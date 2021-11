Analyse des prix CRO : Crypto.com Coin vaut-il la peine d’investir après s’être associé à Twitch Rivals ?

Crypto.com CRO / USD est une plate-forme en ligne populaire qui permet aux investisseurs d’acheter et de vendre des crypto-monnaies et des altcoins populaires.

La devise Crypto.com (CRO) est le jeton utilitaire natif de la chaîne Crypto.com et est utilisée pour le règlement des devises intermédiaires sur une variété d’actifs différents.

Le partenariat Twitch Rivals comme catalyseur de croissance

Le 3 novembre, l’échange Crypto.com a commencé à combler davantage le fossé entre la crypto et l’eSport grâce à un partenariat pluriannuel avec Twitch Rivals.

Twitch a également ajouté une fonctionnalité de pourboire en décembre 2019, qui permettait aux utilisateurs de donner un pourboire aux streamers avec un stablecoin indexé sur le dollar américain connu sous le nom de MenaCash.

Twitch Rivals est un hôte de tournois eSports mettant en vedette des streamers Twitch et des joueurs professionnels et a conclu un partenariat pluriannuel avec Crypto.com en tant que partenaire officiel dans la région Asie-Pacifique.

L’objectif ici est d’augmenter l’adoption locale de la cryptographie dans le paysage de l’esport.

L’accord fournit également à Crypto.com l’exclusivité de la catégorie et des segments de marque in-stream, des placements multimédias et d’autres avantages.

De plus, Twitch Rivals diffusera des publicités de la marque Crypto.com sur plus de 250 flux dans le monde.

De plus, Ubisoft a également exprimé son intérêt pour la création de jeux centrés sur la blockchain. La société travaille également avec des sociétés de blockchain pour comprendre l’impact de la technologie sur l’industrie du jeu.

Avec tous ces développements et Crypto.com à l’avant-garde, le jeton CRO pourrait voir une énorme augmentation de valeur.

Devriez-vous acheter des pièces Crypto.com (CRO) ?

Le 4 novembre, Crypto.com Coin (CRO) valait 0,27076 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en octobre.

Le CRO a atteint son plus haut niveau historique le 22 février, alors que sa valeur était de 0,277020 $. Cela signifie que le 4 novembre, le CRO ne vaut que 0,00626 $ de moins ou 2% de moins que son plus haut historique et a le potentiel de dépasser son point ATH actuel.

En termes de performance en octobre, CRO a atteint son point le plus bas en valeur le 1er octobre, alors qu’il valait 0,158 $.

Son point culminant ce mois-là a été le 29 octobre, lorsqu’il a atteint 0,2291 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté de 0,0711 $ ou 45% pour tout le mois.

Selon les données d’IntoTheBlock, Crypto.Com Token (CRO) a réalisé 245,06 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

De plus, le jeton a enregistré 70,35 millions de dollars d’entrées de change totales et 89,52 millions de dollars de sorties de change totales au cours des sept derniers jours également.

Avec tout cela à l’esprit, Crypto.com Coin (CRO) a le potentiel d’atteindre 0,3 $, ou en d’autres termes, d’atteindre un nouveau record historique d’ici la fin novembre, ce qui en fait un achat solide.

L’analyse des prix CRO post: Crypto.com Coin vaut-il la peine d’investir après s’être associé à Twitch Rivals? est apparu en premier sur Invezz.