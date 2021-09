Analyse des prix de Binance Coin: les taureaux BNB récupèrent 379 $ alors que l’élan haussier s’intensifie

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Binance Coin montre des signes haussiers qui s’intensifient. Le BNB/USD a trouvé un support à 366 $. La résistance est présente à 384 $.

L’analyse des prix de Binance Coin est du côté haussier aujourd’hui. Les taureaux ont récupéré une bonne fourchette de 332 $ à 379 $ au cours des 30 dernières heures. La dynamique haussière qui a débuté hier est suffisamment puissante pour récupérer les pertes des cinq derniers jours. Le prix a atteint 380 $ à un moment donné, mais la crypto-monnaie a ensuite commencé à se corriger et s’échangeait à 379 $ au moment de la rédaction.

Le support est présent à 366 $, suivi d’un support plus fort de 332 $; en revanche, la résistance est présente à 384 $, suivie d’une autre résistance de 409 $. Dans l’ensemble, le BNB/USD a gagné une valeur de 11 % au cours des dernières 24 heures, ce qui compense la perte subie au cours de la semaine précédente.

Le marché plus large des crypto-monnaies est également haussier aujourd’hui, car Bitcoin affiche un gain de valeur de 3% à 43657 $, Ethereum affiche des gains de 4% avec un prix de 3039 $, et la plupart des altcoins signalent également un sentiment de marché haussier, avec Binance Coin et Axie Infinity toujours en tête. liste, rapportant des gains de 11 et 10 pour cent, respectivement.

Graphique des prix BNB/USD sur 1 jour : les taureaux peuvent-ils dépasser la résistance de 384 $

Le graphique des prix sur 1 jour pour l’analyse des prix de Binance Coin montre une augmentation significative des prix. Alors que le BNB/USD flotte au niveau de 379 $, la pression de vente vient également des commerçants, qui craignent une autre baisse des prix à court terme après la forte hausse des prix.

Tableau des prix BNB/USD à 1 jour. Source : Tradingview

La volatilité est presque constante, comme en témoigne le mouvement des bandes de Bollinger, le haut de gamme se situant à 444 $ et le bas à 320 $. Le prix a augmenté assez près de la ligne moyenne des bandes de Bollinger, qui est présente à la barre des 382 $.

L’indice de force relative (RSI) est presque au centre de la zone neutre à l’indice 47 mais montre un mouvement à la hausse, indiquant qu’il existe toujours un certain support pour contrer la pression vendeuse. Alors que l’indicateur montre également une assez grande marge de manœuvre pour que les activités d’achat aient lieu.

Le MACD montre une tendance baissière décroissante à mesure que la couleur de l’histogramme s’est éclaircie et que les barres se raccourcissent. Mais il ne deviendra vert que si le BNB/USD franchit la résistance de 384 $ et maintient la position pendant un certain temps.

L’analyse des prix de Binance Coin : RSI prend un virage indiquant une pression de vente

Le graphique des prix en 4 heures pour l’analyse des prix de Binance Coin montre que les ours tentent à nouveau de reprendre la fonction de prix alors que la pression de vente a commencé, après la flambée des prix, lorsqu’elle a dépassé la limite supérieure des bandes de Bollinger.

Tableau des prix BNB/USD sur 4 heures. Source : Tradingview

De plus, la volatilité augmente à mesure que les bandes de Bollinger s’étendent à un rythme élevé, la bande supérieure à 380 $ et la bande inférieure à 320 $, soit une moyenne de 350 $ en dessous du niveau des prix. L’indice de force relative (RSI), après avoir grimpé, a pris un virage et oscille maintenant à 65, près de la limite de survente, mais pourrait baisser dans les prochaines heures.

La moyenne mobile (MA) est présente en dessous du niveau de prix à 360 $. Les MA10 et EMA10 à court terme montrent également des croisements haussiers, tandis que les MA et EMA à moyen terme sont toujours baissiers.

Analyse du prix de Binance Coin : Conclusion

Les graphiques de prix et les indicateurs techniques pour l’analyse des prix de Binance Coin représentent une image haussière. Malgré la correction qui se produit en ce moment, il y a de fortes chances d’une cassure au-dessus de 384 $ si la paire BNB/USD rassemble suffisamment de consolidation du côté haussier. L’augmentation de plus de 80% du volume des transactions fournit également des motifs pour une évolution à la hausse dans les heures à venir. Si la pression vendeuse persiste, nous nous attendons toujours à ce que le BNB/USD reste au-dessus de 360 ​​$.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.