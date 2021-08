Analyse des prix d’Algorand : est-ce le bon moment pour acheter cette crypto-monnaie ?

Algorand ALGO/USD est passé de 0,84 $ à 1,20 $ depuis début août, et le prix actuel se situe autour de 1,05 $. Algorand a connu une croissance considérable de son activité d’utilisateurs cette année, et il y a actuellement plus de 11 millions d’utilisateurs à travers plus de 500 projets qui s’appuient sur Algorand.

Analyse fondamentale : Algorand compte plus de 11 millions d’utilisateurs sur plus de 500 projets

Algorand est une blockchain de preuve de participation (PoS) créée par l’informaticien Silvio Micali et a été officiellement lancée en 2019.vAlgorand peut exécuter des milliers de transactions par seconde, et de ce fait, il accélère la convergence entre la finance décentralisée et traditionnelle en permettant la création simple de produits financiers de nouvelle génération. Vous pouvez créer des tokens, des NFT, des stablecoins, des titres, des devises et pour interagir avec cette blockchain, vous devez utiliser des tokens Algorand portant le symbole ALGO.

Algorand est plus sécurisé que les registres distribués de première génération, et il permet également aux développeurs de créer de nouvelles applications sur sa plate-forme via un système transparent. Algorand a connu une croissance considérable de son activité d’utilisateurs cette année et a enregistré plus de 20 000 téléchargements de ses outils de développement.

« L’une des choses que nous sommes ravis de voir est l’adoption dans l’écosystème, les personnes utilisant la technologie, les projets s’appuyant sur Algorand et la soutenant. Aujourd’hui, il y a un peu plus de 11 millions d’utilisateurs dans plus de 500 projets qui s’appuient sur Algorand, générant en moyenne environ 750 000 transactions par jour, et qui couvrent de nombreux domaines différents », a déclaré Steve Kokinos, PDG d’Algorand.

De nouveaux projets et applications DeFi commencent à interagir avec des entreprises plus traditionnelles à venir, mais la principale question des investisseurs est de savoir si l’ALGO est sous-évalué au prix actuel et augmentera-t-il en septembre 2021 ? ALGO pourrait à nouveau progresser à des niveaux supérieurs à 1,5 $ ou même 2 $; Pourtant, si le prix du Bitcoin tombe en dessous du support de 45 000 $, cela influencera négativement le prix de cette crypto-monnaie.

Analyse technique : Algorand (ALGO) se négocie actuellement autour du niveau de 1,050 $

Source des données : tradingview.com

Algorand (ALGO) se négocie actuellement autour du niveau de 1,050 $, et ce serait un signal d’achat fort si le prix dépasse la résistance de 1,30 $. Le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 1,50 $ ou même plus ; néanmoins, si le prix tombe en dessous de 0,90 $, nous avons la voie libre jusqu’à 0,80 $.

Sommaire

Algorand a connu une croissance considérable de son activité d’utilisateurs cette année, et il y a actuellement plus de 11 millions d’utilisateurs à travers plus de 500 projets qui s’appuient sur Algorand. Algorand (ALGO) se négocie actuellement autour du niveau de 1,050 $, et si le prix dépasse la résistance de 1,30 $, nous avons la voie ouverte vers la prochaine résistance qui se situe à 1,50 $.

