Analyse des prix de Cardano (ADA): ADA est-il un bon prix en août 2021?

Cardano ADA / USD est une plate-forme publique de blockchain en attente d’un hard fork connu sous le nom d’Alonzo, qui devrait apporter de grandes améliorations au réseau. Cela étant, les mois suivants sont essentiels pour la croissance et la fonctionnalité de la blockchain et du jeton ADA.

Alonzo comme catalyseur de croissance

Le 1er août, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a informé la communauté des mises à jour liées à la blockchain. Il a déclaré que les choses se déroulent comme prévu et que les choses se passent bien en ce qui concerne la fourche dure Alonzo. C’est une vitrine que la blockchain est constamment améliorée, et avec l’attention des médias, les jetons ADA sont sûrs de voir une augmentation, surtout compte tenu de l’augmentation de l’offre en circulation que nous finirons par voir après le hard fork.

EMURGO, qui est une entité fondatrice de Cardano (ADA), a annoncé le lancement d’une nouvelle plate-forme visant à combler l’interaction entre les utilisateurs d’ADA et les applications décentralisées (dApps) sur le réseau blockchain. Cela se fera en implémentant le connecteur Yorodi dApp, qui permettra essentiellement aux détenteurs d’ADA d’accéder aux applications décentralisées sur la blockchain Cardano directement depuis leurs navigateurs via un plugin. Grâce à ce plugin, on peut s’attendre à un niveau d’activité Cardano beaucoup plus élevé en termes d’offre circulante.

Dois-je acheter Cardano (ADA) ?

Le 1er août, Cardano (ADA) valait 1,31 $.

Il a connu sa valeur la plus élevée de tous les temps de 2,45 $ le 16 mai 2020, nous donnant un aperçu de l’augmentation historique de la valeur du jeton. Lorsque nous le comparons à sa valeur au 1er août, il y a une différence de 46%.

Cependant, pour avoir une perspective plus claire sur ses récentes hausses et baisses de valeur, nous examinerons sa performance en juillet.

Le 4 juillet, il est passé à 1,49 dollar, ce qui en fait l’un de ses récents plus hauts. Le 20 juillet, il est tombé à 1,02 $, ce qui nous donne une idée de son niveau le plus bas. En comparant le plus haut de juillet au plus haut historique, il y a une baisse de 39% de la valeur, ou en d’autres termes, beaucoup de potentiel pour que le jeton retrouve sa valeur.

Selon les données d’IntoTheBlock, Cardano (ADA) a enregistré 16,41 milliards USD de transactions supérieures à 100 000 USD au cours des 7 derniers jours.

De plus, nous pouvons constater une augmentation de 8% du volume des échanges de jetons ADA au cours des dernières 24 heures, indiquant une activité accrue de la blockchain.

Dans ce cas, à 1,31 $, ADA pourrait être un achat intéressant, car nous pouvons nous attendre à ce que sa valeur augmente de 40 % après le lancement du hard fork, ce qui se traduirait par une valeur de 1,83 $ au cours du mois.

