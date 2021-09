Analyse des prix CVC : est-il temps d’acheter cette crypto ?

Civic CVC / USD toujours sous pression; Le prix de cette crypto-monnaie est passé de 1,03 $ à 0,40 $ depuis le 5 septembre 2021, et le prix actuel est d’environ 0,55 $.

Analyse fondamentale : Civic permet aux utilisateurs de vérifier l’utilisation de leurs identités en temps réel

Civic est un projet qui se concentre sur les applications réelles de sa technologie basée sur la blockchain et a été fondé en 2015 par les entrepreneurs Vinny Lingham et Jonathan Smith. Civic pour DeFi est conçu pour évoluer avec votre entreprise avec la tranquillité d’esprit de savoir que les autres participants ont été sélectionnés et que la conformité est une priorité.

Civic utilise une identité numérique comme passerelle vers la finance décentralisée sur la blockchain Solana avec une vérification plus rapide et plus précise. Civic permet aux développeurs dApp de définir des exigences pour vérifier les contreparties et offre une prise en charge globale de la vérification d’identité pour plus de 4 000 documents dans 195 pays.

Les clients peuvent effectuer la vérification en quelques minutes à partir d’un appareil mobile, tandis que les méthodes les plus courantes incluent : la vérification du numéro de téléphone, la vérification biométrique et la vérification de l’âge. Il existe déjà de nombreux projets qui utilisent cette technologie de vérification d’identité blockchain et selon les dernières nouvelles, Civic commencera à collaborer avec le Black Fire Innovation Hub sur un projet visant à servir une variété de boissons non alcoolisées.

Le distributeur automatique sera rempli d’eau gazeuse, de boissons énergisantes et d’espresso en conserve au lieu d’alcool, et l’objectif de Black Fire est de démontrer l’importance et l’utilité de la vérification d’identité privée.

«Nous sommes ravis que notre distributeur automatique innovant de vérification d’identité ait trouvé une nouvelle maison dans le Black Fire Innovation Living Lab. Nous sommes fiers d’apporter la technologie de vérification automatisée de l’âge aux leaders de l’innovation dans les secteurs du jeu, de l’hôtellerie et du divertissement », a déclaré Vinny Lingham, PDG et cofondateur de Civic.

Analyse technique : Civic (CVC) a prolongé sa correction par rapport aux sommets récents

Source des données : tradingview.com

Civic (CVC) a prolongé sa correction par rapport aux récents sommets supérieurs à 1 $, mais ce serait un signal d’achat de CVC si le prix repassait au-dessus de la résistance de 0,7 $. Le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 0,8 $ voire 0,9 $ ; néanmoins, si le prix tombe en dessous du support de 0,40 $, ce serait un signal de “vente” fort.

résumé

Civic est une technologie de vérification d’identité blockchain qui permet aux utilisateurs de vérifier l’utilisation de leurs identités en temps réel. Civic réduit les coûts et augmente la fiabilité des vérifications des antécédents, faisant de ce projet une excellente solution pour une adoption massive. Techniquement, la Civic (CVC) reste sous pression, et si le cours tombe en dessous de 0,50$, le prochain objectif pourrait se situer autour de 0,40$.

