte de 5%.

Pour l’instant, on peut voir qu’un support à 4,08 $ a été trouvé, et il semble que le support se maintiendra. Bitcoin a également trouvé un support au niveau de prix de 47 000 $, et nous pourrions nous attendre à une flambée des prix sur l’ensemble du marché alors que BTC/USDT tentait de dépasser les niveaux de prix de 49 à 50 $. Si le support à 4,08 $ se maintient, la prochaine résistance pour C98, selon notre analyse des prix Coin98, est à 5 $.

La valeur marchande du C98 a chuté de plus de 7,74 % et la pièce est classée au 218. Une forte hausse des prix a été observée aujourd’hui dans LINK, VET et ETH, tandis que C98 est d’environ 51,82 % en dessous de son plus haut historique à 8,69 USD. .

Analyse des prix de Coin98 basée sur des indicateurs techniques sur un graphique en 4 heures

Sur la base des lectures d’indicateurs techniques, il peut être confirmé que la présence d’ours est dominante depuis le 25 août. Selon les lectures des indicateurs techniques ci-dessous, c’est-à-dire l’indicateur MACD et l’indicateur RSI, nous connaissons un mouvement de prix baissier. Le RSI clignote à 39 avec un gradient négatif, ce qui signifie qu’il est possible pour C98 de voir une nouvelle croissance baissière.

Selon l’indicateur MACD, la ligne de signal (la ligne orange) est présente au-dessus de la ligne MACD (la bleue), qui est un signal de mouvement de prix baissier. Le mouvement de prix baissier est également représenté par l’histogramme rouge qui est clairement visible dans le graphique en 4 heures ci-dessous.

Les deux autres indicateurs importants que nous prendrons en considération sont les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles à 50 et 100 jours. Les deux moyennes mobiles jouent un rôle clé dans notre analyse des prix Coin98. Il ressort clairement du graphique ci-dessous que le mouvement des prix est inférieur à la moyenne mobile à 50 jours et supérieur à la moyenne mobile à 100 jours.

La cartographie de l’action des prix sur les bandes de Bollinger indique que le prix de Coin98 vise à sortir de l’extrémité inférieure des bandes de Bollinger. Il est possible que nous voyions le prix baisser davantage si le support à 4,08 $ ne se maintient pas. Bien que l’on regarde la position de Bitcoin et les niveaux de résistance et de support, il est également possible qu’un mouvement à la hausse vers 5 $ se produise.

Analyse des prix Coin98 : Conclusion

L’analyse des prix de Coin98 montre une croissance haussière à long terme, car la plupart des experts prédisent que le prix du C98 franchira 100 USD sur une période de 5 ans. Pour aujourd’hui, l’analyse des prix est baissière car la pièce tentera de consolider le support actuel et tentera de franchir une brèche vers le haut.

